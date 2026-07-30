「熊本熊」因強震暫停活動 網友打氣：希望再看到你充滿活力

熊本熊是日本人氣吉祥物，曾在桃園國際機場舉辦見面會。(本報資料照片／記者黃仲明攝影）

日本熊本 縣人氣吉祥物「熊本熊」因熊本縣發生規模7.1強震，宣布暫停公開活動。這也是熊本熊繼2016年熊本地震 後，再度因重大災害停止活動，當年熊本熊沉寂約3個星期後才恢復亮相。

日媒J-CAST新聞報導，7月28日熊本地方發生地震，日本氣象廳公布初步規模為7.1，震源深度約10公里。熊本熊當晚7時許透過官方X平台發文表示，因應7月28日地震發生，「熊本熊隊（くまモン隊）」即日起暫停活動，未來行程將另行公告。

公告發布後，許多網友紛紛留言替熊本熊與熊本縣打氣，有人寫道：「熊本熊，我們支持你，請一定要拯救熊本。」也有人表示：「祈禱大家都平安，希望還能再次看到熊本熊充滿活力的模樣。」另有民眾留言說：「衷心祈禱大家平安無事」、「很擔心熊本熊和熊本的大家，希望不要再有更多災情」、「大家的安全才是最重要的」。

2016年熊本地震發生後，熊本熊立即停止所有活動，官方社群平台也暫停更新，引發各地粉絲關心，並收到來自日本國內外大量聲援插畫與祝福訊息。直到同年5月5日兒童節，熊本熊才在地震發生約3個星期後恢復活動，首度現身作為避難所的幼兒園，為災民打氣，之後更成為熊本震後重建的重要象徵。