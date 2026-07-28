天秤優雅退場「放棄不一定是輸」 3星座最懂及時止損

哪些星座最能及時止損、不戀棧？示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@A Vasan ）

「放棄得快」常被視為負面特質，但換個角度來看，也代表一個人懂得認清現實，俗話說「識時務者為俊傑」，他們選擇把時間與精力投入下一個更有希望的機會。日本媒體「占TV」盤點哪些星座最能及時止損、不戀棧，其中雙子座奪下第一名，牡羊座與天秤座分居第二、第三。

第3名：天秤座

天秤座重視美感與形象，不論面對任何事情，都希望保持從容優雅，不願讓人看到自己苦苦掙扎、狼狽不堪的一面，與其不顧一切死撐到底，他們更傾向瀟灑退場。

即使因此吃點虧，天秤座仍認為，過度執著或與人爭得你死我活並不符合自己的處世美學，因此常透過退讓與放棄，堅持自己的原則。

第2名：牡羊座

牡羊座最大的特色，就是一旦察覺事情行不通，無論是工作還是人際關係，都會立刻抽身，不會反覆糾結或猶豫。

他們個性急、重視未來，也缺乏耐性，不習慣長時間默默耕耘。對牡羊座而言，「不行就換下一個」才是人生信條，也正是這樣的行動力，讓他們不斷開創新的機會。

第1名：雙子座

雙子座擁有靈活的頭腦與理性的思考方式，對人事物的執著相對較低，不相信「咬牙硬撐到底」的精神論。

他們認為時間與精力有限，不值得浪費在成功機率不高的事情上，因此一旦發現投入沒有回報，便會迅速轉向下一個目標。憑藉策略性的取捨與靈活應變，雙子座成為最懂得「及時放手」的星座。