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很多人都放錯難怪吹不涼 移動式冷氣「黃金位置」曝光

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使用移動式空調時，應將機器和牆壁保留至少20英吋的距離。示意圖。(路透)
使用移動式空調時，應將機器和牆壁保留至少20英吋的距離。示意圖。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：移動式冷氣與牆面應至少保持20英吋距離。
  • 重點二：足夠空間可讓進出氣流順暢，提升冷卻效率。
  • 重點三：排熱管、窗縫密封與濾網清潔也影響表現。

很多人依靠空調來緩解酷暑，但若使用的是移動式空調，擺放的位置非常重要；SlashGear報導，移動式冷氣和牆壁之間應有至少20英吋的距離，確保系統能正常運作。

報導指出，這個距離讓機器能順暢地吸入和排出室內空氣，沒有任何阻礙，進而提高效果。相反地，若移動式空調離牆壁、家具或其他物體太近，氣流就會受到限制，在這種情況下，空調機的冷卻效率會降低，機器需要更努力運作才能彌補冷氣不足。

移動式空調的周圍需要足夠空間還有另一個理由，就是連接空調和窗型套件的排熱管。這條管子扮演通風口的作用，將熱空氣排出室外。如果空調離牆壁太近，軟管就很難保持在正確的位置。同時，也要確保空調和窗戶之間不要留有過大的空隙，因為空氣需要長途流動也會降低空調的運作效率。

除了要和牆面保留足夠空間，使用移動式冷氣時還有其他要注意的事項。盡量把機器放在遠離電子產品或家電等任何會有熱產生的區域，因為這樣會增加空調運作的負擔，還要確保排熱管和窗戶的連接處密封狀況良好，防止熱空氣進入室內，並要定期清潔空調濾網。

移動式空調不需要太複雜的安裝，又能更換擺放位置，因此對租屋者或只有一個房間需要空調的人來說，移動式空調是最佳選擇，不過和中央空調或窗型冷氣相比，移動式冷氣效果不如前兩者，此外移動式冷氣運轉時聲音較大，也可能需要更頻繁的維護保養。

精華 FAQ

  • 因為機器需要足夠空間吸入與排出室內空氣，若靠牆或靠家具太近，氣流會受阻，冷卻效率下降，機器也得更費力運轉。

  • SlashGear建議，移動式冷氣與牆壁之間至少要保留20英吋距離，讓進出風順暢，並避免排熱管受擠壓或偏移，影響整體散熱與使用效果。

  • 還要遠離會產生熱源的電子產品，確認排熱管與窗戶連接處密封良好，避免熱空氣回流室內，並定期清潔濾網，才能維持較好的冷房效果。

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