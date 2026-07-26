聚餐示意圖。(圖／AI生成)

美國媒體《Parade》訪問3名腫瘤科醫師，詢問他們外食時會刻意避開哪些食物，結果3人的答案一致，都是油炸食物。醫師指出，經常食用油炸食品可能透過多種方式增加癌症風險，包括高溫烹調產生的化學物質，以及長期攝取可能導致肥胖等因素。

美國希望之城橘郡（City of Hope Orange County）腫瘤科醫師柯林穆塔圖伊拉姆（Sudarsan Vishnu Kollimuttathuillam）表示，研究指出，經常食用油炸食品與多種癌症風險升高有關，但並非單一因素能完全解釋其中關聯。

他表示，油炸過程會讓食物暴露在極高溫環境下，可能產生丙烯醯胺等化合物，研究人員仍持續探討這些物質與癌症風險之間的關係。此外，整合癌症復原計畫主任漢德利（Nathan Handley）醫師表示，肉類經過油炸、燒烤或炙燒等高溫烹調時，可能形成雜環胺（HCAs）與多環芳香烴（PAHs），這些物質在動物研究中可能造成DNA損傷。

另一名腫瘤科醫師卡森（Dillon Cason）指出，油炸食物增加癌症風險的另一原因，是長期攝取可能導致肥胖，而肥胖已被證實與多種癌症相關。他表示，肥胖會讓身體處於慢性發炎狀態，使異常細胞更容易存活與增長。

不過，3名醫師也強調，不代表民眾永遠不能吃薯條、炸雞等食物。柯林穆塔圖伊拉姆表示，重點不是某一餐吃了什麼，而是長期大部分時間的飲食選擇。偶爾享用喜歡的油炸食物並不需要感到焦慮，更重要的是平時多選擇較健康的飲食。

醫師建議，外食時可優先選擇含有瘦肉蛋白質與大量蔬菜的餐點，例如雞肉或鮭魚沙拉、豆腐或扁豆咖哩、烤魚搭配烤蔬菜等。漢德利也建議，食物可改採烘烤、蒸煮、水煮或燉煮方式料理，以降低高溫烹調產生有害化合物的機會。

想防癌先忌口？3位腫瘤科醫師從不點這道菜 原因曝光

TVBS新聞網