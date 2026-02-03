我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄰近超級盃賽場 加州大美洲樂園漸衰退

家人划獨木舟捲入海中 澳洲13歲少年游4小時求救

她死前決定把臉留給陌生人 西班牙完成全球首例特殊臉部移植

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
世界首例接受「協助死亡」者捐贈臉部移植的受贈者卡爾梅（左二），2日與西班牙巴塞隆納瓦爾德赫布龍大學醫院手術團隊合影。(路透)
世界首例接受「協助死亡」者捐贈臉部移植的受贈者卡爾梅（左二），2日與西班牙巴塞隆納瓦爾德赫布龍大學醫院手術團隊合影。(路透)

西班牙巴塞隆納知名的瓦爾德赫布龍大學醫院（Vall d'Hebron）2日表示，已完成一項具開創性的臉部移植手術；該名女性捐贈者為全球首例，在接受協助死亡程序之前，事先同意捐出自己的臉部。

路透與泰晤士報報導，院方在聲明中指出，這項複雜手術涉及移植臉部中央區域的複合組織，並以捐贈者的臉部組織為受贈者進行重建，動員約100名專業人員參與，包括精神科醫師與免疫學家。院方發言人基於隱私理由未透露手術的確切日期，僅表示是在2025年秋季期間完成。

院方表示，捐贈者罹患一種限制壽命的醫療疾病，並依據西班牙法律獲准接受協助死亡，最終選擇捐出自己的器官與組織，包括臉部。瓦爾德赫布龍大學醫院整形外科與燒燙傷部門主任巴雷特（Joan-Pere Barret）表示，捐贈者曾特別詢問是否可以捐出臉部。他說：「這是對他人之愛與慷慨的最高表現。」

醫院移植協調員納瓦斯（Elisabeth Navas）指出，這名捐贈者展現出「令人啞口無言的成熟程度」。她說：「一名已經決定結束自己生命的人，卻將其中一個遺願奉獻給一名陌生人，並給了她如此重大的第二次機會。」

受贈者對外僅以名字卡爾梅（Carme）稱呼。她因昆蟲叮咬引發細菌感染，導致臉部組織壞死，影響說話、進食與視力，手術前兩個月一直為保住性命而奮戰。由於捐贈者的死亡是在合法的協助死亡規範下事前規劃，外科醫師得以事先完成血型及其他特徵的配對，並提前進行詳細規劃。巴雷特表示，這使醫師能夠最佳化臉部骨骼結構的重建。

卡爾梅在記者會上首次公開新的外貌，並表示康復情況進展良好，已足以恢復多數日常活動。她說：「移植過程一切都進行得非常順利，雖然我仍在復原中。當我在家中照鏡子時，我會想，我開始看起來更像我自己了。」

她接著表示：「我可以說話了，也開始進食，移植區域已有感覺，能喝水、喝咖啡。我不介意走上街頭，也能過正常的生活。我想一年後，我會完全恢復，狀況非常好。」

巴雷特表示，手術前三周與捐贈者的一次訪談對他產生了深遠影響。他說：「捐贈者唯一關心的，是她的臉是否仍可使用。她全程面帶微笑，儘管疾病帶來諸多限制，仍表達出能夠幫助他人的喜悅。」

西班牙法律禁止捐贈者家屬與受贈者接觸。卡爾梅表示，她對捐贈者心懷感激，但認為若見面會相當困難，因為自己可能會產生依附，「長期來看並不好」。她補充說：「我在心中想像她，並向她致謝。」

▲ 影片來源：YouTube＠Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

上一則

全球首個量產人形機器人 鴻海代工的軟銀Pepper獲金氏世界紀錄認證

下一則

行李箱愈普通愈安全？ 旅遊達人分析：包膜、上鎖更危險

延伸閱讀

40歲男長2.5公分腦瘤 情緒異常鬧離婚

40歲男長2.5公分腦瘤 情緒異常鬧離婚
申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克
西班牙警方逮捕中籍髮廊老闆 涉透過加密貨幣資助哈瑪斯

西班牙警方逮捕中籍髮廊老闆 涉透過加密貨幣資助哈瑪斯
風暴克莉絲汀侵襲西班牙 馬德里罕見降雪交通中斷

風暴克莉絲汀侵襲西班牙 馬德里罕見降雪交通中斷

熱門新聞

一名女子近日到維修廠換油，最後卻被店家要求支付1300元帳單，過程引起網路討論。修車示意圖，與本新聞無關。（取材自unsplash.com@Erik Mclean）

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

2026-01-28 18:25
4個生肖在春節前夕特別受到財神眷顧，財運逆勢走高。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Roberto Hund）

幸運加身更有意外之財 4生肖春節前旺上加旺

2026-01-25 23:25
良好的人際關係往往能為工作帶來加分效果。示意圖。（圖／AI生成）

幫工作加分：3生肖最擅長經營人際關係 屬兔是人脈富翁

2026-01-28 02:46
由於缺乏理財規劃、通膨等原因，許多長者到80歲仍需工作維持生計。長者示意圖，非新聞當事人。(路透)

80歲仍困於生計無法退休 過來人分享最後悔理財錯誤

2026-01-29 19:25
究竟使用多久的手機才需要汰舊換新？對此，專家就表示可觀察「軟體支援期限」與「電池健康度」兩大關鍵指標。圖為手機使用示意圖。（路透）

何時該換手機？專業建議先看2大關鍵指標

2026-02-01 02:35
屬鼠者擅長觀察市場變化，能快速捕捉環境中的縫隙與機會。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kampus Production）

3生肖憑執行力翻轉財運 屬馬行動致勝、他成搞錢高手

2026-01-31 23:25

超人氣

更多 >
九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機
聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照
金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」
相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋
華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走