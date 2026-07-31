7月陸劇評分榜「這一秒過火」5.1分墊底 冷門懸疑劇意外奪冠

7月陸劇陸續在豆瓣開分，左為「這一秒過火」、右為「京城奇探」。(圖／取自豆瓣)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 7月陸劇豆瓣開分整體穩定，多數作品落在6.7至6.9分。

7月陸劇豆瓣開分整體穩定，多數作品落在6.7至6.9分。 重點二： 話題民國愛情劇這一秒過火僅5.1分，表現意外墊底。

話題民國愛情劇這一秒過火僅5.1分，表現意外墊底。 重點三：冷門懸疑劇懸案以7.5分奪冠，成為本月最大黑馬。

7月陸劇在豆瓣開分，宋威龍、張婧儀主演的「野狗骨頭」、虞書欣 與陳靖可合作的「燦如繁星」，以及侯明昊、艾米主演的「雀骨」，評分都落在6.7至6.9分之間，整體口碑相對穩定。相較之下，播出前備受期待的民國愛情劇「這一秒過火」僅拿下5.1分，在此次榜單中墊底，而冠軍則由熱度不高的懸疑劇「懸案」以7.5分拿下。

根據搜狐報導，榜單第10名為張凌赫 、王楚然主演的「這一秒過火」。該劇改編自匪我思存小說，講述軍閥幼子慕容清峄與任素素分離後重逢，女方卻已成為其準大嫂，兩人在身分與情感間反覆拉扯。雖然原著設定具備民國虐戀的戲劇張力，但不少觀眾認為，劇版節奏過快、情感鋪陳不足，拍攝手法又偏向短劇風格，未能呈現應有的唯美氛圍，即使演員陣容亮眼，仍難挽回整體口碑。

宋威龍、鞠婧禕主演的仙俠劇「千香」以5.8分排名第9。該劇以書院修行、身世之謎及男女主角共同成長為主軸，被認為沿用不少仙俠劇常見套路，故事新鮮感有限，但整體風格輕鬆，仍適合偏好下飯劇的觀眾。孟子義、何與主演的「百花殺」則以6.1分排名第8，劇情保留重生框架，並加入一體雙魂設定，雖然前期吸引力不如「墨雨雲間」或「九重紫」，但製作質感不差，被部分劇迷視為漸入佳境型作品。

侯明昊、艾米主演的「雀骨」以6.7分排名第7，在7月多部古裝劇口碑不穩的情況下，反而成為相對值得追看的作品。該劇以先婚後愛、朝堂陰謀及身世謎團為主線，節奏流暢，男女主角互動也獲得肯定。雙男主短劇「京城奇探」則以6.8分排名第6，馬思超、翟子路的對手戲受到好評，民俗怪談元素也具亮點，不過推理部分仍被認為不夠嚴密。

同樣拿下6.8分的還有王影璐、辛雲來主演的「小芳」，以及虞書欣、陳靖可主演的「燦如繁星」。「小芳」以鄉村婚戀為背景，觸及女性生育權、婚嫁觀念及城鄉選擇等現實議題，但也被批評部分情節懸浮，甚至有美化未婚懷孕困境的疑慮；「燦如繁星」則結合足球競技與青春群像，整體風格輕鬆清爽，雖未形成壓倒性好評，但節奏明快、甜度適中，仍被視為適合暑期追看的作品。

宋威龍、張婧儀主演的「野狗骨頭」以6.9分排名第3。該劇主打沒有血緣關係的兄妹虐戀，畫面質感與情感氛圍受到不少觀眾肯定，劇情也相對自然，不少劇迷甚至認為評分略低。排名第2的「畫夢錄」則拿下7.4分，這部僅有3集的雙女主民國劇，由代露娃、唐詩逸主演，雖然劇情轉折稍顯倉促，但兩人的表演細膩、對手戲火花強，成為全劇最大亮點。

至於冠軍「懸案」，則以7.5分成為7月劇集評分榜最大黑馬。該劇改編自真實案件，透過兩組跨越多年的刑案，呈現記者與刑警追查珠寶行連環搶案，以及兩代警察利用DNA技術鎖定真兇的過程。雖然部分觀眾認為懸念設計不及導演過往作品「邊水往事」，但相較同期多部偶像劇，「懸案」仍憑藉扎實題材與製作表現突出重圍，也顯示高話題度與高評分未必成正比。

7月陸劇陸續在豆瓣開分，圖為「懸案」。(圖／取自豆瓣)