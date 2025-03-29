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日女教練讓男學員「撞胸」練腹肌 網看呆：可做1億下

TVBS新聞網／編輯 游雅嵐 報導
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日本有一位私人女教練火辣的教學影片，在網路上爆紅。(取材自X @01_oi00影片)
日本有一位私人女教練火辣的教學影片，在網路上爆紅。(取材自X @01_oi00影片)

日本有一位私人女教練火辣的教學影片，在網路上爆紅。該名女教練在X平台上分享和男學員的「互動式教學」，只見男子在腹肌訓練時，女教練直接跨在他身上，相當親密，甚至讓男子以臉撞胸部，讓不少網友看了大呼：「我也想報名」、「我相信我的腹肌很快就會爆發」。

該名女教練自稱MAi，年僅24歲卻擁有前凸後翹火辣身材，她在X平台上表示，有許多顧客希望在夏天之前練出腹肌，因此為了滿足了這些要求做出了對應，並PO出學員實際訓練的畫面。影片中，男學員在進行腹肌訓練時，女教練直接跨在男學員身上，讓他以臉撞胸部。

在另一部影片中，男學員在舉重訓練時，女教練更是讓訓練器材直接碰觸到她的胸部，畫面相當震撼。

女教練的「互動式教學」影片，在X平台上爆紅，有不少網友留言：「我要健身！可以報名嗎」、「我會每天去的」、「我想接受個別訓練」、「這是真的嗎？我相信我的腹肌很快就會爆發」、「我可以做1億個仰臥起坐」、「看到豐滿的胸部在面前，就會變得很有活力」。

該影片在X上已累計高達2.3萬個讚，並有561萬人次觀看。不過也有網友留言質疑：「如果是成人內容，請設定成人內容，不要阻礙那些想認真健身的人」、「男人只看胸部和屁股，所以沒人會注意到。但女人可以平靜地看著這段影片，甚至能注意到假胸」。

超凶女教練健身片瘋傳！「男學員埋胸」練腹肌　上萬網友搶報名

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