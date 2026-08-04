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天秤甩掉爛人爛事 下半年4星座告別迷惘迎好運

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天秤座將逐漸擺脫過去反覆糾結與人際消耗的狀態，生活重新回到平衡軌道。示意圖，非新...
天秤座將逐漸擺脫過去反覆糾結與人際消耗的狀態，生活重新回到平衡軌道。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ ROMAN ODINTSOV ）

2026年進入下半年後，不少人期待運勢出現轉機。根據《搜狐》分析，有四個星座將逐漸擺脫上半年的困境，不僅事業、財運迎來新發展，人際關係與感情生活也有望更加順遂，可望正式告別過去的低潮，迎接一路開掛的好運，分別為金牛座、天秤座、摩羯座與雙魚座。

金牛座

金牛座下半年有望卸下過去累積的壓力與負擔，先前困擾已久的問題將逐步獲得解決。工作方面，過去長時間投入的努力開始看見成果，不僅容易獲得主管肯定，也有機會遇到願意提供協助的貴人，讓各項計畫推進得更加順利。財運方面同樣值得期待，除了正財收入穩定提升外，也可能迎來意料之外的進帳。對金牛座而言，過去默默累積的付出將在下半年逐漸開花結果。

天秤座

天秤座將逐漸擺脫過去反覆糾結與人際消耗的狀態，生活重新回到平衡軌道。過去讓自己感到疲憊的人際關係有望自然淡去，取而代之的是更加真誠可靠的朋友與合作夥伴，整體相處氛圍更加輕鬆自在。感情運勢也同步升溫，單身者有機會在日常生活中遇見適合發展的對象；已有伴侶的人則能透過更多溝通與陪伴，讓彼此關係更加穩定甜蜜，整體幸福感明顯提升。

摩羯座

摩羯座下半年將迎來事業發展的重要突破，過去累積的經驗與實力開始受到看見，原本棘手的工作難題也能逐步迎刃而解。無論是主管肯定或同事支持，都有助於提升自信，讓工作表現更上一層樓。除了事業運走強，健康狀況也有改善跡象，先前累積的疲憊感逐漸消退，精神與體力恢復不少，能以更積極的心態迎接新的挑戰。

雙魚座

雙魚座則有望走出迷惘，重新找到人生方向。下半年創意與靈感特別豐富，無論工作或生活，都更容易展現自己的想法與才能，也讓整體發展更加順利。財務方面，原本的經濟壓力可望逐漸緩解，甚至有機會迎來額外收入。另一方面，雙魚座溫柔真誠的特質也更容易吸引良好的人際緣分，無論友情、愛情或合作關係，都有望迎來新的發展。

《搜狐》指出，金牛座、天秤座、摩羯座與雙魚座在2026年下半年都有望迎來人生轉折點，雖然好運降臨能帶來更多機會，但仍需把握時機、持續努力，才能將運勢轉化為真正的成果，讓生活朝著更理想的方向發展。

精華 FAQ

  • 內文點名金牛座、天秤座、摩羯座與雙魚座4個星座，認為他們在2026年下半年有望擺脫低潮，並在事業、財運、人際關係與感情生活上出現明顯轉機。

  • 金牛座下半年可望卸下壓力與負擔，長期困擾的問題逐步解決；工作上容易得到主管肯定與貴人協助，財運也有機會穩定提升，甚至出現意外進帳。

  • 天秤座在人際與感情上回歸平衡；摩羯座在事業獲得突破，健康狀態也有改善；雙魚座則能走出迷惘，靈感與財運回升，並拓展更好的人際緣分。

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