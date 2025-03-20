13物品5年後恐將成稀有奢侈品 咖啡也上榜

13項目前看起來稀鬆平常的物品，將可能在2030年成為奢侈品，連咖啡都上榜；圖為示意圖。（圖／123RF）

一說到奢侈品，相信大部分人都會聯想到某些品牌的包包、珠寶等，其中古董、豪車以及私人飛機等，也包含在奢侈品的範圍；美國財經網站「Invested Wallet」日前表示，因全球暖化 、通貨膨脹以及資源過度開發因素，13項目前看起來稀鬆平常的物品，將可能在2030年成為奢侈品，連塑膠袋、咖啡都上榜，掀起熱議。

1.傳統肉類（如牛肉、豬肉）

肉類變成奢侈品，主要跟飼料有關，極端天氣影響飼料生產、養殖成本上漲，加上部分國家會對肉類生產加強徵稅，才會導致肉類價格逐步上升。

2.咖啡

咖啡的主要產地為巴西、哥倫比亞等，同樣受極端氣候影響，部分農家已放棄種植咖啡豆，有市場分析師透露，現今社會咖啡需求提升，許多大型咖啡連鎖商已開始囤貨，導致市場供應氛圍更緊張。

3.杏仁

位於加州 的杏仁種植業，因水資源短缺導致農民改種其它農作物，或直接放棄且出售農地，如今杏仁供應量下降中，價格仍持續上升。

不少人熱愛鮭魚，因養殖成本高，加上海水變暖、寄生蟲等問題，讓鮭魚養殖業撐不住，儘管是野生的鮭魚，也面臨同樣的大自然危機，因此價格愈來愈高。

5.鮪魚

除了鮭魚，全球鮪魚的捕撈數量也在快速減少，配合政府每個季捕撈配額的嚴格管制，漁民必須到更遠的地方捕撈，加上燃料成本上升，產量不多的鮪魚價格逐步飆升。

6.楓糖漿

受全球暖化影響，傳統楓糖漿產業指出，暖冬讓楓樹產出的樹液量減少，進而導致楓糖含量降低，未來除了漲價之外，也可能將傳統的純楓糖漿改為季節性商品。

7.處方藥

平價藥物將在未來面臨危機，如糖尿病 、心臟病 和血壓等，常見處方藥將受影響，原因是製藥大廠將在未來掌控原料。

8.河沙（砂石）

建築常用的材料就是河沙，主要用於製作水泥和玻璃，儘管政府加強管制，亞洲、非洲等部分地區仍發生嚴重盜採砂石，讓原本供應不足的河沙愈來愈少，建築成本上升也將影響房屋售價。

9.氦氣

美國地質調查局（U.S. Geological Survey）2023年曾報告，全球氦氣消耗量達61億立方英尺，其中醫院、科技業氦氣使用量總達62%，因收購激烈，未來可能會陷入供不應求情形。

10.一次性塑膠

因塑膠製造業成本高、收益低，目前許多國家開始管制一次性塑膠的使用，廠商紛紛尋找永續包裝材料，未來一次性塑膠將逐漸稀有，價格也將提高。

11.鋰（或鋰電池）

鋰的成本高、供應少，電動車產業發展迅速且壯大，其中最重要的電池（汽車電池、手機電池）原料不能隨便開採，製造商互相競價買原料，進而影響電子產品的價格。

12.印表機、墨水匣

因逐步往數位化發展，企業和學校等已用雲端替代紙本，印表機、墨水匣的使用率明顯降低，小型印刷業者也將倒閉，如果未來需要專業的印刷技術，將被業者收取高費用。

13.天然軟木（軟木塞）

位於葡萄牙、西班牙的軟木森林，因生長速度緩慢，約25年才能砍伐，導致供不應求，自2020年開始，軟木塞的價格已飆漲18%。

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