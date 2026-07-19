我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發官司

世界盃決賽中場秀 中國央視不給看 北京觀眾熬夜撲空

好市多9項食品 被譽「品質贏過知名品牌」最佳平替品

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
好市多自有品牌科克蘭的部分商品被認為是知名品牌同樣商品的平替版，其中多種商品被認...
好市多自有品牌科克蘭的部分商品被認為是知名品牌同樣商品的平替版，其中多種商品被認為品質更勝知名品牌。好市多示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Natalia S）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：好市多科克蘭多款食品，被評為優於知名品牌的平替品。
  • 重點二：文章列出9項商品，涵蓋燕麥奶、咖啡、橄欖油與奶油。
  • 重點三：作者強調這些商品兼具價格優勢、口感與成分品質。

好市多Costco）自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）部分產品被很多人認為是知名品牌的平替版， 而那些商品價格實惠、品質良好，有些被認為比知名品牌的同產品更出色。Eating Well報導的撰稿人羅通多（Christie Rotondo）是科克蘭產品的粉絲，她列出9項她認為比知名品牌更好、已成為她家廚房必備的科克蘭商品。

1. 有機無乳燕麥奶飲品（Organic Non-Dairy Oat Beverage）被認為是Oatly Barista Blend的平替品

羅通多說，她曾是Oatly Barista Blend的死忠粉絲，但疫情期間完全買不到，她轉而嘗試科克蘭的有機無乳燕麥奶飲品，沒想到一試成主顧，從此再也不想念Oatly Barista Blend，科克蘭的燕麥奶無需冷藏，6盒售價11.99元，是Oatly Barista Blend的一半左右，喝起來口感滑順，也不會像有些燕麥奶會在咖啡裡結塊。

2. 中焙咖啡豆（House Blend Whole Bean Coffee, Medium Roast）被認為是星巴克派克市場中焙咖啡豆（Starbucks Pike Place Medium Roast Whole Bean Coffee）的平替品

羅通多說，科克蘭的咖啡豆過去都是星巴克烘焙的，但先前換成了非營利組織Enveritas，Enveritas致力於透過參觀全球超過10萬個農場，評估其生產方式，從而為咖啡烘焙商提供永續性保障，而烘焙出來的咖啡喝起來滑順均衡，是開啟一天的理想之選。

3. 初榨義大利橄欖油（Extra-Virgin Italian Olive Oil）被認為是百益初榨橄欖油（Filippo Berio Extra-Virgin Olive Oil）的平替品

羅通多說，她很常用橄欖油，好市多的是她的首選，不僅價格便宜實惠，2公升25元，品質又優良，是經過認證的義大利產品，有可溯源的義大利產地鏈，橄欖的產地、榨油和包裝過程均在義大利並符合該國的正宗標準。

4. 義大利帕馬森起司（Italian Parmigiano Reggiano）被認為是 BelGioioso帕馬森起司（ BelGioioso Parmesan Cheese）的平替品

好市多的帕馬森起司切片一份1磅重，熟成24個月，只用義大利乳牛產的牛奶製成。

5. 烘蛋點心（Egg Bites）被認為是星巴克烘蛋點心（Starbucks Egg Bites）的平替品

羅通多說，這些烘蛋點心很適合當早餐，味道和星巴克的幾乎一樣，只要從冰箱拿出後微波一兩分鐘，就能享受一頓健康又飽腹的美味早餐。

6. 薄裹粉雞胸肉塊（Lightly Breaded Chicken Breast Chunks）被認為是Just Bare微裹粉雞胸肉塊（Just Bare Lightly Breaded Chicken Breast Bites）的平替品

羅通多說，她的冰箱永遠備著雞塊，而她都選最健康的版本，沒有添加物、成分表清楚易懂、裹的粉不能太多，好市多的自有品牌就符合這些條件，且比賣場賣的Just Bare雞塊還便宜。

7. 花椰菜餅皮披薩（Cauliflower Crust Supreme Pizza）被認為是Milton’s花椰菜餅皮烤蔬菜披薩（Milton’s Cauliflower Crust Roasted Vegetable Pizza）的平替品

花椰菜餅皮減少碳水化合物的攝取，還能讓人多吃一份蔬菜，而且上面還鋪滿了各種烤蔬菜和三種不同的起司，很多會員盛讚這款披薩可媲美其他知名品牌的無麩質披薩，但價格卻比好市多的其他同類產品便宜約2元。

