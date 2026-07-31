土星逆行壓力爆棚 4星座近期最難熬「家庭事業兩頭燒」

近期不少人感覺事情進展不如預期，不僅工作容易卡關，情緒也比平常更加煩躁，甚至過去遺留的問題再度浮現。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@https://kaboompics.com/）

近期不少人感覺事情進展不如預期，不僅工作容易卡關，情緒也比平常更加煩躁，甚至過去遺留的問題再度浮現。根據《搜狐》分析，隨著土星在牡羊座展開逆行，十二星座都會受到不同程度影響，其中牡羊座、摩羯座、天秤座及巨蟹座因屬於基本宮星座，感受最為明顯，將面臨壓力、考驗與自我調整的重要階段。

牡羊座

牡羊座是此次土星逆行影響最直接的星座之一，近期容易感受到前所未有的壓力。表面上仍維持一貫灑脫、自信的模樣，內心卻可能因事情遲遲沒有進展而感到焦慮，原本習慣快速做決定、立即行動的節奏，也可能頻頻受阻。這段期間越急著突破現況，越容易因衝動決策而出現失誤，因此建議放慢腳步、重新檢視過去留下的問題，培養更穩定的處事方式。經過這段磨練後，有機會建立更成熟的心態。

摩羯座

由於土星是摩羯座的守護星，因此這次逆行帶來的影響格外深刻。近期工作責任可能明顯增加，過去曾拖延或忽略的事項，也容易重新浮上檯面，需要重新處理與補強。摩羯座向來習慣默默承擔壓力，不輕易向外求助，因此外表看似平靜，實際上身心都承受不小負擔。不過，這段時間更像是重新檢查基礎、補足不足之處，只要願意耐心面對，未來將有助於累積更穩固的發展實力。

天秤座

天秤座此次壓力主要來自人際關係與感情互動。原本刻意維持平衡、選擇包容或忽略的問題，近期可能逐漸浮現，包括合作關係、友情或感情中的不對等狀況，都容易被放大檢視。對一向重視和諧、不喜歡衝突的天秤座而言，這段時間可能特別疲憊。土星逆行也是提醒天秤座重新建立界線，學會適時拒絕、不再一味迎合他人，才能篩選出真正值得珍惜的人際關係。

巨蟹座

巨蟹座則可能同時面臨事業與家庭兩方面的壓力。工作上的責任增加、要求提高，加上家庭事務與家人需求接踵而來，容易陷入分身乏術的狀態，身心負荷也比平常更加沉重。由於巨蟹座天生細膩、容易替他人著想，習慣把責任攬在自己身上，即使感到疲憊也不願輕易表達，建議這段期間應適度放下過度承擔的習慣，不必事事要求自己做到最好，學會適時休息、分擔責任，反而更有助於長期維持生活與工作的平衡。