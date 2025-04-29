陰莖勃起不到3公分 他卻說好處多 不動增大手術原因曝光

陰莖的大小是許多男性在乎能否「展現雄風」的關鍵；示意圖。（圖／123RF）

陰莖的大小是許多男性在乎能否「展現雄風」的關鍵，不過以美國為例，每1萬名新生兒中就有1.5人出現「小陰莖」的情況，也有31歲男子在社群自曝患有這樣的缺陷、勃起時只比1英吋（約2.54公分）多一點，雖然性生活確實受到影響，但也喊話「小陰莖也是有好處的」。

UNILAD報導，這名31歲男子在Reddit上分享自己出生時就有「小陰莖」的先天缺陷，勃起時只比1英吋多一點，雖然至今他尚未破處，但男子覺得自己很幸運，除了從未患過泌尿道感染，他還透露「當我年輕的時候，一緊張就經常勃起，但因為陰莖較小，至少上課時沒有人會看出我勃起了」。

雖然可以透過手術來增加陰莖的尺寸，但該男子表示「這是個大手術，很多國家也不建議這樣做」，並稱「有人建議我不要這麼做，因為重新連接神經既複雜又危險，陰莖小是一回事，但失去知覺又是另一回事」。

此外，英國男子蒂姆斯（Jake Timms）也有類似狀況，他勃起的陰莖長度約2.8英寸（約7.1公分），但他的女友彭妮（Penny Talbot）強調「這並沒有令人失望」，原來彭妮曾動過子宮切除術，這使她的私密處容易感到疼痛，而蒂姆斯較小的陰莖恰巧能在符合2人的性需求下，又不造成彭妮的不適。

有關小陰莖的討論在社群上發酵後，也有不少網友分享自身或友人的經歷，並透露性生活並非只有陰莖尺寸重要，蒂姆斯更強調「重要的不是大小，而是你如何使用」。

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