我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

存款0元翻身 夫妻「最強家計術」5年還清房貸、20年存千萬

獨／華人遭綁架槍殺 談與兩嫌往來 大女兒這麼說

不是加鹽 農夫分享水煮玉米一步驟鎖住鮮甜爽脆

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
農夫分享讓水煮玉米保持鮮甜爽脆的煮法。玉米示意圖，與本新聞無關。（取材自pexe...
農夫分享讓水煮玉米保持鮮甜爽脆的煮法。玉米示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Rene Santacruz）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：新鮮甜玉米水煮最多4至5分鐘即可。
  • 重點二：煮好立刻沖冷水，能鎖住脆度與鮮甜。
  • 重點三：當天採收、冷藏保存的玉米口感最佳。

夏季正值甜玉米產季，剛採收的新鮮甜玉米甜度高，滋味宛如糖果，直接生吃也能品嚐到鮮甜滋味。不過，許多人在料理甜玉米時容易煮過頭，導致口感變得軟爛，專家建議，新鮮玉米不要煮超過五分鐘，時間到後快速沖冷水，可保留脆度，咬下時每一顆玉米粒都能迸出鮮甜汁液。

Simply Recipes報導，美食作家比爾（Sara Bir）說，她多年來偏好俄亥俄州威騰家庭農場（Witten Family Farms）的玉米，農場工作人員凌晨兩點就出發採收，並在自家農場市集販售，因此玉米保證是當天採收。她採訪維滕農場市集的資深經理坎寧安（Jen Cunningham），分享讓水煮甜玉米保持飽滿、香甜口感的方法。

坎寧安表示，水煮甜玉米最多只要煮五分鐘，接著立刻用冷水沖洗，停止加熱，就能讓玉米保留爽脆口感，這種做法不像花椰菜等蔬菜需要放進冰水浴，只要快速用冷水沖一下即可保留玉米脆度。很多人認為玉米一定要熱騰騰的，奶油才會順利融化，但此技巧不是要把玉米泡進冰水裡。如果一次煮大量玉米，只要把玉米放進瀝水籃，在水槽裡快速沖一下冷水即可。比爾說，她很喜歡這個方法，讓玉米吃起來更鮮甜多汁。

關鍵在於水煮玉米容易煮過頭，坎寧安表示，建議設定計時器，水煮四到五分鐘即可，不用擔心沒煮熟。上述方法適用剛採收的玉米，已經放置一周以上的玉米可能會變硬，需要烹煮更長時間，如果可以最好選擇當地種植的甜玉米，兩者口感可說是天差地別。

想讓玉米保持飽滿多汁的口感，料理時需要注意幾個小技巧。如果選擇水煮，時間不要超過四至五分鐘，若不想因為煮熱水讓廚房變得悶熱，也可以改用微波爐加熱玉米。另外，玉米應等到烹煮前再剝除外殼，但葉片外呈現濕軟褐色的玉米鬚可以先撕除。為了維持甜味，應該將玉米放冰箱冷藏，若冰箱沒有足夠空間，也可以存放在保冷箱內。

精華 FAQ

  • 因為新鮮甜玉米本身甜度高，煮太久容易過頭，讓玉米粒變軟爛、失去脆度與多汁感；控制在4至5分鐘內最能保留鮮甜口感。

  • 玉米煮好後應立刻用冷水快速沖洗，或放進瀝水籃中沖一下即可，目的是停止加熱並保留脆度，不需要像花椰菜那樣泡冰水浴。

  • 最好選擇當天採收或當地種植的甜玉米，烹煮前再剝殼，玉米鬚可先去除；平時則冷藏保存，若空間不足也可放保冷箱。

上一則

OpenAI擴大調查再揭AI代理逃脫 專家批根本沒監看

延伸閱讀

辨別成熟又甜的藍莓「不是看大小」 專家教一招

辨別成熟又甜的藍莓「不是看大小」 專家教一招
吃對才有效 營養師教一眼判斷抗發炎食物

吃對才有效 營養師教一眼判斷抗發炎食物
床頭邊放「結冰水」搭配冷氣實測有感降溫 還有驚喜效果

床頭邊放「結冰水」搭配冷氣實測有感降溫 還有驚喜效果
好市多20元以下開胃菜正熱賣 華人熟悉水餃上榜

好市多20元以下開胃菜正熱賣 華人熟悉水餃上榜

熱門新聞

美食網站Daily Meal列出好市多8月的必買清單，從水餃、橄欖油到隨手包點心都有。好市多示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Natalia S）

好市多8月必買 人氣品牌水餃獨家販售、一款橄欖油安心買

2026-07-29 18:25
有三個星座特別具有責任感與承擔能力，無論面對經濟壓力、家庭變故或生活難題，都傾向冷靜應對、默默付出，因此被認為是最能撐起家庭的代表。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ khezez | خزاز ）

3星座最有肩膀「撐起一個家」 給另一半滿滿安全感

2026-07-24 22:25
網友熱議定居美國的原因，加州華人歸納出孩子狀態更放鬆、家庭較少被比較、社會規則清楚、自然與公共資源豐富，以及人生選擇空間較大等。示意圖。圖為加州聖塔蒙尼卡碼頭。(歐新社)

住了才懂 華人媽媽列5個留美理由：孩子真的不一樣了

2026-07-27 21:25
雙魚座投入自己熱愛的事物時，創意和靈感往往能帶來令人驚豔的成果，也容易獲得他人的認同。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Ron Lach ）

3星座愈有本事愈容易招小人 太善良反而吃虧

2026-07-27 00:25
好市多近期一款迷你香草冰淇淋在小紅書掀起熱烈討論，網友認為小巧的獨立包裝方便食用。好市多示意圖。（路透）

好市多隱藏版冰淇淋爆紅 華人曝「咖啡神搭法」秒升級

2026-07-24 21:25
如果參加郵輪旅遊，專家建議事先預訂岸上觀光行程，以免上船後搶不到名額而懊惱。郵輪示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Stephanie Klepacki）

別等上船才後悔 搭郵輪行前「漏做一事」體驗大打折

2026-07-29 19:25

超人氣

更多 >
房租翻倍住不起 32歲女子改住朋友家衣帽間成功存錢

房租翻倍住不起 32歲女子改住朋友家衣帽間成功存錢
謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民

謠言不脛而走西班牙邊境失控 24小時闖入6萬移民
奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來

奇諾岡撕票案公布死者、嫌犯身分 警證實曾有商業往來
哈佛華裔教授涉持刀家暴孕婦 把她關在瓦斯外洩的廚房

哈佛華裔教授涉持刀家暴孕婦 把她關在瓦斯外洩的廚房
賓州37歲華裔媳 狂刺婆婆245刀奪命「幾乎肢解」

賓州37歲華裔媳 狂刺婆婆245刀奪命「幾乎肢解」