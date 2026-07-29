我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前秘書憶述婚外情 多次幽會 駁紐森說法「一次短暫的經歷」

熊本強震高架橋錯位但沒垮 30年前阪神大地震慘痛教訓救命

豪門媳婦郭碧婷封殺「白雪公主」禁女兒觀看 教養觀震撼網友

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
郭碧婷對孩子教育有自己的心得。(聯合報系資料照)
郭碧婷對孩子教育有自己的心得。(聯合報系資料照)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：郭碧婷表示不讓女兒讀《白雪公主》，認為其價值觀過時。
  • 重點二：她更偏好《冰雪奇緣》《魔髮奇緣》等較現代的童話作品。
  • 重點三：節目播出後引發熱議，許多網友認同她重視獨立教養。

郭碧婷婚後育有一雙兒女，家庭生活與育兒方式一直備受外界關注。近日她參與育兒實境節目「戶外成長計劃」，分享自己的教養理念，坦言雖然女兒很喜歡公主故事，但她會仔細挑選內容，甚至將經典童話「白雪公主」列入不會讓孩子閱讀的作品，原因是無法認同故事傳遞「遇到困難等待王子拯救」的價值觀，認為女孩更應培養獨立自主、靠自己努力的精神。

節目中，郭碧婷與主持人李靜聊到孩子容易受到外界觀念影響時，分享女兒從小喜愛公主角色，因此自己會特別留意故事內容，只讓她接觸較符合現代價值觀的作品，例如「冰雪奇緣」及「魔髮奇緣」，唯獨不會選擇「白雪公主」。

郭碧婷表示，她始終無法理解白雪公主在遭遇危機後，為何一定得依靠王子相救，甚至獲救後便與對方結婚。她認為，故事中的主角缺乏透過自身努力克服困境的描寫，難以成為孩子學習的典範，因此不希望女兒從小接受這樣的價值觀。李靜聽完也表示認同，認為教育孩子不應建立在討好他人或等待他人拯救，而是應鼓勵孩子發揮自身能力、建立自信與價值。

這段談話播出後，迅速在網路掀起熱議，不少網友大讚郭碧婷的教育觀念相當成熟，認為她即使嫁入豪門，依然重視孩子人格養成與獨立思考能力，而非灌輸依賴他人的觀念。

留言區也湧入許多家長分享看法，有人表示「從小培養孩子獨立思考真的很重要」、「希望孩子未來能靠自己的能力站穩腳步」，也有人認為不少經典童話確實帶有舊時代的性別框架，需要家長陪伴孩子閱讀、適時引導與討論，而非全盤接受故事傳遞的價值。

精華 FAQ

  • 她認為《白雪公主》傳遞的是遇到困難等待王子拯救的觀念，缺少靠自己克服困境的描寫，不適合作為孩子學習的典範，因此決定不讓女兒接觸。

  • 她表示會挑選較符合現代價值觀的作品給孩子看，例如《冰雪奇緣》與《魔髮奇緣》，希望女兒從故事中學到獨立、自主與靠自己努力的精神。

  • 因為郭碧婷嫁入豪門後仍強調人格養成與獨立思考，許多網友認為她的做法很成熟，也有家長認同經典童話需要陪伴閱讀與價值引導。

上一則

天秤優雅退場「放棄不一定是輸」 3星座最懂及時止損

下一則

上海2小貓熊台北亮相 「吃貨」樂樂超親人、甜甜謹慎害羞

延伸閱讀

15年婚姻融化高冷女神 林熙蕾認了婚後「學會放手」

15年婚姻融化高冷女神 林熙蕾認了婚後「學會放手」
最省心媽媽 3星座女養出獨立孩子「主動不用催」

最省心媽媽 3星座女養出獨立孩子「主動不用催」
「美寶」留美還是回中國？教育、生活規畫費思量

「美寶」留美還是回中國？教育、生活規畫費思量
謝賢最轟動的「爺孫戀」小49歲CoCo曾被爆拿2000萬分手費

謝賢最轟動的「爺孫戀」小49歲CoCo曾被爆拿2000萬分手費

熱門新聞

存款或許沒有驚人的數字，但足夠應付生活大小開銷，家人的笑容，就是最大的福氣。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Martin Magnemyr）

屬豬好日子慢慢回來 4生肖下半年收入穩增、家運跟著旺

2026-07-22 00:25
通常情況下，鄰居樹木的樹枝若伸到自家圍籬這邊時可以修剪它們。示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Blake Staniland）

鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚

2026-07-22 20:25
有三個星座特別具有責任感與承擔能力，無論面對經濟壓力、家庭變故或生活難題，都傾向冷靜應對、默默付出，因此被認為是最能撐起家庭的代表。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ khezez | خزاز ）

3星座最有肩膀「撐起一個家」 給另一半滿滿安全感

2026-07-24 22:25
狗狗憑著驚人毅力自行找回了家。（取材自大象新聞）

廣西男愛犬被洪水沖走10天自行走回家 見牠爆瘦人狗都哭了

2026-07-23 00:25
一名網友好奇郵輪旅遊住在陽台房CP值高不高。（圖／AI生成）

搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」

2026-07-23 03:45
園藝專家分享可以快速分辨藍莓是否成熟的妙招。藍莓示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Brigitte Tohm）

辨別成熟又甜的藍莓「不是看大小」 專家教一招

2026-07-22 18:25

超人氣

更多 >
誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒

誰說他們不用帶孫？110萬美國老人想退休 卻變全職育兒
太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議

太高調？ 王虹戴卡地亞領菲爾茲獎惹議
弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴

弟訂婚她還沒對象…讀博三姊姊吃席 1句話讓親戚閉嘴
台遺產刪除手足特留分 專家示警：未來爭點在遺囑 4關鍵要掌握

台遺產刪除手足特留分 專家示警：未來爭點在遺囑 4關鍵要掌握
加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後

加州這漢堡又拿全美最佳 連三年恭喜In-N-Out居其後