8. Kettle品牌喜馬拉雅粉紅鹽波浪洋芋片（Kettle Brand Krinkle Cut Pink Salt Potato Chips）被認為是Kettle品牌洋芋片（Kettle Brand Potato Chips）的平替品

羅通多說，如果要買洋芋片，她一定選這款洋芋片，不但香酥可口，沾醬也一級棒，一大包32盎司只要6元左右，也是聚會的最佳選擇。

9. 含鹽草飼奶油（Salted Grass-Fed Butter）被認為是Kerrygold含鹽奶油（Kerrygold Salted Butter）的平替品

羅通多說，她最喜歡在新鮮麵包塗上在本地農夫市集買到的奶油，但當她沒有那些奶油時，就會改用科克蘭的奶油，好市多的含鹽奶油和Kerrygold的一樣都是草飼，但前者是以紐西蘭乳牛的牛奶製成，後者則是愛爾蘭的乳牛，她也喜歡科克蘭奶油的鈉含量比Kerrygold低約25 毫克，因此如果她想加幾小撮片狀海鹽，奶油也不會變成鈉含量超標的「炸彈」。

精華 FAQ

  • 文章聚焦好市多科克蘭（Kirkland Signature）的9項食品，涵蓋燕麥奶、咖啡、橄欖油、起司、烘蛋點心、雞塊、披薩、洋芋片與奶油，並指出它們常被視為知名品牌的平替品。

  • 作者認為這些商品不只價格更親民，品質與風味也表現出色，部分甚至勝過原本對應的知名品牌；例如口感滑順、成分單純、用途便利，讓她成為家中固定回購的必備品。

  • 文中對標的品牌包括Oatly、星巴克、Filippo Berio、BelGioioso、Just Bare、Milton’s、Kettle與Kerrygold等，顯示科克蘭產品在多個品類都被視為高性價比替代選擇。

好市多 Costco

上一則

西雅圖神祕生物出沒 怪萌「短脊症浣熊」暴紅

延伸閱讀

抱子甘藍多出一倍 4種蔬果維生素C含量贏過柳橙

抱子甘藍多出一倍 4種蔬果維生素C含量贏過柳橙
好市多牛肉片最簡單做法 華人推韓式醬醃搭芝麻菜沙拉快速上桌

好市多牛肉片最簡單做法 華人推韓式醬醃搭芝麻菜沙拉快速上桌
達人只在好市多購買的四種起司 帕馬森售價大贏其他賣場

達人只在好市多購買的四種起司 帕馬森售價大贏其他賣場
好市多新品肉桂可頌有驚喜點綴 粉絲曝升級吃法

好市多新品肉桂可頌有驚喜點綴 粉絲曝升級吃法

熱門新聞

生肖牛、生肖兔、生肖蛇及生肖馬被認為屬於厚積薄發的類型，隨著年齡增長，事業、財富與家庭都有機會逐漸步入穩定，提早享受輕鬆自在的人生。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production ）

4生肖40歲後迎享福人生 屬馬事業穩了回歸家庭

2026-07-13 00:25
生肖牛、生肖鼠及生肖豬最有機會在晚年累積豐厚財富的三大生肖。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kindel Media）

屬鼠精明完美避開危險的投資黑洞 3生肖晚年存款最豐厚

2026-07-17 22:25
在歐洲空調缺貨之際，一名法國男子趁赴上海出差，托運一台空調回法國，準備給住在巴黎的93歲母親使用。(取自極目新聞)

歐洲熱浪催旺中國冷氣出口 法國男子從上海扛冷氣救93歲母親

2026-07-15 01:20
在美國餐廳消費一般要支付小費，否則會被認為是失禮的行為。示意圖。（取材自pexels.com@ Waqar Mujahid）

小費支付攻略 華人曝「一定要付、可直接按No Tip」區別

2026-07-13 20:25
陸網整理出8部「超好看」的小成本古裝劇。左為「惜花芷」、右為「九重紫」。(取材自豆瓣)

8部被低估的古裝神劇 「九重紫」第二、它封神「追完走不出來」

2026-07-15 22:25
梅艷芳在2003年12月過世。(摘自微博)

梅艷芳過世23年風暴沒停過 梅媽遺產戰比八點檔精采「兩度宣告破產」

2026-07-14 22:25

超人氣

更多 >
華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？

華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？
10元不輸200元？Trader Joe's這好物 華人一次搬20件

10元不輸200元？Trader Joe's這好物 華人一次搬20件
心地善良「小人自動退散」 4生肖入夏最旺不缺錢

心地善良「小人自動退散」 4生肖入夏最旺不缺錢
世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠
郵輪旅遊免被宰學問多 達人揭省錢5招

郵輪旅遊免被宰學問多 達人揭省錢5招