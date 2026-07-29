別等上船才後悔 搭郵輪行前「漏做一事」體驗大打折
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暑假是郵輪旅遊旺季，心目中的夢幻郵輪之旅即將到來，護照和簽證已經備妥，也購買好旅遊保險，行李箱都打包完畢，甚至已經訂好船上的晚餐和水療服務，同時下載郵輪公司的應用程式，看似萬事俱備，隨時能出發。不過專家表示，登船之前還有一件非常重要的事，很多旅客都會忘記，那就是預訂岸上觀光行程，才能確保自己獲得最佳體驗。
Southern Living報導，無論搭乘的是大型遠洋郵輪，還是小型河輪，船隻靠岸後，有不少旅客都想體驗令人難忘的精彩行程，但岸上觀光活動的名額有限，不是所有人都能參加，所以一定要提前預訂，才能確保優先取得資格。
名人郵輪（Celebrity Cruises）資深副總裁萊恩（Keith Lane）表示，提前規畫的旅客可以享受到熱門的精緻體驗，這類行程通常很快就會額滿，並特別點名很受歡迎的小型團岸上觀光。郵輪作家席爾德豪斯（Jill Schildhouse） 說，如果願望清單包含某項體驗，最好在家中先預訂，確保能親身參與該觀光行程；熱門的岸上觀光行程一上船就會迅速額滿，所有人都在爭奪有限名額。
啟航前預訂行程的另一優點是能省錢，提前預訂岸上觀光行程可以享有獨家優惠。席爾德豪斯說，有些郵輪公司會提供高達30%的折扣，旅客不僅能參加心儀的行程，還能省下錢購買額外的飲品、特色餐點或紀念品。萊恩說，旅客提前規劃好岸上觀光行程，登船後便能安心放鬆享受假期。
最常被忽略的是岸上觀光行程的預訂。專家指出，許多旅客會先準備護照、簽證、保險與船上服務，卻忘了先卡位岸上活動，導致熱門行程上船後很快售罄。 因為岸上觀光名額有限，熱門的小型團行程尤其容易額滿。提前預訂不但能確保自己參加想去的活動，也能避免登船後才發現無法報名，影響整體旅遊體驗。 另一個好處是省錢。文章指出，有些郵輪公司會提供最高30%的預訂折扣，讓旅客在享受心儀行程之餘，還能把省下的費用用在飲品、特色餐點或紀念品上。
精華 FAQ
最常被忽略的是岸上觀光行程的預訂。專家指出，許多旅客會先準備護照、簽證、保險與船上服務，卻忘了先卡位岸上活動，導致熱門行程上船後很快售罄。
因為岸上觀光名額有限，熱門的小型團行程尤其容易額滿。提前預訂不但能確保自己參加想去的活動，也能避免登船後才發現無法報名，影響整體旅遊體驗。
另一個好處是省錢。文章指出，有些郵輪公司會提供最高30%的預訂折扣，讓旅客在享受心儀行程之餘，還能把省下的費用用在飲品、特色餐點或紀念品上。
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