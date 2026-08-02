開車常常打瞌睡？車內「隱形麻醉劑」引起熱議

開長途車時頻頻想睡覺，可能與空調循環有關。示意圖。(圖／AI生成)

你開車長途駕駛時，也常常莫名感到頭昏腦脹、睡意襲來嗎？近期旅日作家「魚漿夫婦」分享一部關於「開車空調按鈕」的文章爆紅，吸引近4000萬人次觀看，引發廣大車主熱烈討論。許多人以為疲勞純粹是因為沒睡飽，殊不知可能是車內的「內循環按鈕」在作祟。

10分鐘二氧化碳飆破3000ppm 「內循環」成車內隱形麻醉劑

現代汽車的車室密封性極佳，一旦按下「內循環」（Recirculation）模式，車內空氣便無法與外界對流。若車上同時載有數名乘客，僅需短短10至20分鐘，車內的二氧化碳濃度就會迅速攀升。

根據醫學與道路安全數據分析，超過1500ppm駕駛容易出現注意力不集中與輕微疲倦感。若突破2,500ppm會引發明顯的嗜睡、反應遲鈍而導致頭痛。日本聯盟（JAF）實測更顯示，若車內坐滿4人且持續開啟內循環，短短10分鐘內車內二氧化碳濃度即可飆升至3000ppm 以上，嚴重威脅行車安全，成為駕駛人的「隱形麻醉劑」。

空調「內外循環」這樣按 專家授最佳切換時機

為了兼顧車內舒適度與駕駛清醒度，車廠與安全專家建議駕駛人應採取「動態切換」策略。開啟「內循環」的黃金時機為夏天剛上車時，先開啟內循環能讓車室以最快速度冷卻。另外，行經隧道、廢氣濃重的塞車路段或揚塵路面時，開啟內循環可防止有害氣體與異味進入。

而切換「外氣導入」（Fresh Air）的時機為冷氣達到舒適溫度後，應適時切換至外氣導入，確保新鮮氧氣持續注入。此外，對於長途開車能有效抑制二氧化碳累積、維持專注力。雨天時引入外界空氣，也能防止車窗起霧。

自動空調機制 打造安全駕駛環境

事實上，許多現代車款的自動空調（AUTO）系統已內建定時切換或空氣品質感測機制，會在內循環運轉一段時間後，自動短暫切換至外氣導入，正是為了在體感溫度與行車安全之間取得平衡。

不過，也有許多人直言在某些路況下，開啟外循環簡直是「災難」，紛紛留言點出殘酷現實：「光是塞車30分鐘，開外循環汽車廢氣就吸到飽了」、「視周遭環境而定，市區或附近有大車一律用內循環，不然先被毒死的是自己」。

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