男中樂透贏3.15億獎金 五年後卻後悔當初沒把彩券撕爛

Jack Whittaker在2002年中樂透贏得超過3億元，但他的人生並未因此一帆風順，而是經歷了公司被告、和妻子離婚、孫女吸毒過量死亡和家被燒毀。示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Brock Wegner）

AI重點 文章重點整理： 重點一： Jack Whittaker中樂透後雖成富豪，卻在五年內人生急轉直下。

Jack Whittaker中樂透後雖成富豪，卻在五年內人生急轉直下。 重點二： 鉅額財富引來訴訟、酗酒與家庭悲劇，最終失去多樣珍視的人事物。

鉅額財富引來訴訟、酗酒與家庭悲劇，最終失去多樣珍視的人事物。 重點三：他的經歷被視為警示，凸顯一夜致富與財富轉移背後的風險。

惠特克（Jack Whittaker）2002年聖誕節早晨醒來時，發現自己中了勁球（Powerball）頭獎，獲得3.15億元的獎金，他當時認為這是聖誕老人給他最好的禮物，但五年後他接受美國廣播公司（ABC）訪問時說，他真希望他當時把那張彩券 撕爛，因為中獎後人生逐漸走下坡，他經歷了公司被告、酗酒、孫女吸毒死亡、和妻子離婚，最後連房子都被燒毀，而他已於2020年自然死亡。

Moneywise報導，惠特克的故事並非個案，然而它卻警示人們，一夜致富背後隱藏著怎樣的陷阱和風險，許多家庭未來幾年都將面臨這樣的困境，因為隨著嬰兒潮一代將把36兆元到100兆元以上的財富留給繼承人，財富的轉移將不可避免。

至於惠特克的意外之財，因為他出身貧寒，所以他試圖用這筆錢行善並和他人分享，但他最後和一些人疏遠，也失去一些人和他很重視的人事物。

惠特克剛中獎那段時間過得很順利，他捐助1千5百萬興建兩座教堂，成立傑克惠特克基金會，處理如雪片般飛來向他求助的陌生人信件，還聘請當初賣中獎彩券給他的店員協助他處理那些海量般的信件。

最終，他捐贈價值超過5千萬的房子、車子、現金等物品，他更因在家鄉開著藍寶堅尼，邊開車邊開窗戶撒錢而聞名。

然而，不到一年，情況開始急轉直下。

惠特克並非靠中樂透 一夜翻身，他在獲得那筆鉅額財富之前經濟狀況就不錯，他的新創公司變成事業蓬勃的建設公司，淨資產有1千7百萬元。中獎不到一年，他和他的公司就被鋪天蓋地的訴訟淹沒，讓惠特克花費數百萬元為自己辯護，那些官司也讓惠特克辛苦建立的公司聲譽受損，他開始酗酒。

惠特克接受美國廣播公司採訪時說，他實在無法忍受發生在自己身上的一切，如果有人想找他打架，他會情緒失控並奉陪到底，「我一點也不在乎」。

惠特克中樂透兩年後，他的孫女被發現死於吸毒過量，據傳惠特克每周給孫女2千元；之後，惠特克開給凱撒大西洋城賭場度假酒店（Caesars Atlantic City）的支票跳票，他原本要用來償還賭債。

2008年，惠特克結縭48年的妻子申請離婚，引發一場曠日持久的法律戰；2016年，惠特克的家被火燒毀。

惠特克留下一個殘酷警訊，他認為人性的貪婪無法控制，「如果你擁有什麼，總是會有其他人也想要它」。