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薪資少很多、存款反增加 26歲工程師職涯轉彎還有意外收穫

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26歲的Zoe De La Paz辭掉工程師的工作，轉而追求服裝設計事業，現在的...
26歲的Zoe De La Paz辭掉工程師的工作，轉而追求服裝設計事業，現在的她在黃石公園擔任裁縫，雖然薪水變少，但因為工作在住宿和餐食有津貼，她因此能比以前存下更多錢。裁縫示意圖，非新聞當事者。（取材自unsplash.com@Vitaly Gariev）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：26歲工程師離職轉當黃石公園全職裁縫。
  • 重點二：雖然薪水變少，但住宿餐食補助讓存款反增。
  • 重點三：故事凸顯薪資高低之外，地點與福利同樣影響財務。

26歲的柔伊（Zoe De La Paz）辭掉在芝加哥穩定的工程師工作，轉而追求服裝設計事業並搬到黃石公園，這個轉變在經濟上看起來是退步，但她說因為公司在住宿和餐食有補貼，讓她的開銷減少，因此存款不減反增；專家說這凸顯高薪不一定代表穩健的財務狀況，居住地、消費金額和工作福利也一樣重要。

Moneywise報導，柔伊說，她的轉職不只是追求夢想，也是為自己創造機會；柔伊接受CNBC Make It訪問時說，她搬離大城市，現在住宿有補貼，每天的生活開銷變少了，也生活在黃石公園內，能存下的錢反而變多了。

柔伊辭掉工程師工作後開始追求以縫紉為職業，她開始接一些演出場地的工作，希望能藉此認識巡迴演出的服裝團隊。有天晚上當她為威肯（The Weekend）在底特律的演出提供餐飲服務時，一名團隊成員提到他們需要一位裁縫來修補伴舞舞者的服裝，柔伊趕緊把自己的電話號碼寫在餐巾紙上，告訴對方自己有縫紉經驗，她認為這次的機會是幸運的，她也相信運氣是可以創造的。

柔伊在一次探訪在黃石公園季節性工作的朋友後，有了不同的想法，看到該工作經驗對朋友的影響，讓她開始尋找類似的機會。

柔伊上網搜尋工作機會，發現公園和度假村管理公司Xanterra Parks & Resorts的制服部門開出裁縫職缺，該公司是黃石公園的特許經銷商，經營多家黃石公園內的飯店、旅館和餐廳，她遞出申請、電話面試，最終獲錄取。

柔伊說，這不僅是轉職，也是她的技能能應用於不同領域的證明。如今柔伊在黃石公園擔任全職裁縫，雖然薪水比工程師少很多，但她生活中的多筆大項開銷也少很多，她的職位有員工住宿和伙食補助，可以省下不少開銷，她現在周一至週五上班，一周工時約40小時，住在黃石公園內，出門就是健行步道、野生生態和戶外休閒場所。

相比之下，線上房地產資訊和搜尋平台Zillow的數據指出，芝加哥所有類型房屋的平均月租金是2045元。

住房開銷是大多數家庭最大筆的支出，根據勞工統計局的資訊，住房支出約佔美國家庭平均家庭預算的三分之一，而美國人一年在休閒娛樂的平均開銷是3609元。

柔伊說，她的住房和娛樂支出和住在芝加哥時相比大幅減少，因此即使薪水變少，她反而能存下更多錢。

柔伊打算在黃石公園工作到10月，她將這份季節性的工作視為她最終目標的墊腳石，也就是搬到紐約並從事百老匯、電影和現場演出的服裝及造型方面的工作。

離開企業意味擁抱不確定性，但柔伊找到更具創意性的工作、能存下更多錢的生活方式及探索未來道路的自由，她說自己兩年前在企業上班時，從未想過這些會發生。

柔伊的故事凸顯出一個重要的理財概念，也就是高薪不代表就一定有較好的財務狀況，居住地、消費金額和工作福利和薪水的數字一樣重要。

對於考慮轉換跑道的人來說，最重要的不是明天辭職，而是今天就要開始規劃，可能是在提離職前建立應急基金、利用晚上或周末嘗試自己感興趣的項目，或制定預算，清楚列出自己願意為了不同的生活方式而做出哪些犧牲，畢竟追逐夢想的同時，若付不出房租，過程可能就沒那麼浪漫了，但若有足夠的計畫，這個大轉變就不會像自由落體般危險，反而更像是邁向自己夢寐以求生活的第一步。

精華 FAQ

  • 她想追求服裝設計與縫紉事業，也希望替自己創造更多機會。搬到黃石公園後，她能把技能用在裁縫工作上，並朝未來進入紐約百老匯或影視造型領域前進。

  • 因為新工作提供員工住宿和伙食補助，讓她在房租、餐飲等大項支出大幅下降。雖然薪水低於工程師時期，但整體生活成本更少，所以更容易存錢。

  • 文章強調高薪不代表一定有更好的財務狀況，居住地、日常消費和工作福利都會左右存款能力。若要轉職，最好先做預算、存緊急基金並規劃過渡方案。

芝加哥

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