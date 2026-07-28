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「最牛軟飯男」李春平重度失能 十數億資產掀波

中國新聞組／即時報導
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李春平年輕時的照片。(取材自指尖新聞)
李春平年輕時的照片。(取材自指尖新聞)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：李春平未如傳聞過世，仍在世但已重度失能。
  • 重點二：他罹患失智症多年，現已完全喪失行動與認知能力。
  • 重點三：數十億元資產歸屬未明，監護與財產爭議再度浮現。

曾因自稱陪伴一名好萊塢女星13年、繼承巨額遺產而聞名，被外界封為「史上最牛軟飯男」、「百年慈善第一人」的李春平，去年一度遭瘋傳已在北京一家養老院病逝。不過，據媒體最新查證指出，截至今年7月，李春平仍在世，但因罹患阿茲海默症、額顳葉失智症等，已完全喪失行動及認知能力，而圍繞他的龐大資產歸屬之爭也再度浮上檯面。

指尖新聞報導，網路自2025年10月起流傳李春平過世消息，不過記者經多方查證發現，當天其實是李春平自北京康復醫院辦理出院，而非死亡。媒體取得今年7月22日拍攝的病房畫面顯示，李春平身穿病號服、插著鼻胃管，與病床資料卡及醫療紀錄相符。

公開資料顯示，現年77歲的李春平出生於江蘇，早年曾在北京電影製片廠工作，因一場衝突遭判勞教。出獄後，他自稱在北京飯店結識一名年長30多歲的好萊塢女星，並赴美陪伴對方13年，直到女方因癌症離世後，繼承包括豪宅、珠寶、古董與藝術品在內的巨額遺產。不過，這段經歷缺乏官方資料證實，也讓他的財富來源多年來備受外界質疑。

1991年返國後，李春平因出手闊綽成為話題人物，不僅被指是中國首位擁有勞斯萊斯轎車的富豪，還曾一次訂購三輛勞斯萊斯，家中聘有數十名工作人員，保險箱內長年放置大筆現金。不過，相較於奢華生活，他更以慈善聞名，曾獲中國紅十字會授予「慈善家」稱號，公開資料顯示累計捐款超過6.3億元人民幣(約9300萬美元)。

然而，李春平自2016年起陸續被診斷出阿茲海默症等多病症，病情逐年惡化，而他名下資產也掀起多年糾紛。李春平孩子的生母透露，2016年清點時資產至少仍有20億元，如今剩餘多少無人知曉；其子委任律師也證實，李春平確實仍健在，但其妹妹及子女已多年無法見到本人。經進一步聯繫其現任妻子、秘書及商業夥伴詢問近況，對方皆未表示李春平已過世，僅回應「不知道」、「不好意思」或「有債務就提告」。

受訪律師分析，去年10月流傳的死訊，不排除與龐大財產爭議有關，因李春平目前的身體狀況及監護權、財產管理等司法程序，都將影響數十億元資產的最終歸屬。這位曾因傳奇身世、鉅額財富與高調行善轟動一時的富豪，如今雖仍在人世，卻已無法自主生活，昔日傳奇人生也因疾病與財產糾紛，留下令人唏噓的晚年。

精華 FAQ

  • 最新查證顯示他並未過世，去年流傳的死訊屬於誤傳；其實當天是他自北京康復醫院辦理出院，媒體取得的7月病房畫面也證實他仍在世。

  • 他自2016年起陸續被診斷出阿茲海默症、額顳葉失智症等病症，如今已完全喪失行動與認知能力，需仰賴照護，無法自主生活。

  • 由於他名下疑有數十億元資產，且監護權、財產管理與繼承安排尚未明朗，加上家屬多年難見本人，外界認為其資產歸屬可能引發進一步司法爭議。

好萊塢 阿茲海默症

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