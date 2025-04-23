4生肖五月財運爆棚「數錢數到手軟」 他正財偏財都走運

四生肖下月財運佳。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Alexander Suhorucov ）

隨著2025年5月即將到來，四大生肖準備財運爆棚，根據傳統命理分析，屬龍、猴、馬、鼠的朋友本月將迎來正偏財雙豐收的黃金時機，不僅薪資看漲、副業紅火，甚至還有貴人悄然降臨，讓人驚呼「數錢數到手軟不是夢」。

屬龍

《搜狐》文章指出，2025年5月對屬龍的人來說可謂「龍躍九天」。在巳火與辰土相生的吉格帶動下，屬龍者在職場中不僅獲得晉升機會，薪資亦水漲船高，顯現出正財爆發力。偏財方面，他們的市場嗅覺敏銳，能掌握跨界合作契機，獲取可觀收益。

特別是5月6日立夏與5月17日「天喜」星降臨，被建議可準備銅錢與龍形香薰進行祈福儀式，強化招財氣場。而在社交場合中留意身穿金色系服飾者，可能成為帶財貴人。

屬猴

屬猴的朋友5月創意滿檔，適逢「金輿貴人」格局，靈感轉換成現金的能力強。無論在直播、IP孵化或文化創意領域都能如魚得水，收穫豐厚佣金。副業如古董收藏、知識付費等領域亦表現亮眼，甚至超過主業收入。

但須提防5月25日「血光」星影響，建議重大投資前可諮詢屬龍或屬雞的財務顧問。此外，5月8日佛誕與5月15至20日社交旺日，也被視為招財與尋貴人的重要時機。

屬馬

生肖馬5月財運亦佳，熱情行動派的他們因表現搶眼而獲得高層青睞，收入穩定成長。偏財方面，小額投資與創意副業皆具潛力，適合運用社交場合拓展商機。

不過專家提醒，屬馬者要特別注意財務管理，避免衝動性支出。只要能妥善規劃，兼顧正職與副業，將是財富穩步成長的好時機。

屬鼠

最後，屬鼠者在本月將因高效率工作表現受到重用，正財穩定增長。而在人際互動中，更容易獲得貴人青睞，進而帶來兼職或投資機會。其對新興市場動態掌握得宜，小額試水投資有望回報可觀。

建議屬鼠人可在5月15日滿月時，全家共享象徵財運凝聚的「招財養生粥」，為家庭與財富雙添福氣。