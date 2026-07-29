不用魔鬼訓練就能減少內臟脂肪 專家分享5項隨時隨地可做運動

適量規律的肌力訓練有助減少脂肪、改善代謝等，專家分享5項隨時隨地就能進行的徒手運動。運動示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Anna Shvets）

AI摘要 文章摘要整理： 專家指出，規律且適量的肌力訓練不必靠重訓器材，也能降低體脂與內臟脂肪，並改善胰島素敏感性與代謝健康。

肌力訓練不僅能增肌和維持肌肉量，也是減少內臟脂肪、維持代謝健康的關鍵，肌肉具備代謝活性，能在休息時燃燒卡路里，並更有效率地利用能量。隨著年齡增長，肌肉流失會加速，因此優先進行肌力訓練非常重要。不過在舉起100磅的槓鈴深蹲之前，專家表示，其實不必舉重物訓練也很有幫助，適量、規律的肌力訓練就能達到減少脂肪、改善代謝等效果。

Eating Well報導，認證私人教練伊莉莎白（Elizabeth Shaw）說，研究顯示，阻力訓練能降低體脂率、總脂肪量，甚至能減少與代謝性疾病相關的內臟脂肪，不需要極端限制熱量攝取，也能從運動獲得效益。物理治療師琳賽（Lindsy Jackson）說，阻力訓練創造代謝脂肪的需求，並建立人體需要的肌肉量。物理治療師凱特琳（Kaitlyn Hanelt）說，運動還能改善胰島素敏感性，與內臟脂肪囤積相關。物理治療師羅莉（Lori Diamos）說，很多人以為要魔鬼訓練才能減脂，但正確做法應該是不讓身體負擔過重的情況下，改善代謝健康。以下是五項隨時隨地都能進行的徒手訓練。

1. 徒手深蹲

凱特琳和羅莉說，徒手深蹲主要鍛鍊腿部、臀部及核心的大肌群。腿部含有人體最大的部分肌肉，強化肌肉能讓身體消耗更多能量，減少內臟脂肪，下肢力量也是維持長期活動能力、平衡感與獨立性的關鍵。從站立姿勢開始，雙腳約與肩同寬，收緊核心肌群、挺直胸膛，接著彎曲膝蓋，將臀部向後推，如同要坐到椅子上，往下蹲至大腿幾乎與地面平行處，或能安全達到的最低點，最後透過腳跟發力，回到站立姿勢。此動作重複8至12次，或接近力竭為止，共進行2到3組。

如果覺得站立訓練很困難，可以試試坐姿深蹲。坐在椅子邊緣，雙腳踩在地板上，稍微向前傾，並完全站起來，然後有控制地緩慢蹲下。

2. 登階

琳賽說，登階運動不僅能增強下肢力量，還能考驗平衡感。此運動活動到多個肌群並能提高心率，還模擬爬樓梯和日常動作模式，因此能改善整體代謝健康，還有很高的功能性。

首先站在低矮且穩固的台階或長凳前方，收緊核心肌群，右腳踏上台階，並透過腳跟發力，同時保持膝蓋與腳外側對齊，避免用左腳蹬地；將左腳抬起，與右腳並排站在台階上；慢慢將左腳放回地面，控制下蹲動作，防止膝蓋向內倒。每邊重複8至12次，共進行2至3組。

3. 棒式

伊莉莎白說，棒式是很有效的全身運動，可根據體能進行調整，對增強核心肌群和上肢力量特別有幫助。

俯臥並讓前臂貼地，手肘位於肩膀正下方，前臂保持平行或雙手交握，接著雙腳交替向後邁步，從頭到腳跟形成一直線，收緊核心肌群與臀肌，保持頸部中立姿勢，並保持呼吸平穩，避免憋氣。設定計時器，看自己能以正確姿勢維持多久，將該時間作為基準，然後每天試著增加2到3秒。若想降低難度，可彎曲膝蓋觸地，上半身仍保持筆直。

4. 改良版伏地挺身

改良版伏地挺身能增強胸部、肩膀、手臂、腿部及核心肌群，琳賽說，運動可以根據個人肌力調整，短暫休息時間也可以練習。

從跪姿開始，雙手距離比肩寬稍寬，雙臂伸直，保持頭部到膝蓋呈一直線，彎曲手肘，並緩慢將胸部向地面下壓，避免手肘向外張開超過身體45度；接著用力撐起身體，回到起始姿勢。重複8至12次，或接近力竭為止，共進行2至3組。也可以利用牆壁、檯面或穩固長凳訓練，保持身體呈一直線，將胸部緩緩向表面下壓，再推回原位。

5. 弓步行走

凱特琳說，弓步行走能鍛鍊腿部、臀部及核心肌群、提高心率並增加熱量消耗，還能改善平衡與協調性，對50歲以上族群非常重要。雙腳併攏站直，右腿向前跨，並往下蹲，直到雙膝呈90度；以右腳跟發力站起，並向前邁出左腳；持續交替換邊，直到空間不足、或完成8至10步為止，轉身並重複上述動作，共進行2至3輪。