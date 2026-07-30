「人生勝利組」減薪降職陷中年危機 55歲男罹一病連早上起床都辦不到

五十歲是身心容易產生變化的階段，專家建議放下往日榮光，尋求能穩定工作至退休的平衡點，確保晚年的財務與心理安全感。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 55歲主管因降薪降職與壓力，引發中年危機與身心失調。

55歲主管因降薪降職與壓力，引發中年危機與身心失調。 重點二： 梅尼爾氏症讓他連早上起床都困難，最後被迫留職停薪。

梅尼爾氏症讓他連早上起床都困難，最後被迫留職停薪。 重點三：專家建議先盤點財務、健康與家庭，再重建可續航的人生。

五十歲是退休 資金的最後衝刺期，也是身心容易產生變化的階段。根據日本媒體「THE GOLD 60」報導，一位原本被視為「人生勝利組」的55歲男性，在面臨減薪降職後，引發中年危機，進而陷入身心失調與家庭疏離的困境。理財規劃師以此為例，提出四大重建步驟，尋求能穩定工作至退休的平衡點，確保晚年的財務與心理安全感。

報導指出，神奈川縣的熊田直樹（55歲、化名）在一家機械製造商擔任業務超過30年，曾任業務部長和分店長，年薪最高時約為1,000萬日圓（約61,000美元），在同期同事中晉升極快，是公認的「勝利組」。

然而，到了55歲「管理職強制退休年齡」後，年薪降至750萬日圓（約45,000美元），更轉為支援年輕員工的幕後工作，必須聽從比自己年輕的部長指示，使他失去工作動力。與此同時，由於長年單身遠派外地，與妻子之間幾乎說不上話，在家中也覺得沒有容身之處。不禁懷疑：「我到底是為了什麼在努力？」

就在此時，直樹開始出現失眠、嚴重暈眩及嘔吐等症狀，就醫後被診斷出罹患「梅尼爾氏症」，這種疾病通常由壓力和過度勞累引發。儘管他努力回歸職場，最後卻落得連「早上起床都辦不到」的絕境，被迫留職停薪。留職停薪後收入銳減，看著儲蓄直線下降，心中備感焦慮。

根據野村綜合研究所2025年的調查，40～59歲的勞工中，有53.0%面臨「中年危機」。主因包括老化與體力衰退（63.3%）、經濟狀況與金錢（56.1%）、未來的健康（53.6%）。

理財規劃師松田聰子以直樹為例，提出四大重建步驟。

步驟1：將煩惱「視覺化」

將不安分類為「金錢」、「工作」、「家庭」、「健康」四個領域並寫下來，客觀掌握目前最焦慮的重點。

步驟2：確認留職停薪期間的收支狀況

確認留職停薪期間可能領取的津貼，試算目前的存款能撐多久。

步驟3：屏除「外在眼光」，建立自我軸心

放下對過往榮耀的執著，思考人生真正重要的事物，從「自己的標準」重新建構人生。

步驟4：身心康復與回歸職場的準備

留職停薪期間應以恢復健康為首要任務，維持規律生活與適度運動。

同時，松田也建議應主動修補家庭關係，增加與另一半之間的交流。重點不是像以前那樣拚命工作，而是找到一條能持續工作到退休的穩健道路。