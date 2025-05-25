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遲遲沒收到學生簽…台女留學哈佛路受阻 難掩焦慮無助

中央社／台北25日電
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台灣一名林姓女學生9月將前往哈佛大學就讀，不過遲遲沒有收到學生簽證。（路透社）
台灣一名林姓女學生9月將前往哈佛大學就讀，不過遲遲沒有收到學生簽證。（路透社）

台灣一名林姓女學生手持哈佛大學（Harvard University）錄取通知書，原本9月就要前往夢寐以求的世界名校就讀，不過遲遲沒有收到學生簽證的她，難掩心中焦慮與無助。

這名林姓女學生在台北公寓向路透表示，美普政府撤銷哈佛大學招收外國學生的權利，讓她感到焦慮與無助。

她說，實現夢想的道路，比她預期的還要艱難且坎坷，其中充滿了太多不確定性。

林姓女學生說，她本來以為自己可以接受所有變化，畢竟在過去半年也經歷了不少事情。然而，這次的改變是特別（針對）國際學生而來，讓她覺得受到了打擊，因而感到有些焦慮。

川普政府撤銷哈佛大學招收外國學生的權利，凸顯當局打擊哈佛的行動明顯升級。這所位於麻薩諸塞州劍橋（Cambridge）的常春藤盟校（Ivy League），認為當局的禁令「公然違反」美國憲法與其他聯邦法律。

美國地區法官巴洛茲（Allison Burroughs）已裁定暫停川普政府對哈佛大學招收國際學生的禁令，但這並未讓尚未收到學生簽證的林姓女學生鬆一口氣。

她說：「我想我可能會延後在哈佛的學業，因為他們說那是其中一個選項，不然就是申請歐洲或英國的碩士課程。」

教育部表示預計有52名台灣學生受到美國政府這項措施的影響。

化名文斯（Vince）的一名23歲台灣男學生原定今年到哈佛大學攻讀公共衛生。他說：「我們當然感到非常緊張，從台灣小鎮一路走向哈佛，一直都是我的夢想。」

文斯懇請川普，讓像他這樣的國際學生能完成赴美求學的心願。

哈佛大學 學生簽證 川普

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