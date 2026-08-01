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「百花殺」結局沒爛尾 網盤點10部從頭好看到尾神劇

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網友盤點「從頭好看到尾」的陸劇名單。圖為「百花殺」。(取材自豆瓣)
網友盤點「從頭好看到尾」的陸劇名單。圖為「百花殺」。(取材自豆瓣)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：《百花殺》因結局完整收束、角色命運圓滿而獲好評。
  • 重點二：網友同步盤點多部「從頭好看到尾」的高口碑陸劇。
  • 重點三：《繁城之下》以8.5分與精準收尾，被視為近年代表作。

近年不少陸劇開播時話題十足，卻常因結局收尾不佳遭批「爛尾」，讓不少觀眾追劇前都會先打聽評價。隨著孟子義、何與主演的古裝劇「百花殺」迎來大結局，因劇情完整收束、角色結局圓滿，獲得不少劇迷肯定，也再次掀起網友盤點「從頭好看到尾」的陸劇名單，其中「繁城之下」更憑藉8.5分的高評價，被公認是近年最成功的收尾作品之一。

根據搜狐報導，「百花殺」改編自人氣小說，講述東宮太子蕭華雍與朝寧郡主沉汐和在朝堂權謀中攜手成長的故事。劇中最終安排蕭華雍假死脫身尋找解藥，沉汐和則獨自扶持幼子登基，多年後兩人終於重逢，為整段故事畫下圓滿句點。劇迷認為，沉汐和沒有依附男主，而是一路靠自己的能力完成成長，大部分配角也都有完整交代，因此並未落入常見的倉促收尾問題。同樣近期播出的「雀骨」也因節奏流暢、先婚後愛的劇情設定，以及侯明昊、艾米自然的CP感，成為另一部被認為沒有爛尾的古裝劇。

除了今年新劇，不少近年高口碑作品也再度被點名。吳磊、趙露思主演的「星漢燦爛・月升滄海」至今仍被視為古裝劇代表作之一，前半段描寫家宅日常，後半段聚焦復仇與朝堂鬥爭，劇情層次豐富，最終結局也收得完整。周也、丞磊主演的「錦月如歌」雖因改編原著引發討論，但不少未看過小說的觀眾認為劇情節奏明快，整體仍具追劇吸引力。

網友盤點「從頭好看到尾」的陸劇名單。圖為「星漢燦爛・月升滄海」。(取材自豆瓣)
網友盤點「從頭好看到尾」的陸劇名單。圖為「星漢燦爛・月升滄海」。(取材自豆瓣)

商戰題材「大生意人」與懸疑劇「鋼鐵森林」則被認為屬於「慢熱型」佳作。「大生意人」以亂世商人逆襲為主線，雖非典型大團圓結局，但角色命運安排富有餘韻；「鋼鐵森林」則融合刑偵與愛情元素，井柏然、蔡文靜之間的感情線成為最大亮點，不少觀眾坦言越追越上癮，結局也留下充足想像空間。

另外，張晚意、王楚然主演的「柳舟記」，以及宋威龍、趙今麥主演的「驕陽似我」同樣榜上有名。「柳舟記」以失憶女寨主誤認王爺為夫君展開故事，歷經誤會與波折後迎來圓滿結局；「驕陽似我」延續顧漫作品一貫的甜寵風格，校園與職場愛情鋪陳自然，被不少劇迷視為可以放心追完的愛情劇。

至於許凱、景甜主演的「樂遊原」，以及白宇帆、寧理主演的「繁城之下」，則是不少網友口中的遺珠之作。「樂遊原」以權謀與雙強愛情為主軸，雖然播出時熱度不算突出，但情感發展合理、角色塑造完整；「繁城之下」則憑藉層層推進的懸疑案件、複雜的人性描寫，以及環環相扣的劇本設計，在豆瓣拿下8.5分高分。許多觀眾認為，該劇前期雖然節奏較慢，但所有伏筆最終都獲得合理解答，結局更帶來強烈後勁，因此被公認是近年少數真正做到「神收尾」的精品陸劇。

網友盤點「從頭好看到尾」的陸劇名單。圖為「繁城之下」。(取材自豆瓣)
網友盤點「從頭好看到尾」的陸劇名單。圖為「繁城之下」。(取材自豆瓣)

精華 FAQ

  • 因為劇情在大結局時收束完整，主角蕭華雍與沉汐和都有合理交代，沉汐和也不是靠男主完成成長，而是憑自身能力撐起後續發展，讓整體結局顯得圓滿。

  • 除了《百花殺》，還包括《雀骨》《星漢燦爛・月升滄海》《錦月如歌》《大生意人》《鋼鐵森林》《柳舟記》《驕陽似我》《樂遊原》與《繁城之下》，涵蓋古裝、商戰、懸疑與愛情等題材。

  • 《繁城之下》以層層推進的懸疑案件和細膩的人性描寫取勝，雖然前期節奏偏慢，但伏筆幾乎都得到合理解答，豆瓣還拿下8.5分，因此被公認結局收得非常成功。

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