男中樂透贏3.15億獎金 五年後卻後悔當初沒把彩券撕爛
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惠特克（Jack Whittaker）2002年聖誕節早晨醒來時，發現自己中了勁球（Powerball）頭獎，獲得3.15億元的獎金，他當時認為這是聖誕老人給他最好的禮物，但五年後他接受美國廣播公司（ABC）訪問時說，他真希望他當時把那張彩券撕爛，因為中獎後人生逐漸走下坡，他經歷了公司被告、酗酒、孫女吸毒死亡、和妻子離婚，最後連房子都被燒毀，而他已於2020年自然死亡。
Moneywise報導，惠特克的故事並非個案，然而它卻警示人們，一夜致富背後隱藏著怎樣的陷阱和風險，許多家庭未來幾年都將面臨這樣的困境，因為隨著嬰兒潮一代將把36兆元到100兆元以上的財富留給繼承人，財富的轉移將不可避免。
至於惠特克的意外之財，因為他出身貧寒，所以他試圖用這筆錢行善並和他人分享，但他最後和一些人疏遠，也失去一些人和他很重視的人事物。
惠特克剛中獎那段時間過得很順利，他捐助1千5百萬興建兩座教堂，成立傑克惠特克基金會，處理如雪片般飛來向他求助的陌生人信件，還聘請當初賣中獎彩券給他的店員協助他處理那些海量般的信件。
最終，他捐贈價值超過5千萬的房子、車子、現金等物品，他更因在家鄉開著藍寶堅尼，邊開車邊開窗戶撒錢而聞名。
然而，不到一年，情況開始急轉直下。
惠特克並非靠中樂透一夜翻身，他在獲得那筆鉅額財富之前經濟狀況就不錯，他的新創公司變成事業蓬勃的建設公司，淨資產有1千7百萬元。中獎不到一年，他和他的公司就被鋪天蓋地的訴訟淹沒，讓惠特克花費數百萬元為自己辯護，那些官司也讓惠特克辛苦建立的公司聲譽受損，他開始酗酒。
惠特克接受美國廣播公司採訪時說，他實在無法忍受發生在自己身上的一切，如果有人想找他打架，他會情緒失控並奉陪到底，「我一點也不在乎」。
惠特克中樂透兩年後，他的孫女被發現死於吸毒過量，據傳惠特克每周給孫女2千元；之後，惠特克開給凱撒大西洋城賭場度假酒店（Caesars Atlantic City）的支票跳票，他原本要用來償還賭債。
2008年，惠特克結縭48年的妻子申請離婚，引發一場曠日持久的法律戰；2016年，惠特克的家被火燒毀。
惠特克留下一個殘酷警訊，他認為人性的貪婪無法控制，「如果你擁有什麼，總是會有其他人也想要它」。
他在2002年聖誕節中了威力球頭獎，起初以為是最好的禮物，也積極捐款行善；但不到1年後便陷入訴訟、酗酒、家庭失和與接連悲劇，生活全面惡化。 報導認為，一夜致富會放大人際壓力、金錢誘惑與外界覬覦，若缺乏保護與規劃，容易引發訴訟、失序消費與家庭衝突，甚至把原本穩定的生活拖垮。 他認為人性貪婪難以控制，提醒人們只要擁有財富，就可能成為他人覬覦的目標；他的故事也反映巨額財富若處理不當，可能帶來遠大於好處的代價。
精華 FAQ
他在2002年聖誕節中了威力球頭獎，起初以為是最好的禮物，也積極捐款行善；但不到1年後便陷入訴訟、酗酒、家庭失和與接連悲劇，生活全面惡化。
報導認為，一夜致富會放大人際壓力、金錢誘惑與外界覬覦，若缺乏保護與規劃，容易引發訴訟、失序消費與家庭衝突，甚至把原本穩定的生活拖垮。
他認為人性貪婪難以控制，提醒人們只要擁有財富，就可能成為他人覬覦的目標；他的故事也反映巨額財富若處理不當，可能帶來遠大於好處的代價。
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