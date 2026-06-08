我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃仁勳談科技股大跌：大家應該高興 現在能以折扣價買進

紐約賓州車站爆砍人案 6人送醫 次日將迎NBA總決賽

3星座下半年後勢最強勁 金牛開啟第二收入來源

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
金牛座、摩羯座與巨蟹座憑藉穩定累積與長期布局，未來發展潛力被看好。示意圖，非新聞...
金牛座、摩羯座與巨蟹座憑藉穩定累積與長期布局，未來發展潛力被看好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Andrea Piacquadio）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：金牛下半年財運重點在副業與第二收入來源。
  • 重點二：摩羯低調累積實力，後勢看好事業升級。
  • 重點三：巨蟹靠人脈與熟悉圈子，財運機會逐步浮現。

2026馬年已進入年中階段，不少人關注接下來的發展走向。根據《搜狐》指出，相較於追求快速成功的人，金牛座、摩羯座與巨蟹座反而屬於「慢工出細活」類型，雖然短期內未必表現最亮眼，但憑藉穩定累積與長期布局，未來發展潛力被看好。不過專家也提醒，這三個星座今年最大的課題並非速度，而是方向是否正確，若能及時調整，有望在未來逐步拉開與他人的差距。

金牛座：財運有成長空間 副業成關鍵突破口

金牛座向來以務實穩健著稱，做事習慣循序漸進，不喜歡冒險投機。雖然近期可能感受到身邊不少人發展速度較快，但命理觀點認為，這並不代表真正落後，反而有機會透過長期累積逐漸展現優勢。不過今年最大的挑戰在於容易因過度謹慎而錯失機會。尤其財運方面，部分機會出現時，金牛座往往習慣等待「完全確定」後才行動，結果反而錯過最佳時機。

金牛座下半年財運成長關鍵並非來自本業，而是第二收入來源的建立。無論是技能變現、副業經營或資源整合，只要願意跨出第一步，都有機會帶來額外收益。此外，人際關係方面若長期累積委屈卻不表達，也建議適時溝通，避免壓力持續累積。

摩羯座：實力逐漸被看見 事業迎來升級機會

摩羯座近年來累積不少經驗與能力，但往往低估自己的價值，不習慣主動爭取機會。雖然工作表現穩定，卻容易因過於低調而讓成果被忽略。進入下半年後，摩羯座被認為有望迎來事業升級期。這種提升不一定是職位變動，也可能體現在影響力、話語權或重要專案參與度增加。關鍵在於願意主動展現能力，而非被動等待安排。

財運方面則有機會透過專業能力創造額外收入。命理觀點指出，顧問型、諮詢型或資源整合類工作，特別符合摩羯座今年的發展方向，投入相對有限，卻有機會獲得不錯回報。此外，人際關係中若存在長期未解決的誤會或心結，也建議主動修補。即使只是簡單問候或提供協助，都可能成為重新建立連結的重要契機。

巨蟹座：人脈帶來機會 財運藏在熟悉圈子裡

巨蟹座今年最大的優勢來自敏銳的觀察力與同理心。由於擅長理解他人需求，因此在人際關係與團隊合作上往往具有優勢，也容易獲得信任與支持。不過這項優點同時也是壓力來源。巨蟹座容易受到外界情緒影響，當身邊人焦慮或不安時，自己也可能跟著陷入情緒低潮，進而影響判斷與行動力。

今年巨蟹座需要學習建立情緒界線，區分哪些情緒來自自己、哪些來自外界，避免過度消耗心力。只要能維持穩定心態，整體運勢將逐漸轉強。財運方面則與人脈資源息息相關。相較於積極開拓陌生市場，巨蟹座今年的機會更可能來自熟悉的人際圈，包括老朋友、長期合作對象或既有人脈關係。部分人也有機會透過服務、諮詢或協助他人解決問題等方式，開啟新的收入來源。

精華 FAQ

  • 金牛座的財運關鍵不在本業加速，而是開啟第二收入來源，例如技能變現、副業經營或資源整合。若願意先行動，就有機會帶來額外收益。

  • 摩羯座下半年有望迎來事業升級，提升不一定是升職，也可能是影響力、話語權或參與重要專案的機會增加。重點在主動展現實力。

  • 巨蟹座的財運多半藏在熟悉人脈與既有圈子裡，包括老朋友、長期合作對象或既有人際資源。透過服務、諮詢或協助解決問題，也可能開啟新收入。

星座運勢

上一則

亞利桑納居民取得許可自建遮陽設施 卻遭HOA勒令拆除

延伸閱讀

對金錢敏銳卻不小氣 4星座「吸財體質」值得真心追隨

對金錢敏銳卻不小氣 4星座「吸財體質」值得真心追隨
4星座愈老愈有錢 他有額外財運遠離經濟煩惱

4星座愈老愈有錢 他有額外財運遠離經濟煩惱
近期3生肖易焦慮內耗 屬牛下周迎來翻身契機

近期3生肖易焦慮內耗 屬牛下周迎來翻身契機
下半年3生肖福氣最旺 屬羊貴人運爆發、他擺脫小人困擾

下半年3生肖福氣最旺 屬羊貴人運爆發、他擺脫小人困擾

熱門新聞

4生肖天生具備踏實、善良、正直與豁達等特質，雖然前半生未必一路順遂，但能在40歲後逐漸開花結果，迎來更安穩充實的人生。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Anastasia Shuraeva ）

屬牛不做虧心事苦盡甘來 四生肖中年後沒大煩惱

2026-06-03 00:25
專家建議選購牛肉時不要只看包裝上的標籤，還要自己觀察油花，或根據自己想要的口味、口感等選擇。牛肉示意圖，與本新聞無關。（取材自pexels.com@Natalia S）

買牛肉時別只看包裝上的分級 這件事更重要

2026-06-02 20:25
三星座從小就是人氣王。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Jose Ortega）

3星座天生自帶人氣光環 獅子最有領袖魅力、他從小就是風雲人物

2026-06-06 00:25
理財規劃師提醒，退休金主要是讓自己安心生活，守住金錢界線才能維繫良好的親子關係。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

七旬夫妻怕得失智症 向子女公開資產卻悔不當初

2026-06-04 21:25
小紅書網友分享高齡婆婆健康抗老作息。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Kampus Production ）

93歲婆婆體檢數據驚呆美國醫師 華人揭頂級抗老祕訣

2026-06-01 19:35
四星座嘴硬心軟，在戀愛中容易受委屈。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Keenan Constance ）

4星座「嘴硬心軟」易受委屈 巨蟹把難過藏心裡、他默默付出最專一

2026-06-01 00:25

超人氣

更多 >
打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化

打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化
專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場

專訪變吵架 川普怒批NBC偏頗 拂袖離場
明年4項社安福利變動 宜先掌握預作規劃

明年4項社安福利變動 宜先掌握預作規劃
鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差

鳳凰城台積電工程師太太組「積婆社」坦言台美生活落差
王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」

王祖賢息影22年矽谷創業 親揭不再拍戲真正原因「珍惜當下緣分」