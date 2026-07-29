好市多8月必買 人氣品牌水餃獨家販售、一款橄欖油安心買

美食網站Daily Meal列出好市多8月的必買清單，從水餃、橄欖油到隨手包點心都有。好市多示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Natalia S）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 好市多8月主打多款消暑與囤貨商品。

好市多8月主打多款消暑與囤貨商品。 重點二： 灣仔碼頭水餃與橄欖油具獨家或認證賣點。

灣仔碼頭水餃與橄欖油具獨家或認證賣點。 重點三：甜鹹零食、能量飲與冰品組合吸引搶購。

8月的天氣一樣酷熱難耐，何不到好市多 （Costco ）逛逛並吹吹冷氣，店裡琳瑯滿目的商品，從冷凍食品到新鮮水果和能量飲料，不僅價格實惠，還能滿足夏日燒烤或泳池派對需要的消暑食物，或是餵飽放假在家的孩子。Daily Meal報導列出好市多8月11項必買商品，以下部分商品在其他店也能買到，但文中的組合裝是好市多獨家販售的，需注意不同地區的供應狀況和價格可能有所不同。

1. 黃桃（Yellow Peaches）

在美國大部分區域，8月是桃子盛產季，好市多的桃子若正當季，吃起來多汁香甜、美味可口，Reddit上甚至有網友將桃子列為好市多生鮮區最棒的商品之一。好市多黃桃一箱三磅重，價錢在7至10元之間。

2. 科克蘭橄欖及迷迭香酸種麵包（Kirkland Signature Olive and Rosemary Sourdough Bread）

一條售價約8.99元。網友在Reddit討論這款麵包，有人說抹上草飼奶油，簡直美味極了，也有人建議搭配大蒜奶油，說會吃到絕妙滋味。

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3. 灣仔碼頭豬肉高麗菜水餃（Wanchai Ferry Pork & Cabbage Dumplings）

這款水餃以香港「水餃皇后」臧健和研發的食譜製成，小麥麵皮包裹豬肉、高麗菜、蔥和木耳。這款水餃只在好市多販售，一袋36顆，大多數好市多售價約13元。

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4. 甜鹹綜合隨手包（Sweet and Salty Grab & Go Variety Pack）

無論是朋友來訪還是孩子去露營需要帶點心，這個有甜有鹹的組合絕對可以滿足對兩種味道的雙重渴望。一箱綜合裝內含SkinnyPop奶油爆米花、SkinnyPop原味爆米花、Dot's肉桂糖口味椒鹽脆餅和Reese's 花生醬夾心椒鹽脆餅，每種都是9包，其他賣場賣過這樣的組合15包入，但好市多的有36包，售價約15元。

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5. Triple C芒果椰子小麵包（Triple C Foods Mango Coconut Loaves）

麵包是由位於加州聖利安住（San Leandro）的Bakery Street製造，12個獨立包裝的小麵包以椰奶製成，內餡是芒果泥，攜帶很方便。這款商品只在南加州地區販售，一包30盎司，售價12.99元。

6. Liquid Death能量飲料組合裝（Liquid Death Energy Variety Pack）

Liquid Death最近進軍能量飲料市場，和市面上大多數口味濃烈、刺激性強的能量飲料不同，Liquid Death的咖啡因飲料更像是氣泡水，不會像其他能量飲料那樣讓人心跳加速，而是希望透過更健康的咖啡因含量，大約相當於一杯咖啡的量來達到舒緩的效果。這款飲料不添加糖，每罐僅含5卡路里。組合裝共18罐、3種口味，8月16日前有減價5元優惠，優惠價16.99元。

7. wildbrine益生菌溫和白泡菜（wildbrine Probiotic Mild White Kimchi）

這款30盎司的白泡菜很適合每天都要來上一點的人。泡菜冷藏可以長時間存放，這款用益生菌發酵的泡菜是生的，不含其他泡菜常見的韓式辣椒醬的辣味，一罐售價約3元。

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8. 科克蘭巴埃納PDO特級初榨橄欖油（Kirkland Signature Extra Virgin Olive Oil Baena P.D.O.）

這款橄欖油獲得必維國際檢驗集團的認證，那是一所專門從事國際檢驗、專業認證的第三方單位，因此可以放心，產品符合特級初榨橄欖油的標準。除了檢測外，該橄欖油還有原產地保護認證（PDO），確保其來自西班牙巴埃納地區，該地區的橄欖油以其薄荷、杏仁、蘋果和草本植物的香氣而聞名。好市多販售的1公升裝科克蘭巴埃納PDO特級初榨橄欖油通常一罐約13元。

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9. Purely Elizabeth有機蛋白杏仁醬莓果格蘭諾拉麥片（Purely Elizabeth Organic Protein Almond Butter & Berries Granola）

這款麥片通常一袋8盎司，僅夠4人份，好市多的大包裝一袋28盎司，足夠13頓早餐享用，售價約12元；每一份提供10克的蛋白質、6克膳食纖維，添加糖只有7克。

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10. Thrifty巧克力脆皮杯裝冰淇淋（Thrifty Chocolate Krunch Ice Cream Cups）

受到大家喜愛的Thrifty去年關閉多間門市，不過現在可以在好市多買到這個人氣冰淇淋，一份12杯，每杯3.6盎司，售價約14元。

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11. Oreo防彈少年團限量組合包（Oreo BTS Limited Edition Variety Pack）

Oreo終於推出韓國男團限定口味，雖然這並非好市多獨賣，但很多人四處尋找，所以其他地方可能很難買到。Reddit討論這款餅乾的貼文中，有網友說餅乾很好吃，可是太甜了，比一般Oreo的口味還甜，夾心吃起來是黑糖味。

如果能幸運找到這款商品的話，一盒售價約14元。

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