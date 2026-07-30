Trader Joe's今年五款最佳冷凍食品 這一項是夏天代名詞
Daily Meal整理出Trader Joe's今年目前為止最受歡迎的5款冷凍食品，從早餐到甜點都有，香蕉布丁冰淇淋尤其被視為夏日代表。
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Daily Meal整理出Trader Joe's今年目前為止最受歡迎的5款冷凍食品，從早餐到甜點都有，香蕉布丁冰淇淋尤其被視為夏日代表。
Trader Joe's受到很多人的喜愛，店內有很多人氣商品，他們的冷凍食品區也不容錯過，有各種高品質的餐點、早餐、點心和零食等，無論是想吃正餐，還是為派對尋找美味點心，Trader Joe's的冷凍食品都能滿足需求；Daily Meal報導選出今年目前為止Trader Joe's最棒的五項冷凍食品，下次購物前不妨考慮放入購物清單中。
1. 荷蘭小圓鬆餅（Dutch Griddle Cakes）
這款商品今年人氣很高，它和煎餅很像，但更厚實也更有嚼勁，由荷蘭的廠商生產，只要在烤箱或烤麵包機中加熱幾分鐘就能上桌，淋上奶油、楓糖糖漿或鮮奶油美味更上一層樓；一盒售價3.49元。
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2. 白披薩（Pizza Bianca）
今年1月上市，Trader Joe's的白披薩上有層層堆疊的濃鬱的帕瑪森起司、莫札瑞拉起司、帕瑪森起司醬、洋蔥和迷迭香。這款披薩的靈感源自賣場很受歡迎的洛杉磯披薩之一，餅皮用柴火烤爐烤製，在家用烤箱烤15分鐘就能食用，12盎司的披薩售價4.99元。
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3. 香蕉布丁冰淇淋（Banana Pudding Ice Cream）
這款香蕉布丁冰淇淋充滿夏日氛圍，在社群媒體上引發不小轟動。每品脫3.79元，每批都加入了香草威化餅乾碎、香蕉泥和螺旋狀的海鹽焦糖醬，所有食材完美融合，切幾片新鮮香蕉片放到冰淇淋上再加少許鮮奶油，就能得到一碗夏日代表食品，這款商品是夏季限時供應，因此要吃動作就要快。
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4. 未醃製火腿及瑞士起司口袋餅（Uncured Ham & Swiss Cheese Pockets）
這些口袋餅以奶油可頌麵團製成，再塞入滿滿的火腿和起司，可以用烤箱、微波爐或氣炸鍋加熱，一盒兩個售價4.99元，早餐、午餐還是當點心吃都很適合。
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5. 香辣奶油起司螺旋麵（Spicy Alfredo Fusilloni Pasta）
這是近期推出的冷凍食品之一，融合了義大利和韓國風味，16盎司的包裝包括巨大的螺旋麵搭配香辣白醬，醬汁是韓式辣椒醬（Gochugang sauce）這種發酵的辣椒醬加上傳統奶油白醬（Alfredo sauce），吃起來甜辣交織；一袋售價4.79元。
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這篇報導整理出Trader Joe's今年目前為止最值得買的5款冷凍食品，涵蓋早餐、正餐、點心與甜點，並提醒消費者可優先放入購物清單。 香蕉布丁冰淇淋最有夏天代表性，因為它結合香草威化餅乾碎、香蕉泥與海鹽焦糖醬，口味清爽又帶甜香，而且是夏季限時供應。 荷蘭小圓鬆餅口感厚實售3.49元；白披薩有濃郁起司與迷迭香售4.99元；火腿瑞士起司口袋餅適合多種加熱方式；香辣奶油起司螺旋麵融合韓式辣醬與白醬，售4.79元。
精華 FAQ
這篇報導整理出Trader Joe's今年目前為止最值得買的5款冷凍食品，涵蓋早餐、正餐、點心與甜點，並提醒消費者可優先放入購物清單。
香蕉布丁冰淇淋最有夏天代表性，因為它結合香草威化餅乾碎、香蕉泥與海鹽焦糖醬，口味清爽又帶甜香，而且是夏季限時供應。
荷蘭小圓鬆餅口感厚實售3.49元；白披薩有濃郁起司與迷迭香售4.99元；火腿瑞士起司口袋餅適合多種加熱方式；香辣奶油起司螺旋麵融合韓式辣醬與白醬，售4.79元。
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