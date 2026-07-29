北歐的幸福指數 為何世界第一？

圖為芬蘭北部的羅瓦涅米民眾正在享受七月夏日時光。 (路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 北歐高幸福感來自自由、福利與較少壓力的生活環境。

北歐高幸福感來自自由、福利與較少壓力的生活環境。 重點二： 詹特法則抑制炫富心態，讓人更重視內在與生活平衡。

詹特法則抑制炫富心態，讓人更重視內在與生活平衡。 重點三：作者主張打破常識，透過雙城市生活與彈性工作追求幸福。

近十年，經常會聽到有關世界各國幸福感排行的話題。尤其是對先進國家來說，「提升幸福感」是相當重要的課題。

譬如說，除了2008年時任法國總統薩科吉（Nicolas Sarkozy）成立了「測量幸福感委員會」之外，當時的英國首相卡麥隆（David Cameron）也提到：「人生不光只有金錢。我們現在應該重視的不只是GDP，更應該把焦點放在GWB（General Well-Being＝整體幸福）」。（The Politics of Happiness, Derek Bok）

許多大學及研究機構都發表了幸福感排行，而前幾名往往都是由丹麥 及瑞典 等北歐各國所包辦。參與此次採訪的人當中，大部分的人都表示「能體會到真正的幸福」。下面介紹其中幾位的採訪內容吧！

「其實平常也不會一直有『好幸福喔』的感覺，但是靜下來思考自己的現狀，便會得到『啊，這裡真是個生活的好地方』的結論。」──克莉絲汀．柏拉拜斯／丹麥／不動產專員 「我想丹麥人應該屬於不太會胡思亂想的民族。沒有地震，也沒有像颱風那樣的天災。能夠自由自在地生活，就算想繼續讀書也沒問題。因為沒有非做不可的事，也沒有壓力，所以不需要拚了命努力……」──安德雷斯．里貝盧貝克／瑞典／任職於Ericsson 「芬蘭人的生活平衡應該維持得相當不錯。那是因為同時在大自然與城市間生活，而且能兼顧個人休閒及工作。雖然付出了高額稅金，但能享受到很棒的福利。日本人雖然擁有許多東西，卻仍然覺得沒有滿足，我想可能是維持平衡的能力太差吧！」──中村浩介／芬蘭／家具、雜貨店經營

在採訪過程中，我發現大家都過著相當純樸的生活。他們非常了解該如何善用自己所擁有的東西，能夠在目前的社會中愉快生活。

大部分的日本人或許會認為北歐人並不富裕，沒有漂亮的衣服，車子也是開了好幾年的老車。就算有度假屋，也是從改建到打掃等所有雜事都要自己打點。說不定也沒有水電，附近也沒有超市等，位於相當偏僻的地方。

而我印象最深刻的，就是佛羅史帕克．田中聰子的這番話。

「我覺得可以選擇的項目越少，就越容易感到富裕。日本人可以選擇的東西太多，很容易三心二意。但是在丹麥，想找到自己想要的事物非常簡單，而且也很清楚知道什麼才是重要的。」──佛羅史帕克．田中聰子／丹麥／船舶公司職員

正如她所言，現在的日本人因為有太多能瞬間滿足欲望的選項。因此為了將來，必須做出長期判斷時，就會變得手足無措。

譬如在東京，為了打發時間而進去某家店閒逛，就算沒有想要的東西，還是會隨便亂買吧。或者原本對名牌包完全沒興趣，但看了雜誌後，卻突然很想要，這種以短期利益與滿足為優先的傾向常會出現。

相反地，我居住的夏威夷，對物質太過在意反而給人一種俗氣的感覺。因為大海就在眼前，如果還穿得西裝筆挺，開著高級車，根本就沒有意義。一旦物質等短期利益的誘因比較少時，那麼應該就能花更多精力在經驗和體驗的累積。最後當然就會朝新幸福靠近。

另一個讓人印象深刻的，是在諾和諾德（Novo Nordisk）製藥公司財務部工作的奧托艾爾的看法。

「要是真的想奢侈享受，就會去吃美味的餐點，或是買高級香檳。但這些都不是必要的，而且也不需要展現給別人看。就算有錢，也不用寫在自己的門牌上。」──佛列迪利克．德托列夫．奧托艾爾／丹麥／製藥公司職員

此想法的基本應該是來自於「詹特法則」（Jante Law）吧！這是每個丹麥人都知道，就像是十誠一樣的信條。譬如說，「不要以為你很特別」、「不要以為你比我們好」、「不要以為你比我們更重要」、「不要以為每個人都很在乎你」、「不要以為你能教別人任何事」等。

簡單地說，就是「要有自知之明」吧！

反觀美國等其他國家，成功者會坐著高級轎車，買遊艇，蓋豪宅，認為能夠炫耀這些財富是很棒的一件事。不管是買車子，還是昂貴的手錶，只要能讓物質欲望得到滿足，大家就會這麼做。

北歐各國中，不只有丹麥如此，他們沒有受到物質至上主義影響的理由之一，或許就是因為有詹特法則的存在。

而北歐和日本另一個最大的不同點，就是完善的社會保險制度。或許你會認為這是因為他們要繳很高額的稅金，所以制度完善是理所當然的。他們的保障包括：就算生病了也不用支付醫費用；因為住院而無法工作，也能保有相當的收入；想開始學新事物，學費也是免費的；要是小孩天生有障礙，那麼不光是治療及住院的費用，就連必須在旁照顧的父母收入，政府也會補助。

