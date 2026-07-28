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吃對才有效 營養師教一眼判斷抗發炎食物

吃對才有效 營養師教一眼判斷抗發炎食物

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健康飲食有助降低身體發炎，避免疾病惡化，營養師分享如何達成抗發炎飲食。蔬果示意圖...
健康飲食有助降低身體發炎，避免疾病惡化，營養師分享如何達成抗發炎飲食。蔬果示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Tom Brunberg）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：抗發炎飲食重點在整體習慣，不只看單一食物。
  • 重點二：天然少加工、富含纖維與抗氧化物的食物較有幫助。
  • 重點三：多運動、控壓與充足睡眠也能降低體內發炎。

身體發炎會引發許多健康問題，包括心血管疾病、第二型糖尿病等代謝疾病、自體免疫疾病、神經退化性疾病等，因此控制發炎反應非常重要，日常飲食就可能加劇或緩解體內的發炎反應。Verywell Health報導訪問健康與健身諮詢公司The Baseline Lifestyle Co.的營養師巴倫（Leah Barron），分享如何選擇抗發炎食物。

當被問到如何分辨抗發炎食物，以及建議多攝取哪些食物，巴倫說，相比特定食物，整體的飲食習慣更能反映出罹患發炎性疾病的風險；也就是說，主要攝取低纖維、高飽和脂肪和高添加糖的超加工食品的人，罹患發炎性疾病的風險更高，而以天然食物、水果與蔬菜、瘦蛋白和全穀為主的人，罹病風險則較低。

抗發炎食物通常是天然、幾乎未經加工的食物，色彩豐富並富含微量營養素、膳食纖維與抗氧化物，而且添加糖與飽和脂肪含量低。抗發炎食物以植物性食物為主，包含水果、蔬菜、全穀類、豆類、小扁豆、堅果和種子；而鮭魚和沙丁魚等富含Omega-3脂肪酸的油性魚，也被認為具有抗發炎特性。

巴倫說，她更注重植物性食物，特別是水果和蔬菜，因為大部分美國人攝取量都沒有達到建議標準。所有水果和蔬菜都含有微量營養素與抗氧化物，但顏色較深、較鮮豔的蔬果含有更高濃度的抗氧化物。例如羽衣甘藍（kale）、地瓜、藍莓與石榴，其中也包括香草和香料，因此平時烹飪經常使用這些食材，可以額外補充抗發炎營養素。

當被問到如何將更多抗發炎食物整合到飲食中，以降低整體發炎程度，巴倫說，最簡單的方法之一是健康餐盤法，先將餐盤的一半裝滿蔬菜或水果，或是蔬果都裝、四分之一裝滿蛋白質、四分之一裝滿碳水化合物，既能增加水果和蔬菜的攝取量，又能確保飲食均衡。

食用天然食物並非減輕發炎的唯一方法，調整其他生活習慣也有助於緩解發炎，例如定期運動、控制壓力程度、獲得充足且高品質的睡眠。如果調整飲食、運動、睡眠等生活習慣後，發炎情況仍未改善，建議與醫師討論，醫師可能會將你轉診給專科醫師，協助評估是否適合使用藥物或其他治療方式。

精華 FAQ

  • 若長期依賴低纖維、高飽和脂肪和高添加糖的超加工食品，發炎風險會提高；相反地，以天然食物、蔬果、瘦蛋白與全穀為主，風險通常較低。

  • 多數抗發炎食物以植物性為主，包括水果、蔬菜、全穀、豆類、小扁豆、堅果與種子；鮭魚、沙丁魚等富含Omega-3脂肪酸的油性魚也常被推薦。

  • 最簡單的方法是健康餐盤法，讓餐盤一半放蔬果，或是蔬果占半、四分之一放蛋白質、四分之一放碳水，同時再加上規律運動、控壓與良好睡眠。

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