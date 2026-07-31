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存款0元翻身 夫妻「最強家計術」5年還清房貸、20年存千萬

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存款0元夫妻翻身 她靠「最強家計術」5年還清房貸、20年存千萬

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省錢也要聰明花錢，有計畫地運用有限金錢，才能實現自我價值與家庭夢想。示意圖，非新...
省錢也要聰明花錢，有計畫地運用有限金錢，才能實現自我價值與家庭夢想。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@https://kaboompics.com/）

AI摘要

文章摘要整理：

大阪41歲主婦矢田真理子從存款0元出發，以嚴格家計、雙薪收入與投資策略，20年累積1,509萬日圓資產，並提前還清房貸。

財務、家事、整理……日積月累的「巧思」能培養真實生活的態度，讓每一天都更充實。日本媒體「Thank you!」採訪了住在大阪府、41歲的矢田真理子女士，請她分享如何在結婚初期存款為零的情況下，透過明確的目標設定與家計管理，在20年時間內達成總資產1,509萬日圓（約92,000美元）的心路歷程。

真理子表示，結婚之初她和丈夫一無所有，經歷了收入減少和工作變動，但始終堅持「擁有自己的房子」和「子女教育」等明確目標。於是採用現金管理、手寫帳本及週末大宗採買等傳統卻精確的方法，成功在短短五年半內清償房貸。更透過提升職能增加收入，並搭配投資工具讓資產增值。

真理子執行的「最強家計管理術」重點如下：

一、管理的巧思：極大化執行力

•手寫家計簿：從婚後堅持手寫帳本，且每週末記錄一次。以「週」為單位管理，更能掌控支出節奏，避免出現不明用途的開支。

•現金管理法：除了大額支出使用信用卡，日常生活開銷堅持使用現金，透過「錢減少了」的實際感受防止浪費。

•固定超市採買：每週末夫妻倆騎單車去固定超市，只採買單車籃能裝下的食材量，將支出控制在9,000日圓（約55美元）內。

•預算共享：每個月的伙食費與日用品預算為7萬日圓（約427美元），將現金放在透明包包中置於固定位置，全家人共同使用並掌控支出。

二、花錢的巧思：提升心靈滿足感

•家族外食提案：全家每月一次外食，由全家投票決定餐廳，提高期待感與滿意度。

•每月一次家庭小酌會：家庭小酌會的預算是4,500日圓（約27美元）。選一個週末，全家人一起去超市購買自己想吃的零食飲料，或稍微貴一點的熟食，在家盡情享受，這是最好的休閒方式。

•投資健康：透過登山與合氣道鍛鍊體魄。矢田真理子認為「肌肉是晚年的重要資產」，選擇能改善身心健康的興趣和活動，將錢轉化成健康。

三、增加財富的巧思：雙薪並進與投資

•從兼職轉正職：為了維持穩定的長期收入，矢田真理子從兼職逐步努力，最終成功轉為正職。

•減少家務負擔：每半年進行一次斷捨離，維持固定物品量，將家務時間減至最低。

•穩健投資：透過YouTube影片學習理財知識、建立風險觀念，投資保本型定期存款與追蹤全球股市的指數型基金，視狀況增加投資額度。

真理子表示，在過去的20年裡，她們一家多次面臨財務危機，最終讓她們渡過難關的是夫妻倆定期舉行的「儲蓄會議」，以及對未來夢想的執著追求。而夫妻倆的未來夢想是退休後將自家改造成古早味零食店，穿上情侶圍裙一起經營。

精華 FAQ

  • 關鍵在於夫妻始終抱持買房與養育子女的明確目標，並定期開儲蓄會議檢視收支、調整方向，在收入波動時仍維持紀律，避免因短期壓力而失控花費。

  • 她以手寫家計簿每週記帳，日常開銷盡量用現金，並固定週末到同一家超市少量採買，把伙食與日用品控制在預算內，讓支出可視化並降低浪費。

  • 她先從兼職轉為正職提高收入，再透過YouTube學習理財，配置保本型定存與全球股市指數型基金，並靠家庭共同理財與健康投資穩定長期累積資產。

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