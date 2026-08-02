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收到誤發退稅立刻想還 男竟被國稅局強硬追討利息

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田納西州的Wilson Perry Kirby四年前收到國稅局的錯誤退稅款項，他...
田納西州的Wilson Perry Kirby四年前收到國稅局的錯誤退稅款項，他多年來試圖返還，卻在今年被國稅局收取利息以及扣留今年度的退稅款。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Scott Graham）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：田納西州男子誤收2萬元退稅後主動想歸還。
  • 重點二：國稅局多年追討利息，並扣留其今年全部退稅。
  • 重點三：最新通知更威脅查封農場，他已向官員求助。

田納西州一名男子多年前收到一筆國稅局誤發的退稅款，他試圖返還且多年來與國稅局反覆交涉，如今國稅局對他試圖退還的這筆款項收取利息，還扣留他今年的全部退稅款並威脅沒收他的農場，讓他非常難過，他甚至為此向總統和州長陳情，希望能讓這件事快點落幕。

Moneywise報導，田納西州庫柏敦（Coopertown）76歲的柯比（Wilson Perry Kirby）向新聞五台納什維爾分台（WTVF NewsChannel 5 Nashville）表示，他在2022年5月10日收到一筆2萬元的退稅，並立刻尋求會計師的協助，嘗試退還給國稅局。

柯比今年五月接受採訪時說，他的會計師沒犯錯，他也沒犯錯，是國稅局搞錯，但儘管他多年來反覆和國稅局交涉，國稅局仍要求他支付那筆錯誤退稅的利息，還扣住他今年的退稅款。

電視台近期報導柯比的遭遇的最新進展，國稅局7月初寄通知給柯比，說他沒有繳超過2500元的利息，他的財產將面臨被查封的危險；柯比在報導中說，他從未動用那2萬元，他為了解決這個問題，已經找了總統、州長和市長，「他們不介意向你拉票，但當你需要幫忙時，誰也找不到」。

記者漢娜（Hannah McDonald）為此向國稅局詢問回覆，但對方表示基於聯邦層級的隱私權法，他們無法討論個案。漢娜說她最終聯繫到一位國稅局發言人，對方同意直接聯繫柯比。

柯比說他盡了一切努力來修補這個錯誤，包括參加一場在納什維爾市中心納稅人辯護服務處（Taxpayer Advocate Service）的會議，但事情毫無進展。

漢娜在報導中說她已聯繫柯比，讓他和納什維爾的一位稅務律師聯繫，了解他可能可以走哪些法律途徑。

國稅局表示，若收到不應得的退稅，或金額超過應得金額的退稅，就是錯誤退稅。若退稅金額和預期金額不符，國稅局會將一份解釋調整的通知郵寄到你登記的地址，表示國稅局已更改了退稅金額，記得仔細檢視通知，確認更改的內容是對的。

如果收到錯誤退稅，不要坐等國稅局通知，等待或希望國稅局沒發現錯誤會因此付出代價，兌現錯誤的退稅支票或未及時退回自動轉帳，都可能導致需要向國稅局支付利息。

若收到錯誤退稅，可依照下列指示行動。

若收到紙本支票但尚未兌現：

1. 在支票背面的背書欄寫上「作廢」（void）。

2. 在21天內將該支票提交至所在州的正確地國稅局辦事處（可撥打800-829-1040查詢）。

3. 附上一封信，信中註明「退回錯誤退稅支票」，並簡要說明退回支票的原因。

若已將支票兌現：

1. 透過支票、匯票或其他方式向所在州的正確國稅局辦事處付款。

2. 在支票或付款方式註明「支付錯誤退稅款項」、納稅年度、帳戶類型（個人或企業）以及納稅人識別號碼。

3. 簡單說明您退還款項的原因。

若稅款是電匯入帳：

1. 聯絡你的金融機構的自動結算所（Automated Clearing House, ACH）部門，告知對方將該筆金額退給國稅局。

2. 致電國稅局，個人請撥800-829-1040，企業請撥800-829-4933，並解釋為什麼要把該筆退稅退還。

此外，一如既往，要小心冒充國稅局人員的詐騙份子，任何意料之外的電子郵件、電話或社群平台的訊息，若威脅、催促你繳錢、施壓要求提供個人訊息，或提供好到不可置信的優惠，都可能是騙局。

精華 FAQ

  • 他在2022年誤收到2萬元退稅後，立刻找會計師嘗試退還，但國稅局多年來仍認定他欠下利息，並持續向他追討，因而引發爭議。

  • 國稅局不僅扣留他今年的全部退稅，7月初還通知他若不支付超過2500元利息，財產可能遭查封，連農場都面臨被沒收的風險。

  • 若是紙本支票未兌現，應作廢後21天內送回正確辦事處；若已兌現或是電匯入帳，則要盡快聯絡國稅局與金融機構退回，並註明原因。

國稅局 退稅 田納西州

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