「所得高的人要支付相當的稅金，但所得少的人負擔就較輕。或許說不上是平等，但應該由有能力的人來負責社會的安定。這樣就算有任何變數，也能夠維持現在的生活。這一點讓丹麥人相當放心。」──麗娜．印亞先／丹麥／男女同權組織員工 「（社會保險制度）是從一開始就存在的，所以如果是長居於此的人，可能會沒有感覺，難免還是會有人抱怨。我偶爾也會因為稅金太高而不耐煩，但我覺得，這真的是一個非常好的制度。要是在其他國家推動，恐怕會引起不小的騷動吧！」──比亞．沃夫古／瑞典／瑜伽中心經營者

在丹麥，要是失業，可以領到失業保險金，就算你沒有加入失業保險，也能領到「就業支援金」。在北歐各國，幾乎看不到遊民。人們也不會因為暫時成為職場的迷途羔羊而感到不安，我想這也促成了丹麥的高幸福感。

但令人意外的是，丹麥的年金制度並不完善。到了退休年齡，不但無法保證能安享天年，就算是依賴國家支助也根本不夠。

到這裡為止，或許會有「好羨慕北歐國家」的想法。但如果只是等國家改變制度，那麼不知道要等到何年何月，所以我們還是得靠自己。

圖為丹麥民眾走過哥本哈根的國王花園。 (歐新社)

不拘泥於地點，選擇有效率的工作方式

想要感受到幸福，「自由」是非常重要的。就像前文所說，這包括了物質、精神及時間上的自由。因為時代改變了，所以我們也必須跟著改變。若是被過去的常識束縛和影響，就無法體驗新的幸福。

從某方面來看，被常識束縛反而會比較輕鬆。譬如說，如果每天都穿制服，那麼就不需要天天想該穿什麼衣服，只要被束縛，就不必自己思考，也不用努力。每天在相同的時間去公司，順利地把工作完成，等主管離開公司後再回家。然後，公司會支付薪水，並且負責處理納稅及福利保險等。

因此，會連「為什麼要在固定時間上班呢」及「為什麼主管沒離開，我就不能走呢」等所謂的常識都不再感到懷疑。要特別小心，這種情形是非常危險的。

譬如「房子」也是如此。「房子只要一間，而且要住在大城市，並且要在這個大城市工作」，對於在東京工作的人來說，這是理所當然的吧。但請試著懷疑它。那麼或許你會注意到還有另一種選項：平日住在市中心的小公寓，周末則前往適合自己生活型態的地方居住，也就是「雙城市生活」。

若依照過去的價值觀來看，周末的家通常就是「別墅」。傳統的印象中，別墅通常是位在輕井澤（編按：日本的度假聖地），而主人偶爾可以去打高爾夫。擁有別墅只是一種狀態，而且是在物質至上主義的時代，為了有錢人所存在的，所以請試著捨棄「假日要去別墅」這種想法。

所謂的雙城市生活，並不是除了平常居住的房子之外，還要有一間別墅的意思。而是像在山中過著野外生活，或是在海邊衝浪等，要有另一個能讓自己的生活更加充實的地方。

過去或許有「在東京工作，就必須住在東京」的觀念。不過網際網路及行動數位設備如此發達，只要有心，在任何地方應該都可以工作。東日本大地震時，大概有一個星期左右的時間，大家被迫在家待命，雖然如此，公司仍能正常運作。對於在公司上班的商業人士來說，就有可能一星期當中有三、四天不進公司。

我一年大概有超過一半的時間都待在夏威夷，過著雙城市生活。因為當時周遭並沒有人這麼做，所以光是準備就花了幾年的時間。從2004年開始，經過了好幾次的嘗試與學習之後，直到2007年才正式實行。

才經過幾年的時間，數位科技就飛快地進步。任何地方都能使用網路，上網速度快且價格便宜。智慧型手機更是行動數位設備的代表。不必選擇場所就能工作，讓雙城市生活變得更容易實現。

的確，在一般公司上班的人想要馬上實現可能有點困難。但千萬不要就此放棄，試著去想該怎麼做才能實踐。或許你會因此決定辭去工作，獨自出來創業，但請先試著找到能讓你實現雙城市生活的公司吧！

在過去，換工作的時候，選擇公司的標準通常會看職位和薪資。但請記得，將來不會再是胡亂加薪的時代了。能否自己選擇有效率的工作方法，應該變得相當重要，能提供這種生活的公司才會受到歡迎吧！

譬如在上班時間，隨時都能夠去衝浪的 Patagonia戶外用品公司，以及可用兩成的工作時間來做自己喜歡的事，也就是「20％原則」的Google，另外在日本也有提供「擲骰子薪給」和「旅遊基金」等獨特制度的KAYAC等。而認同兼差的公司則有日產汽車、三菱汽車、富士通、東芝等。只要不妨礙到業務，CANON、普利司通、DENSO、花王等公司也同意員工兼差。

在物質、時間、場所及工作方式都很自由的時代，如果還被常識所束縛，甚至連自己都沒察覺，那不是很可惜嗎？

（本文出自《北歐式的自由生活提案》，聯經出版／本田直之，未經同意禁止轉載。）