世界盃／梅西vs.亞馬爾 冠軍戰相差20歲的話題對決

梅西、亞馬爾。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 阿根廷取得決賽資格後，將在世界盃冠軍戰對決西班牙，焦點落在39歲梅西與19歲亞馬爾的跨世代首次碰面。

阿根廷15日搶下美加墨世界盃 足球賽最後一張決賽門票，周日將和西班牙爭奪大力神盃；兩隊過往交手戰績打平，這場交鋒也將是相差20歲的阿根廷「獅王」梅西（Lionel Messi）和西班牙超級新星亞馬爾（Lamine Yamal）的生涯首度對決。

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梅西上月剛在賽會期間過39歲生日，本屆賽事是他第六度參賽，也是「最後一舞」；西班牙超級新星亞馬爾本周才剛滿19歲，世界盃處女秀就闖決賽，和梅西的跨世代對決成為冠軍戰一大亮點。

西班牙和阿根廷隊史在國際賽和友誼賽已碰過14次，雙方各拿6勝並有2場打平；兩隊世界盃只有在1966年交手，阿根廷在阿提美（Luis Artime）「梅開二度」下以2：1擊敗西班牙；當年西班牙小組賽就出局，阿根廷8強賽敗給英格蘭。

阿根廷15日再度碰上英格蘭，這次上演逆轉勝闖進決賽，將挑戰1962年後不曾有衛冕軍連霸的「連霸魔咒」。

西班牙和阿根廷最近一次對決已是2018年3月，當時兩隊總教練都非目前教頭。

39歲的球王梅西。(路透)

19歲西班牙天才神童亞馬爾。(路透)