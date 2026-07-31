美國華裔小姐競選「誰是冠軍」有獎競猜， 豪禮、禮卡等著你

萬眾矚目的2026年「第23屆美國華裔小姐競選」全面升級，今年以「星途閃耀 華麗綻放」為主題，大會不僅與紐約電影學院（NYFA）深度合作，將傳統選美打造成專業演藝培育平台，總決賽更特別邀請到香港TVB視帝陳山聰擔任特別嘉賓，親臨康州金神大賭場（Mohegan Sun）與佳麗們同台互動！總決賽將於 2026年8月1日（星期六）晚上11時半盛大舉行，見證下一位華裔閃耀新星的誕生。

隨著決賽進入倒數，9位才貌雙全的候選佳麗正蓄勢待發！在總決賽揭曉之前，我們邀請您化身神準評審，選出您心目中的冠軍人選。只要猜中最終后冠得主，即有機會贏得高達千元的豪華健身大獎、養生禮券以及總值$500 的 ez生活網現金禮卡！

如何參加：

預測會奪得「第23屆美國華裔小姐冠軍」的佳麗

填寫您的姓名、電話及 Email。

提交即完成抽獎資格！

競猜活動方式介紹：

請於活動網頁：https://usezlife.worldjournal.com/news/detail/news_90594

選擇您預測會奪得「第23屆美國華裔小姐冠軍」的佳麗。猜中冠軍者即可自動獲得抽獎資格。（註：為求公平，每人限參加一次，重複填寫者將僅採計第一次提交的資訊。）

投票期間：

即日起至 2026年7月31日（五）止，把握機會，投下神聖的一票！

抽獎日期：

2026年8月4日（二）

屆時將由本屆新科出爐的美國華裔小姐冠軍，親臨世界日報文化藝廊公開抽出幸運得主。

獎金/獎品介紹：

🎁洋子健身贊助 一等獎（1名）：總價值超越 $2,500 的頂級健康大禮包！

價值 $1,567 洋子健身全明星 VIP 年卡

價值 $669 Grace Pilates 高端普拉提館 10節普拉提團課

價值 $300 創始人亞洲健身小姐大賽冠軍付暉，為獲獎者一對一私人訂製體態評估

🎁美資堂贊助 一等獎（1名）：

La peau 美資堂送出2次超光子嫩膚價值$1,198、6次韓國水光煥膚皮膚管理$1,170

🎁洋子健身贊助 優秀參與獎（10名）：

價值 $208 洋子健身全明星 VIP 年卡

價值 $120 Grace Pilates 高端普拉提館 3節普拉提團課

價值 $300 創始人亞洲健身小姐大賽冠軍付暉，為獲獎者一對一私人訂製體態評估

🎁美資堂贊助 優秀參與獎（10名）：

La peau 美資堂送出活氧療膚皮膚管理2次價值$370

🎁特別養生獎（1名）：

俏江南養生館 $200 現金消費券

適用於 俏江南養生館 僅限全身基礎護理（按背）60分鐘價值$50元

* 有效期：2026年9月1日至2026年12月31日。

* 可於有效期內分次使用，累積消費總額最高 $200。

* 請於有效期內使用完畢，逾期作廢，不設延期、退款或兌換現金。

* 使用前請提前電話預約，並於使用時出示此獎賞券。

* 俏江南養生館保留最終解釋及決定權。

🎁現金禮卡獎（5名）：

ez 生活網 $100 禮卡（禮卡獎金總值達 $500！）

主辦單位：本抽獎活動由 世界日報、世界新聞網、ez 生活網 聯合主辦。