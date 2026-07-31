不是加鹽 農夫分享水煮玉米一步驟鎖住鮮甜爽脆

農夫分享讓水煮玉米保持鮮甜爽脆的煮法。玉米示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Rene Santacruz）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 新鮮甜玉米水煮最多4至5分鐘即可。

新鮮甜玉米水煮最多4至5分鐘即可。 重點二： 煮好立刻沖冷水，能鎖住脆度與鮮甜。

煮好立刻沖冷水，能鎖住脆度與鮮甜。 重點三：當天採收、冷藏保存的玉米口感最佳。

夏季正值甜玉米產季，剛採收的新鮮甜玉米甜度高，滋味宛如糖果，直接生吃也能品嚐到鮮甜滋味。不過，許多人在料理甜玉米時容易煮過頭，導致口感變得軟爛，專家建議，新鮮玉米不要煮超過五分鐘，時間到後快速沖冷水，可保留脆度，咬下時每一顆玉米粒都能迸出鮮甜汁液。

Simply Recipes報導，美食作家比爾（Sara Bir）說，她多年來偏好俄亥俄州威騰家庭農場（Witten Family Farms）的玉米，農場工作人員凌晨兩點就出發採收，並在自家農場市集販售，因此玉米保證是當天採收。她採訪維滕農場市集的資深經理坎寧安（Jen Cunningham），分享讓水煮甜玉米保持飽滿、香甜口感的方法。

坎寧安表示，水煮甜玉米最多只要煮五分鐘，接著立刻用冷水沖洗，停止加熱，就能讓玉米保留爽脆口感，這種做法不像花椰菜等蔬菜需要放進冰水浴，只要快速用冷水沖一下即可保留玉米脆度。很多人認為玉米一定要熱騰騰的，奶油才會順利融化，但此技巧不是要把玉米泡進冰水裡。如果一次煮大量玉米，只要把玉米放進瀝水籃，在水槽裡快速沖一下冷水即可。比爾說，她很喜歡這個方法，讓玉米吃起來更鮮甜多汁。

關鍵在於水煮玉米容易煮過頭，坎寧安表示，建議設定計時器，水煮四到五分鐘即可，不用擔心沒煮熟。上述方法適用剛採收的玉米，已經放置一周以上的玉米可能會變硬，需要烹煮更長時間，如果可以最好選擇當地種植的甜玉米，兩者口感可說是天差地別。

想讓玉米保持飽滿多汁的口感，料理時需要注意幾個小技巧。如果選擇水煮，時間不要超過四至五分鐘，若不想因為煮熱水讓廚房變得悶熱，也可以改用微波爐加熱玉米。另外，玉米應等到烹煮前再剝除外殼，但葉片外呈現濕軟褐色的玉米鬚可以先撕除。為了維持甜味，應該將玉米放冰箱冷藏，若冰箱沒有足夠空間，也可以存放在保冷箱內。