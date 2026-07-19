好市多9項食品 被譽「品質贏過知名品牌」最佳平替品
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好市多（Costco）自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）部分產品被很多人認為是知名品牌的平替版， 而那些商品價格實惠、品質良好，有些被認為比知名品牌的同產品更出色。Eating Well報導的撰稿人羅通多（Christie Rotondo）是科克蘭產品的粉絲，她列出9項她認為比知名品牌更好、已成為她家廚房必備的科克蘭商品。
1. 有機無乳燕麥奶飲品（Organic Non-Dairy Oat Beverage）被認為是Oatly Barista Blend的平替品
羅通多說，她曾是Oatly Barista Blend的死忠粉絲，但疫情期間完全買不到，她轉而嘗試科克蘭的有機無乳燕麥奶飲品，沒想到一試成主顧，從此再也不想念Oatly Barista Blend，科克蘭的燕麥奶無需冷藏，6盒售價11.99元，是Oatly Barista Blend的一半左右，喝起來口感滑順，也不會像有些燕麥奶會在咖啡裡結塊。
2. 中焙咖啡豆（House Blend Whole Bean Coffee, Medium Roast）被認為是星巴克派克市場中焙咖啡豆（Starbucks Pike Place Medium Roast Whole Bean Coffee）的平替品
羅通多說，科克蘭的咖啡豆過去都是星巴克烘焙的，但先前換成了非營利組織Enveritas，Enveritas致力於透過參觀全球超過10萬個農場，評估其生產方式，從而為咖啡烘焙商提供永續性保障，而烘焙出來的咖啡喝起來滑順均衡，是開啟一天的理想之選。
3. 初榨義大利橄欖油（Extra-Virgin Italian Olive Oil）被認為是百益初榨橄欖油（Filippo Berio Extra-Virgin Olive Oil）的平替品
羅通多說，她很常用橄欖油，好市多的是她的首選，不僅價格便宜實惠，2公升25元，品質又優良，是經過認證的義大利產品，有可溯源的義大利產地鏈，橄欖的產地、榨油和包裝過程均在義大利並符合該國的正宗標準。
4. 義大利帕馬森起司（Italian Parmigiano Reggiano）被認為是 BelGioioso帕馬森起司（ BelGioioso Parmesan Cheese）的平替品
好市多的帕馬森起司切片一份1磅重，熟成24個月，只用義大利乳牛產的牛奶製成。
5. 烘蛋點心（Egg Bites）被認為是星巴克烘蛋點心（Starbucks Egg Bites）的平替品
羅通多說，這些烘蛋點心很適合當早餐，味道和星巴克的幾乎一樣，只要從冰箱拿出後微波一兩分鐘，就能享受一頓健康又飽腹的美味早餐。
6. 薄裹粉雞胸肉塊（Lightly Breaded Chicken Breast Chunks）被認為是Just Bare微裹粉雞胸肉塊（Just Bare Lightly Breaded Chicken Breast Bites）的平替品
羅通多說，她的冰箱永遠備著雞塊，而她都選最健康的版本，沒有添加物、成分表清楚易懂、裹的粉不能太多，好市多的自有品牌就符合這些條件，且比賣場賣的Just Bare雞塊還便宜。
7. 花椰菜餅皮披薩（Cauliflower Crust Supreme Pizza）被認為是Milton’s花椰菜餅皮烤蔬菜披薩（Milton’s Cauliflower Crust Roasted Vegetable Pizza）的平替品
花椰菜餅皮減少碳水化合物的攝取，還能讓人多吃一份蔬菜，而且上面還鋪滿了各種烤蔬菜和三種不同的起司，很多會員盛讚這款披薩可媲美其他知名品牌的無麩質披薩，但價格卻比好市多的其他同類產品便宜約2元。
8. Kettle品牌喜馬拉雅粉紅鹽波浪洋芋片（Kettle Brand Krinkle Cut Pink Salt Potato Chips）被認為是Kettle品牌洋芋片（Kettle Brand Potato Chips）的平替品
羅通多說，如果要買洋芋片，她一定選這款洋芋片，不但香酥可口，沾醬也一級棒，一大包32盎司只要6元左右，也是聚會的最佳選擇。
9. 含鹽草飼奶油（Salted Grass-Fed Butter）被認為是Kerrygold含鹽奶油（Kerrygold Salted Butter）的平替品
羅通多說，她最喜歡在新鮮麵包塗上在本地農夫市集買到的奶油，但當她沒有那些奶油時，就會改用科克蘭的奶油，好市多的含鹽奶油和Kerrygold的一樣都是草飼，但前者是以紐西蘭乳牛的牛奶製成，後者則是愛爾蘭的乳牛，她也喜歡科克蘭奶油的鈉含量比Kerrygold低約25 毫克，因此如果她想加幾小撮片狀海鹽，奶油也不會變成鈉含量超標的「炸彈」。
文章聚焦好市多科克蘭（Kirkland Signature）的9項食品，涵蓋燕麥奶、咖啡、橄欖油、起司、烘蛋點心、雞塊、披薩、洋芋片與奶油，並指出它們常被視為知名品牌的平替品。 作者認為這些商品不只價格更親民，品質與風味也表現出色，部分甚至勝過原本對應的知名品牌；例如口感滑順、成分單純、用途便利，讓她成為家中固定回購的必備品。 文中對標的品牌包括Oatly、星巴克、Filippo Berio、BelGioioso、Just Bare、Milton’s、Kettle與Kerrygold等，顯示科克蘭產品在多個品類都被視為高性價比替代選擇。
精華 FAQ
文章聚焦好市多科克蘭（Kirkland Signature）的9項食品，涵蓋燕麥奶、咖啡、橄欖油、起司、烘蛋點心、雞塊、披薩、洋芋片與奶油，並指出它們常被視為知名品牌的平替品。
作者認為這些商品不只價格更親民，品質與風味也表現出色，部分甚至勝過原本對應的知名品牌；例如口感滑順、成分單純、用途便利，讓她成為家中固定回購的必備品。
文中對標的品牌包括Oatly、星巴克、Filippo Berio、BelGioioso、Just Bare、Milton’s、Kettle與Kerrygold等，顯示科克蘭產品在多個品類都被視為高性價比替代選擇。
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