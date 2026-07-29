別等上船才後悔 搭郵輪行前「漏做一事」體驗大打折

如果參加郵輪旅遊，專家建議事先預訂岸上觀光行程，以免上船後搶不到名額而懊惱。郵輪示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Stephanie Klepacki）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 登船前別忘了先預訂岸上觀光行程。

登船前別忘了先預訂岸上觀光行程。 重點二： 熱門岸上活動名額有限，晚訂易額滿。

熱門岸上活動名額有限，晚訂易額滿。 重點三：提前預訂常有折扣，還能省下更多旅費。

暑假是郵輪 旅遊旺季，心目中的夢幻郵輪之旅即將到來，護照 和簽證已經備妥，也購買好旅遊保險，行李箱都打包完畢，甚至已經訂好船上的晚餐和水療服務，同時下載郵輪公司的應用程式，看似萬事俱備，隨時能出發。不過專家表示，登船之前還有一件非常重要的事，很多旅客都會忘記，那就是預訂岸上觀光 行程，才能確保自己獲得最佳體驗。

Southern Living報導，無論搭乘的是大型遠洋郵輪，還是小型河輪，船隻靠岸後，有不少旅客都想體驗令人難忘的精彩行程，但岸上觀光活動的名額有限，不是所有人都能參加，所以一定要提前預訂，才能確保優先取得資格。

名人郵輪（Celebrity Cruises）資深副總裁萊恩（Keith Lane）表示，提前規畫的旅客可以享受到熱門的精緻體驗，這類行程通常很快就會額滿，並特別點名很受歡迎的小型團岸上觀光。郵輪作家席爾德豪斯（Jill Schildhouse） 說，如果願望清單包含某項體驗，最好在家中先預訂，確保能親身參與該觀光行程；熱門的岸上觀光行程一上船就會迅速額滿，所有人都在爭奪有限名額。

啟航前預訂行程的另一優點是能省錢，提前預訂岸上觀光行程可以享有獨家優惠。席爾德豪斯說，有些郵輪公司會提供高達30%的折扣，旅客不僅能參加心儀的行程，還能省下錢購買額外的飲品、特色餐點或紀念品。萊恩說，旅客提前規劃好岸上觀光行程，登船後便能安心放鬆享受假期。