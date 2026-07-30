食鹽疏通下水道恐導致反效果 另一種風行辦法更糟

網傳可用食鹽和水疏通排水管，但考量到鹽的化學結構和特性等因素，可能造成更大損害，因此不建議使用這方法。排水管示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@ClickerHappy）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 食鹽不會有效溶解油脂與毛髮堵塞物。

食鹽不會有效溶解油脂與毛髮堵塞物。 重點二： 反覆倒鹽入管可能加速金屬與老舊管道腐蝕。

反覆倒鹽入管可能加速金屬與老舊管道腐蝕。 重點三：沸水與大量顆粒都可能造成水槽或PVC管受損。

網路上流傳很多疏通排水管的方法，往下水道倒鹽再用水沖洗是其中一種，宣稱鹽的摩擦性可以溶解管道內壁的汙垢，使其鬆動脫落，但House Digest報導，用鹽疏通下水道的效果並非如此，反而可能因為鹽的化學結構特性等因素讓管道腐蝕，因此不建議往排水管倒鹽來疏通。

報導指出，食鹽的化學結構穩定，鈉離子和氯離子透過強大的離子鍵緊密結合，不會輕易去尋找新伴侶，意即食鹽不會和油脂顆粒產生結合，但若每隔幾天就用食鹽疏通排水管，可能會導致管道腐蝕，特別是金屬管道或老舊管道。

此外，淋浴間的排水管堵塞最常的原因是被毛髮堵塞，而食鹽對其沒有任何作用；因此，考量到食鹽疏通下水道的效果令人存疑，甚至可能引發管道問題，因此不建議使用鹽巴疏通排水管。

想用鹽巴疏通下水道，需要的量不是一湯匙或半湯匙，而是至少半杯，而普通家用食鹽的效果不如高檔的結晶鹽，但後者價格更高，因此如果想省下找專業人士疏通管道的費用，自己用省錢的方式疏通，這個方法並不明智。

長遠來看，這種方法也不能去除水槽異味，因為鹽無法解決味道根源，也不該將大量顆粒物倒入下水道，因為它們會形成堵塞物，反而加劇堵塞。

這個方法的另一項使用物品是沸水，也不建議使用，特別是水槽是瓷質的，高溫恐讓瓷質水槽裂開，產生昂貴的維修和更換費用，PVC管道可能也無法承受沸水的高溫，因為PVC管道最高能承受的溫度是華氏140度，但沸水的溫度可達212度，最終可能導致水管破損或漏水，省了修理的錢但維修費用大增。