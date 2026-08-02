很多人都放錯難怪吹不涼 移動式冷氣「黃金位置」曝光

使用移動式空調時，應將機器和牆壁保留至少20英吋的距離。示意圖。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 移動式冷氣與牆面應至少保持20英吋距離。

移動式冷氣與牆面應至少保持20英吋距離。 重點二： 足夠空間可讓進出氣流順暢，提升冷卻效率。

足夠空間可讓進出氣流順暢，提升冷卻效率。 重點三：排熱管、窗縫密封與濾網清潔也影響表現。

很多人依靠空調來緩解酷暑，但若使用的是移動式空調，擺放的位置非常重要；SlashGear報導，移動式冷氣和牆壁之間應有至少20英吋的距離，確保系統能正常運作。

報導指出，這個距離讓機器能順暢地吸入和排出室內空氣，沒有任何阻礙，進而提高效果。相反地，若移動式空調離牆壁、家具或其他物體太近，氣流就會受到限制，在這種情況下，空調機的冷卻效率會降低，機器需要更努力運作才能彌補冷氣不足。

移動式空調的周圍需要足夠空間還有另一個理由，就是連接空調和窗型套件的排熱管。這條管子扮演通風口的作用，將熱空氣排出室外。如果空調離牆壁太近，軟管就很難保持在正確的位置。同時，也要確保空調和窗戶之間不要留有過大的空隙，因為空氣需要長途流動也會降低空調的運作效率。

除了要和牆面保留足夠空間，使用移動式冷氣時還有其他要注意的事項。盡量把機器放在遠離電子產品或家電等任何會有熱產生的區域，因為這樣會增加空調運作的負擔，還要確保排熱管和窗戶的連接處密封狀況良好，防止熱空氣進入室內，並要定期清潔空調濾網。

移動式空調不需要太複雜的安裝，又能更換擺放位置，因此對租屋者或只有一個房間需要空調的人來說，移動式空調是最佳選擇，不過和中央空調或窗型冷氣相比，移動式冷氣效果不如前兩者，此外移動式冷氣運轉時聲音較大，也可能需要更頻繁的維護保養。