食鹽疏通下水道恐導致反效果 另一種風行辦法更糟
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網路上流傳很多疏通排水管的方法，往下水道倒鹽再用水沖洗是其中一種，宣稱鹽的摩擦性可以溶解管道內壁的汙垢，使其鬆動脫落，但House Digest報導，用鹽疏通下水道的效果並非如此，反而可能因為鹽的化學結構特性等因素讓管道腐蝕，因此不建議往排水管倒鹽來疏通。
報導指出，食鹽的化學結構穩定，鈉離子和氯離子透過強大的離子鍵緊密結合，不會輕易去尋找新伴侶，意即食鹽不會和油脂顆粒產生結合，但若每隔幾天就用食鹽疏通排水管，可能會導致管道腐蝕，特別是金屬管道或老舊管道。
此外，淋浴間的排水管堵塞最常的原因是被毛髮堵塞，而食鹽對其沒有任何作用；因此，考量到食鹽疏通下水道的效果令人存疑，甚至可能引發管道問題，因此不建議使用鹽巴疏通排水管。
想用鹽巴疏通下水道，需要的量不是一湯匙或半湯匙，而是至少半杯，而普通家用食鹽的效果不如高檔的結晶鹽，但後者價格更高，因此如果想省下找專業人士疏通管道的費用，自己用省錢的方式疏通，這個方法並不明智。
長遠來看，這種方法也不能去除水槽異味，因為鹽無法解決味道根源，也不該將大量顆粒物倒入下水道，因為它們會形成堵塞物，反而加劇堵塞。
這個方法的另一項使用物品是沸水，也不建議使用，特別是水槽是瓷質的，高溫恐讓瓷質水槽裂開，產生昂貴的維修和更換費用，PVC管道可能也無法承受沸水的高溫，因為PVC管道最高能承受的溫度是華氏140度，但沸水的溫度可達212度，最終可能導致水管破損或漏水，省了修理的錢但維修費用大增。
因為食鹽化學結構穩定，無法有效和油脂或毛髮等堵塞物產生作用，反而可能在長期使用下增加管道腐蝕風險，因此效果與安全性都不理想。 淋浴間排水管最常見的堵塞原因是毛髮，但食鹽對毛髮幾乎沒有任何分解或鬆動作用，所以用鹽疏通通常無法解決真正的堵塞源頭。 因為沸水可能讓瓷質水槽因高溫受裂，PVC管也可能承受不了212度高溫而受損或漏水，最後不但沒省到錢，還可能增加維修費用。
精華 FAQ
因為食鹽化學結構穩定，無法有效和油脂或毛髮等堵塞物產生作用，反而可能在長期使用下增加管道腐蝕風險，因此效果與安全性都不理想。
淋浴間排水管最常見的堵塞原因是毛髮，但食鹽對毛髮幾乎沒有任何分解或鬆動作用，所以用鹽疏通通常無法解決真正的堵塞源頭。
因為沸水可能讓瓷質水槽因高溫受裂，PVC管也可能承受不了212度高溫而受損或漏水，最後不但沒省到錢，還可能增加維修費用。
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