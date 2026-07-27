「AI取代人力」論調鬆動 美企業重啟招募：人手仍不可或缺

AI 對就業市場的影響，證實比部分人所擔心的溫和。(路透)

美國大型企業對人力需求的態度開始轉變。過去數月，許多雇主把招募視為成本高昂的最後手段，並相信 AI 可承擔更多工作；但近日從鐵路公司CSX、Alphabet 到博思艾倫漢密爾頓（Booz Allen Hamilton）都向投資人表示，為達成成長目標或掌握新興科技機會，需要增加人手。

這代表 AI 時代以來「減人力也能更快成長」的企業主流論調開始鬆動。博思艾倫營運長安德森（Kristine Martin Anderson）說，該公司需要稍微加快招募，目前已經有點落後。這家管理顧問和科技顧問公司去年因川普政府削減聯邦合約而裁撤數千人，但如今看到服務需求穩健，尤其是國安領域需要具安全查核資格的人才。

人力資源平台 Lattice 執行長富蘭克林（Sarah Franklin）指出，許多企業曾停止招募初階員工，以為 AI 代理能補上缺口；但後來發現，人類仍須和 AI 一起工作。她說，即使寫程式有AI代勞，仍需要工程師；即使有 AI 銷售代理，也仍需要業務人員。許多企業如今重新招募初階職位，因為這些人具備 AI 原生技能、思維較具創新性，成本也低。

招募回溫不只限於白領職位。工具製造商 Snap-on 計劃增聘員工擴大業務；鐵路公司 CSX 也表示，列車和機務服務人力將小幅增加，以因應需求成長。Alphabet 財務長阿胥肯納吉（Anat Ashkenazi）說，將持續在 AI 和雲端運算等關鍵投資領域招募人才。

華爾街日報引述人力派遣公司 Robert Half 執行長瓦德爾（M. Keith Waddell）指出，AI 對就業市場的影響，證實比部分人所擔心的溫和，招募需求正在好轉。不過，麻省理工學院榮譽教授奧斯特曼（Paul Osterman）告訴華爾街日報，AI 最終對人力需求的影響仍不明朗，企業是否需要更多或更少員工，目前沒有人知道。