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Trader Joe's三款食材神搭配 新品「火腿可頌」豪華升級食譜曝

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網友在Trader Joe's挖到三項適合搭配的食材，引發討論。火腿可頌示意圖，...
網友在Trader Joe's挖到三項適合搭配的食材，引發討論。火腿可頌示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@lee c ）

AI摘要

文章摘要整理：

網友以Trader Joe's可頌火腿起司包、切達起司雞肉香腸和Chimichurri青醬組成升級三明治，簡單氣炸即可完成，因層次豐富而引發熱議。

連鎖超市Trader Joe's向來是不少消費者挖寶的熱門去處，近期一名華人網友「im咩咩楊」在小紅書分享一套由三款人氣商品組成的「神級搭配」，將新推出的可頌火腿起司包、切達起司雞肉香腸以及阿根廷青醬(Chimichurri)組合成升級版三明治，不僅料理方式簡單，豐富層次更讓她直呼「好吃到直接出道」，貼文曝光後也吸引不少網友留言詢問食材細節。

▲ 影片來源：Instagram＠traderjoesairfry（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

咩咩楊表示，Trader Joe's最新推出的可頌火腿起司包(Uncured Ham & Swiss Cheese Pockets)本身就相當有水準，只要放進氣炸鍋，不需解凍，以約300度烘烤15分鐘，就能烤出酥脆可頌外皮，內層瑞士起司還有濃郁牽絲效果。不過，她認為原本內餡火腿份量稍嫌不足，因此決定再加入切達起司雞肉香腸與Chimichurri青醬，打造更有飽足感的豪華版本。

她分享，雞肉香腸切半後一起放入氣炸鍋烘烤，出爐後再將可頌包橫切，依序夾入香腸並抹上青醬即可完成。她形容，青醬帶有清新的草本香氣與微酸風味，能有效中和可頌與起司的濃郁奶香，讓整體口感更加清爽；而烤過後的雞肉香腸則肉質紮實、多汁，搭配原本的火腿形成雙重肉香，一口咬下除了酥皮層層掉落，還有起司牽絲的滿足感，層次更加豐富。

不少網友紛紛表示被成功「生火」，留言直呼「看起來太香了」、「真的特別特別好吃」，也有人詢問雞肉香腸是否偏鹹。對此，咩咩楊回覆表示，這款雞肉香腸鹹度並不高，比一般熱狗香腸清爽許多，因此非常適合搭配可頌一起享用。此外，也有網友關心青醬是否含有香菜、是否會辣，以及整份熱量高不高，咩咩楊則回應，青醬確實含有香菜，但吃起來並不辣，至於熱量則沒有特別計算。

精華 FAQ

  • 文章介紹的是可頌火腿起司包搭配切達起司雞肉香腸，再抹上阿根廷Chimichurri青醬，組成一份升級版三明治，主打簡單做法與豐富風味。

  • 因為它不需解凍，直接以約300度氣炸15分鐘，就能烤出酥脆外皮與濃郁牽絲的瑞士起司，單吃就已有相當水準。

  • 網友認為原本火腿份量稍少，因此加入切達起司雞肉香腸補足肉感，並以帶草本香氣與微酸味的青醬平衡起司與可頌的濃郁感。

食譜 小紅書 阿根廷

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