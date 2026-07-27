屬羊遇貴人及時阻擋 4生肖8月閃過厄運和破財

本月有幾個生肖特別容易遇到貴人相助，只要懂得傾聽、不固執己見，就有望迎來財運與好運雙雙提升。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production ）

做決定時，相信自己的判斷固然重要，但也別忽略外界的提醒與建議，多蒐集資訊、從不同角度分析，往往能看見自己未曾注意的細節。有時一句來自家人、朋友或前輩的提醒，就可能幫助避開風險、減少損失，甚至成為扭轉局勢的關鍵。新浪命理專欄「運勢女王」分析，本月有幾個生肖特別容易遇到貴人相助，只要懂得傾聽、不固執己見，就有望迎來財運與好運雙雙提升。

屬羊

屬羊的人進入8月後，整體運勢穩步攀升，尤其貴人運特別旺，無論工作或財務都有人適時相助。原本打算投入高風險投資時，幸好有熟識多年的理財朋友提醒，及時避開可能的損失；工作上遇到突發狀況，也有合作多年的客戶主動協助，讓專案順利推進，甚至帶來額外收益。正財穩定、副業收入也有不錯表現，支出相對減少，存款累積速度明顯加快，整個8月可望在平穩中迎來財富成長。

屬虎

屬虎的人8月事業運明顯回升，貴人相助讓許多原本擔心的問題迎刃而解。職場上，有主管或前輩給予支持，不僅穩住職位，也讓發展更加順利；外出時即使遇到車輛擦撞等小意外，也能碰上願意理性溝通的對方，避免衍生不必要的糾紛與花費。隨著工作進度超前，還有機會獲得獎金或績效回饋，收入穩定增加，財務規劃也能按部就班進行，生活過得踏實又安心。

屬狗

屬狗的人8月財運平穩向上，不僅守財能力提升，身邊也不乏默默相助的貴人。消費時若差點掉入優惠陷阱，會有親友及時提醒，省下一筆不必要的開支；工作上即使出現小失誤，合作夥伴也願意主動補位，順利化解危機，還因此獲得客戶肯定。除了固定薪資外，也有機會拿到全勤獎金、績效獎勵等額外收入，只要維持穩健理財，存款可望持續增加，整體生活平順無憂。

屬豬

屬豬的人8月整體運勢穩定，尤其財運表現亮眼，做事也容易遇到願意伸出援手的貴人。原本考慮投入熱門創業或投資計畫時，幸好有業界前輩提醒風險，成功避開可能的虧損；生活方面，即使家中電器突然故障，也有機會因保固或售後服務獲得免費維修，省下一筆支出。此外，正職收入穩定，先前布局的理財也開始看到成果，財富逐漸累積，年度存錢目標有望提前達成。