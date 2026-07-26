多項研究指出，同一個家庭中的手足，智力與個性可能受到出生順序影響；示意圖。（取材自pexels.com@Julia M Cameron）

多項研究指出，同一個家庭中的手足，智力與個性可能受到出生順序影響，但仍有不少不同因素影響。挪威一項研究揭露，家中排行前面的孩子智商通常略高，而另一項美國伊利諾大學的研究則指出，除了智力外，排行與個性也有關聯。

西班牙「世界報」（El Mundo）報導，挪威奧斯陸大學一項刊登於「Science」期刊的研究發現，家中排行較前的孩子，平均智商相對較高。研究人員分析24萬名挪威男性接受軍事訓練期間的學業及測驗資料。

結果顯示，長子平均智商為103.2，排行第二的孩子為101.2，年紀較小的孩子則為100。不過，研究作者克里斯滕森（Petter Kristensen）與比耶克達爾（Tor Bjerkedal）強調，這項差異並非生理或遺傳因素所致，而可能與孩子所接受的教養方式有關。

另一項由美國伊利諾大學進行、收錄於ScienceDirect平台的研究則指出，在兄弟姊妹間排行第一、居中或最小，可能對兒童及青少年時期的性格發展產生一定影響。

研究由達米安（Rodica Ioana Damian）與羅伯茲（Brent W. Roberts）主持，共分析37.7萬名來自不同社會及族裔背景的美國高中生。

報導引述研究結果指出，長子通常較為外向、友善且意志堅定，此外由於老大經常在家庭中承擔較多責任，也可能更願意主動採取行動。排行居中的孩子則可能在年長與年幼手足之間扮演協調者，有時他們獲得的關注不如年幼手足，這也可能促使他們變得更加獨立。

至於家中年紀最小的孩子，通常較為無憂無慮、幽默、放鬆且充滿好奇心，也可能更具冒險精神、較為叛逆，對遵守規則的重視程度相對較低。

不過出生順序只是影響性格發展的其中一項因素。心理學家希梅內斯（Diana Jiménez）指出，童年時期由什麼人照顧、曾有多少名照顧者、手足間的年齡差距，以及家庭對孩子性別的重視程度等，都可能影響一個人的性格發展，她強調，影響人格形成的因素非常多，因此出生順序不能用來完整解釋或判定一個人的智力與性格。

手足中誰最聰明？挪威研究揭密「家中排行」智商差異

TVBS新聞網