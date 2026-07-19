好市多9項食品 被譽「品質贏過知名品牌」最佳平替品

好市多自有品牌科克蘭的部分商品被認為是知名品牌同樣商品的平替版，其中多種商品被認為品質更勝知名品牌。好市多示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Natalia S）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 好市多科克蘭多款食品，被評為優於知名品牌的平替品。

好市多科克蘭多款食品，被評為優於知名品牌的平替品。 重點二： 文章列出9項商品，涵蓋燕麥奶、咖啡、橄欖油與奶油。

文章列出9項商品，涵蓋燕麥奶、咖啡、橄欖油與奶油。 重點三：作者強調這些商品兼具價格優勢、口感與成分品質。

好市多 （Costco ）自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）部分產品被很多人認為是知名品牌的平替版， 而那些商品價格實惠、品質良好，有些被認為比知名品牌的同產品更出色。Eating Well報導的撰稿人羅通多（Christie Rotondo）是科克蘭產品的粉絲，她列出9項她認為比知名品牌更好、已成為她家廚房必備的科克蘭商品。

1. 有機無乳燕麥奶飲品（Organic Non-Dairy Oat Beverage）被認為是Oatly Barista Blend的平替品

羅通多說，她曾是Oatly Barista Blend的死忠粉絲，但疫情期間完全買不到，她轉而嘗試科克蘭的有機無乳燕麥奶飲品，沒想到一試成主顧，從此再也不想念Oatly Barista Blend，科克蘭的燕麥奶無需冷藏，6盒售價11.99元，是Oatly Barista Blend的一半左右，喝起來口感滑順，也不會像有些燕麥奶會在咖啡裡結塊。

2. 中焙咖啡豆（House Blend Whole Bean Coffee, Medium Roast）被認為是星巴克派克市場中焙咖啡豆（Starbucks Pike Place Medium Roast Whole Bean Coffee）的平替品

羅通多說，科克蘭的咖啡豆過去都是星巴克烘焙的，但先前換成了非營利組織Enveritas，Enveritas致力於透過參觀全球超過10萬個農場，評估其生產方式，從而為咖啡烘焙商提供永續性保障，而烘焙出來的咖啡喝起來滑順均衡，是開啟一天的理想之選。

3. 初榨義大利橄欖油（Extra-Virgin Italian Olive Oil）被認為是百益初榨橄欖油（Filippo Berio Extra-Virgin Olive Oil）的平替品

羅通多說，她很常用橄欖油，好市多的是她的首選，不僅價格便宜實惠，2公升25元，品質又優良，是經過認證的義大利產品，有可溯源的義大利產地鏈，橄欖的產地、榨油和包裝過程均在義大利並符合該國的正宗標準。

4. 義大利帕馬森起司（Italian Parmigiano Reggiano）被認為是 BelGioioso帕馬森起司（ BelGioioso Parmesan Cheese）的平替品

好市多的帕馬森起司切片一份1磅重，熟成24個月，只用義大利乳牛產的牛奶製成。

5. 烘蛋點心（Egg Bites）被認為是星巴克烘蛋點心（Starbucks Egg Bites）的平替品

羅通多說，這些烘蛋點心很適合當早餐，味道和星巴克的幾乎一樣，只要從冰箱拿出後微波一兩分鐘，就能享受一頓健康又飽腹的美味早餐。

6. 薄裹粉雞胸肉塊（Lightly Breaded Chicken Breast Chunks）被認為是Just Bare微裹粉雞胸肉塊（Just Bare Lightly Breaded Chicken Breast Bites）的平替品

羅通多說，她的冰箱永遠備著雞塊，而她都選最健康的版本，沒有添加物、成分表清楚易懂、裹的粉不能太多，好市多的自有品牌就符合這些條件，且比賣場賣的Just Bare雞塊還便宜。

7. 花椰菜餅皮披薩（Cauliflower Crust Supreme Pizza）被認為是Milton’s花椰菜餅皮烤蔬菜披薩（Milton’s Cauliflower Crust Roasted Vegetable Pizza）的平替品

花椰菜餅皮減少碳水化合物的攝取，還能讓人多吃一份蔬菜，而且上面還鋪滿了各種烤蔬菜和三種不同的起司，很多會員盛讚這款披薩可媲美其他知名品牌的無麩質披薩，但價格卻比好市多的其他同類產品便宜約2元。

8. Kettle品牌喜馬拉雅粉紅鹽波浪洋芋片（Kettle Brand Krinkle Cut Pink Salt Potato Chips）被認為是Kettle品牌洋芋片（Kettle Brand Potato Chips）的平替品

羅通多說，如果要買洋芋片，她一定選這款洋芋片，不但香酥可口，沾醬也一級棒，一大包32盎司只要6元左右，也是聚會的最佳選擇。

9. 含鹽草飼奶油（Salted Grass-Fed Butter）被認為是Kerrygold含鹽奶油（Kerrygold Salted Butter）的平替品

羅通多說，她最喜歡在新鮮麵包塗上在本地農夫市集買到的奶油，但當她沒有那些奶油時，就會改用科克蘭的奶油，好市多的含鹽奶油和Kerrygold的一樣都是草飼，但前者是以紐西蘭乳牛的牛奶製成，後者則是愛爾蘭的乳牛，她也喜歡科克蘭奶油的鈉含量比Kerrygold低約25 毫克，因此如果她想加幾小撮片狀海鹽，奶油也不會變成鈉含量超標的「炸彈」。