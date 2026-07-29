豪門媳婦郭碧婷封殺「白雪公主」禁女兒觀看 教養觀震撼網友

郭碧婷對孩子教育有自己的心得。(聯合報系資料照)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 郭碧婷表示不讓女兒讀《白雪公主》，認為其價值觀過時。

郭碧婷表示不讓女兒讀《白雪公主》，認為其價值觀過時。 重點二： 她更偏好《冰雪奇緣》《魔髮奇緣》等較現代的童話作品。

她更偏好《冰雪奇緣》《魔髮奇緣》等較現代的童話作品。 重點三：節目播出後引發熱議，許多網友認同她重視獨立教養。

郭碧婷婚後育有一雙兒女，家庭生活與育兒方式一直備受外界關注。近日她參與育兒實境節目「戶外成長計劃」，分享自己的教養理念，坦言雖然女兒很喜歡公主故事，但她會仔細挑選內容，甚至將經典童話「白雪公主」列入不會讓孩子閱讀的作品，原因是無法認同故事傳遞「遇到困難等待王子拯救」的價值觀，認為女孩更應培養獨立自主、靠自己努力的精神。

節目中，郭碧婷與主持人李靜聊到孩子容易受到外界觀念影響時，分享女兒從小喜愛公主角色，因此自己會特別留意故事內容，只讓她接觸較符合現代價值觀的作品，例如「冰雪奇緣」及「魔髮奇緣」，唯獨不會選擇「白雪公主」。

郭碧婷表示，她始終無法理解白雪公主在遭遇危機後，為何一定得依靠王子相救，甚至獲救後便與對方結婚。她認為，故事中的主角缺乏透過自身努力克服困境的描寫，難以成為孩子學習的典範，因此不希望女兒從小接受這樣的價值觀。李靜聽完也表示認同，認為教育孩子不應建立在討好他人或等待他人拯救，而是應鼓勵孩子發揮自身能力、建立自信與價值。

這段談話播出後，迅速在網路掀起熱議，不少網友大讚郭碧婷的教育觀念相當成熟，認為她即使嫁入豪門，依然重視孩子人格養成與獨立思考能力，而非灌輸依賴他人的觀念。

留言區也湧入許多家長分享看法，有人表示「從小培養孩子獨立思考真的很重要」、「希望孩子未來能靠自己的能力站穩腳步」，也有人認為不少經典童話確實帶有舊時代的性別框架，需要家長陪伴孩子閱讀、適時引導與討論，而非全盤接受故事傳遞的價值。