山西女醫「十級美顏」證件照刷屏 網笑：沒掛號就看好抑鬱症

郎小娥的「美顏」證件照與日常照對比。(取材自深圳晚報)

山西一名精神科女醫師近日因證件照美顏效果誇張，與真人形成極大反差而走紅網路，被網民調侃「開了十級美顏」、「讓我大笑到沒掛號就治好了抑鬱症」。目前這位女醫師14日前的門診號均已約滿，其中不乏只為專程目睹醫師真容的網民。走紅後，醫院火速換下了女醫師的證件照，但仍是「網紅臉」，意外的是，多數網民並未批評女醫師美顏爭議，反而覺得醫師不那麼嚴肅也挺好。這位女醫師也頗有來頭，其中一個身分是山西省政協委員。

據荔枝新聞報導，近日，山西醫科大學第一醫院精神科醫師郎小娥的證件照因美顏效果突出火爆出圈，引發網民熱議，1日並登上了微博 熱搜。該證件照呈現出誇張的美顏效果，磨皮、大眼、紅唇等美顏濾鏡，修飾力度極大，和大眾常見的寫實證件照風格截然不同。

隨著話題熱度攀升，不少網民搜集了郎小娥的日常素顏實拍畫面進行對比。一邊是美顏濾鏡拉滿的證件照，一邊是幹練沉穩、經驗豐富的業界權威醫師形象。兩組畫面的鮮明對比，視覺衝擊強烈，極大的反差戳中網民笑點，紛紛調侃其十級美顏照，打破了公眾對精神科醫師嚴肅、沉穩的固有刻板印象。

網民紛紛就郎小娥的美顏照玩梗，「沒掛號就看好了抑鬱症」、「我滴天，這也太搞笑了」、「這個人的審美恐怕在我之上」、「看病前先給病人逗樂了」、「好抽象呀哈哈哈」、「ps吧都不敢這樣玩」、「太佩服她了」、「原本蠻好看哇，P的挺搞笑，感覺看了頭像精神病就好了一半了」、「P成這樣我沒笑，但是她說她沒P就長這樣我笑了」、「哈哈哈，美麗的外表下，有趣的靈魂」。

也有網民吐槽，「真人這個年紀也不醜啊，幹嘛拿張AI生成的圖片」、「果然是得精神病才能治得了精神病」。

郎小娥走紅後，「山醫大一院精神衛生科」公眾號官方小程序預約掛號頁面顯示，郎小娥主任醫師照片已更新，其3日至14日上午時段的門診號均已約滿。而郎小娥的新工作照仍舊是「大眼網紅臉」，讓網民調侃「其實不用那麼嚴肅」、「還是原來的好看」。

郎小娥的醫師主頁顯示，她是醫學博士，主任醫師，教授，博士研究生導師，山西醫科大學第一醫院精神衛生科副主任，博士後合作導師，山西省精神科專科聯盟醫療質控中心主任，山西省政協委員。研究方向為抑鬱症、青少年精神心理障礙和精神分裂症的基礎與臨床。在掛號平台評價中，大量患者給出好評，稱讚其「專業、耐心」。

郎小娥的「美顏」證件照。(取材自重慶晨報)

山西一精神科醫生的「美顏」證件照。(取材自深圳晚報)