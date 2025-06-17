沉睡已久的空調啟動前 3個小動作保平安不失火

專家提醒，每年要啟動家中冷暖氣機之前，務必先進行試運轉檢查，以免故障導致無法使用。 空調示意圖。（取材自pexels.com@Castorly Stock）

隨著全球暖化 、天氣日益炎熱，冷氣空調成為室內預防中暑的重要設備。專家提醒，每年要啟動家中冷暖氣機之前，務必先進行試運轉檢查，以免故障導致無法使用，甚至引發火災等嚴重後果。

日本媒體grape報導，根據日本「製品評價技術基盤機構（NITE）」於官方YouTube 頻道影片內容，在空調試運轉前，應重點檢查三項內容，確保安全無虞。

一、確認電源插座現況

空調電源應插在專用插座，切勿使用延長線。過去日本就曾發生因延長線過載導致電線過熱起火的案例，一名男性因將空調插頭插在延長線上，引發住宅火災。另也須注意插頭周圍是否積有灰塵，高濕環境下可能引發「電氣追蹤現象」而導致火災。建議民眾在插拔插頭前務必關閉電源，並以乾布清潔插座與空調濾網。

二、檢查室外機周邊環境

應確保空調室外機周圍無堆放可燃物品，避免在運作時升溫引燃。此外，若室外機附近有雜物，也可能吸引小動物或昆蟲築巢，這些生物一旦進入空調內部，咬壞電線或接觸電源板，恐釀起火意外。建議在開啟空調前，全面清理室外機周圍環境。

三、進行功能測試

在確定無安全疑慮後，建議將冷氣調至最低溫度運轉10分鐘，再持續觀察30分鐘，主要為了確認以下事項：是否有漏水、是否有異常噪音或燒焦味、螢幕是否出現錯誤訊息、電源是否異常關閉等等，這些都是判斷空調狀態的重要指標。

NITE呼籲，家中空調可能經過好幾個月的暫停使用，因此再度開啟前的小心檢查，不僅能保障夏季使用安全，也可避免維修機率，讓民眾在高溫中安心度夏。

影片來源：YouTtube＠NITE official（若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。）