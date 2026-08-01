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心肺衰竭5年死亡率達半數 醫揭「累、腫、喘」3大致命警訊

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心肺衰竭5年死亡率達半數 醫揭「累、腫、喘」3大致命警訊

記者翁唯真／台北1日電
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專家表示，心臟衰竭的3大症狀就是「累、腫、喘」；示意圖。（圖／123RF）
專家表示，心臟衰竭的3大症狀就是「累、腫、喘」；示意圖。（圖／123RF）

台灣晶圓代工業者力積電董事長黃崇仁因心肺衰竭於自宅睡夢中離世，專家表示，心臟衰竭的3大症狀就是「累、腫、喘」，據研究統計，第一年的死亡率大概超過20%；5年之內的存活率不會超過50%。所以心臟衰竭是很可怕的疾病。

台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，首先累是你會發現說，疲累是漸進式的疲累，而且愈來愈嚴重，即便是休息之後都沒有辦法改善，這種疲累要特別注意。

林謂文說，第二個通常疲累會伴隨著下肢水腫，甚至最嚴重會全身水腫，臉都腫起來、眼皮都腫起來。水腫、水分排不出去，這種也是心臟衰竭重要的一個症狀；第三個就是會喘，會同時併發所謂的呼吸困難、呼吸喘的現象。所以只要「累、腫、喘」這3個指標的時候，特別注意會不會是心臟衰竭。

一般來說，心臟衰竭也是由於心臟的末期的一個病變。林謂文表示，可能由於高血壓、冠心症疾病、心律不整、心房顫動、瓣膜性的疾病、瓣膜狹窄、瓣膜逆流，甚至心肌的病變，像心肌炎之後引起的心臟衰竭，都是最常見會引起心臟衰竭的幾個原因之一。

林謂文表示，那心臟衰竭的治療，基本上還是根據他的原因、造成的因素去做矯正，如果是冠心症病可能做血管暢通；如果是心律不整要藥物控制，甚至做電燒，甚至要放節律器；甚至瓣膜性的疾病可以利用外科或者是內科的介入方式去更換瓣膜或是瓣膜的治療等等。

林謂文說，心臟衰竭很嚴重的話，可能到最後末期可能要需要心室輔助器，甚至人工心臟，甚至要做心臟移植，所以心臟衰竭確實是一個很可怕的殺手。

精華 FAQ

  • 最常見的警訊是「累、腫、喘」：疲累會逐漸加重且休息也難改善，接著可能出現下肢或全身水腫，最後常合併呼吸困難與喘促，應盡快就醫評估。

  • 醫師指出，心臟衰竭第一年的死亡率已超過20%，5年內存活率不會超過50%，代表它是高風險、進展快的疾病，越早發現與治療越能降低惡化機會。

  • 常見原因包括高血壓、冠心症、心律不整、心房顫動、瓣膜疾病與心肌炎等；治療則依病因矯正，可用藥物、電燒、放節律器、瓣膜介入或手術，末期可能需輔助器或移植。

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