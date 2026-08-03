女子修車零件報價7500元 爸爸一通電話竟變2500元

一名TikTok女網友指控德州一間汽車經銷商性別歧視，對於相同的汽車零件，對男性和女性的報價落差極大。女性駕駛示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 女車主修車遭開價7500元，父親致電後竟降至2500元。

女車主修車遭開價7500元，父親致電後竟降至2500元。 重點二： 網友指控經銷商疑似性別歧視，業者則否認有差別報價。

網友指控經銷商疑似性別歧視，業者則否認有差別報價。 重點三：文章並提出查核報價、索取書面單據等防範粉紅稅建議。

有研究指出，在擁有一台車的期間，從買車到維修，女性支付的費用比男性高，一些汽車經銷商利用女性顧客牟利的情況屢見不鮮，這現象稱為「粉紅稅」（pink tax），源於女性對車輛的了解不如男性的刻板印象，建議女性駕駛可以透過找女性員工服務和仔細查核報價等方式自保。

Moneywise報導，TikTok網友「FindingAshlee」說，兩年前她的荒原路華（Land Rover）出現輕微漏油問題，她打給當地的經銷商，想幫她的2013年車款尋找零件，當時經銷商的報價是7500元。

「FindingAshlee」說，她在被汽車圍繞的環境下長大，她的父親經營一間汽車經銷商，她小時候就接觸汽車，12歲就參與過一輛1973年雪佛蘭克爾維特Stingray（Chevrolet Corvette Stingray）跑車的引擎翻修。

「FindingAshlee」獲得的報價似乎異常地高，因此她聯繫父親，父親致電該經銷商，向不同員工詢問價錢，結果同樣零件獲得的報價為2500元。

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▲ 影片來源：TikTok＠FindingAshlee（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

當「FindingAshlee」和經銷商交涉時，經銷商按較低的價格收費，她之後和經理反映兩個落差極大的報價價格，對方回「親愛的，妳為何不打給爸爸，讓他向妳解釋車子是如何運作的」。該間汽車經銷商因「FindingAshlee」指控有性別歧視，在網路上遭受網友批評。

代表荒原路華的律師斯達林（Brandon Starling）回覆Moneywise，表示經銷商很重視歧視指控，並已對該事件進行全面調查。

斯達林在回覆的電子郵件中表示，根據和可能了解該事件的員工進行的訪談以及經銷商對事件的審查，經銷商沒有發現任何證實員工涉入根據性別報價，或據稱是管理階層所發表的言論的證據。經銷商並沒有任何性別歧視，也反對任何和此相反的說法，目前對此沒有進一步評論。

「FindingAshlee」說，荒原路華的母公司事後給她1千元的經銷商抵用券，她在2024年用抵用券在同一經銷商換了一組全新的輪胎，結果事情變得更糟，她的SUV最近開始會在行駛時劇烈抖動，因此她把車開到輪胎店檢查，據稱那裡的技師說，其中兩個輪胎不安全，一個輪胎的標記顯示已經用了四年，「FindingAshlee」說她相信經銷商賣給他使用過或有缺陷的輪胎。

「FindingAshlee」對經銷商的兩項指控都尚未得到證實。然而，一些汽車經銷商利用女性顧客牟利的現象早已數見不鮮，這個現象被稱為「粉紅稅」。人工智慧保險科技與汽車服務公司Jerry.ai去年的一項研究顯示，女性在擁車期間比男性多支付高達7800元，包括買新車時平均多支付117.12元，每次維修多花22.94元，這個差異來自女性對車輛的了解不如男性的刻板印象。

女性駕駛若想避免成為多花錢的冤大頭，可以採取以下措施自保：

1. 在經銷商尋求女性員工；研究顯示女性員工較不會向女性顧客多收費用

2. 仔細查核報價，若感覺價格太高，可以用如RepairPal或Kelley Blue Book等資源比較估價，確保報價合理

3. 取得書面報價，切勿僅憑口頭協議就授權進行重大維修。務必索取維修項目、零件和人工的詳細清單

4. 尋求第二意見。如果要大修，去另一間維修廠能省下數百元

5. 核實維修工作，要求查看更換的零件或更換前後的照片，確保維修工作已完成才付款