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搭飛機想Wi-Fi更快更穩定？專家揭最佳座位：不是靠窗

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專家說，機位的選擇會影響機上無線網路的訊號穩定性，一般來說飛機中段位置的訊號較穩...
專家說，機位的選擇會影響機上無線網路的訊號穩定性，一般來說飛機中段位置的訊號較穩定。搭機時上網示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Fallon Michael）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：搭機想要穩定Wi-Fi，機艙中段、機翼附近通常最穩定。
  • 重點二：因無線設備與衛星天線多在機身中部上方，路徑較短。
  • 重點三：網速更受機上科技與付費方案影響，先查航班規格更重要。

有些人搭飛機時需要網路，收發電子郵件、聯繫親友或客戶、看影片等，網路訊號是否穩定很重要。專家說，若搭機時需要穩定的無線網路，座位區域的選擇也有影響，飛機中段，也就是機翼附近的區域網路訊號最為穩定。

Southern Living報導，紐約的科技配件公司Casely共同創辦人斯托林斯（Mark Stallings）說，如果想在飛機上有很好的無線網路使用體驗，座位坐哪裡能造成微小卻關鍵的不同。

斯托林斯說，通常來說，飛機中段，也就是機翼附近的座位網路訊號最好，因為很多現代飛機的無線網路設備和衛星天線都位於機身中部上方，因此坐在該區附近意謂乘客的設備和機上網路設備之間的路徑最短。

斯托林斯說，但位置選在飛機中段不是什麼有神奇魔法的連網路方法，不會讓機上無線網路瞬間變成光纖寬頻，但如果需要穩定的網路工作或用於娛樂，每個小小的優勢都很重要。

此外，斯托林斯說，飛機使用的科技對連網速度的影響大於機位的位置，若在飛機上需要穩定的網路處理工作或重要的事情，建議訂機票前先上網搜尋該航班的無線網路服務。

斯托林斯說，有些航空公司購買較新的衛星科技，能提供更快的網速、較低的網路延遲和更穩定的網路，而其他使用較舊科技的班機乘客，在航班客滿時很多人都在下載照片、看影片或用網路聯繫時，網路連線就會比較辛苦，就像在一間很多人的咖啡廳，大家都在用店裡的公共無線網路，結果就是越多人連網，網速就越慢。

若航空公司提供付費高級無線網路，斯托林斯說付費購買通常是值得的，高級方案通常提供更快的網速或更大的頻寬，讓下載文件、使用雲端儲存或回覆電子郵件等更加流暢。

想在搭機時讓使用的網路訊號更穩定，還有以下其他秘訣。

1. 到機場前先下載所有重要的檔案，或在網路可用時立即連網並在起飛前下載檔案。

2. 關閉任何不用但在後台運作的app，也可以調整設備的設定，避免app在後台刷新。

3. 如果攜帶多台裝置，盡量避免同時連網，否則它們會和正在使用的設備互相爭搶同一個頻寬。

4. 不需使用無線網路時，記得開飛航模式，也有助於省電。

斯托林斯說，機上無線網路近幾年有顯著改善，但它仍然是共享資源，因此做好準備並保持合理的預期將有助於獲得最佳性能。

精華 FAQ

  • 專家建議選擇飛機中段、也就是機翼附近的座位，因為多數機上無線設備與衛星天線都設在機身中部上方，連線路徑較短，通常能得到較穩定的訊號。

  • 因為機上網路設備與衛星天線多集中在機身中部上方，乘客坐在附近時，裝置與系統之間距離較近，訊號傳輸路徑更短，雖然提升有限，但有助於穩定連線。

  • 可先下載重要檔案、關閉後台運作的app、避免多台裝置同時上網，必要時也可購買航空公司提供的高級Wi-Fi方案；若不使用網路，開啟飛航模式也能省電。

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