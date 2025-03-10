生活中難避開毒素 醫師分享8超強「排毒」食物

日本一名醫師分享能幫助身體「排毒」的飲食。圖為綠茶示意圖。(取材自unsplash.com/@contentpixie)

生活中毒素無所不在，透過呼吸、進食甚至是皮膚，都有可能接觸到各種有害毒素，包括病毒、重金屬、擾亂內分泌系統的物質。日本老年認知障礙專家白澤卓二醫師認為，與其完全阻止這些毒素進入人體，不如將重點放到加強自身的代謝機制，並分享8種超強排毒食物，不僅加速代謝，還能清除大腦毒素、預防失智症。

1.香菜

香菜味道強烈，因此不少人對其愛恨分明，但它可是幫助大腦解毒的最強蔬菜。自古以來香菜就以健康蔬菜聞名，在古埃及 、希臘、羅馬等地還被用於醫療用途。

香菜不僅含有豐富的維生素和礦物質，動物實驗證實，香菜能促進生殖器官和大腦中累積的重金屬汞、鉛排出體外，可說是預防阿茲海默症 的強大助手。此外，香菜還有強大的抗氧化作用，以及能殺死沙門氏菌、念珠菌等病原體的抗菌作用。

2.花椰菜

人體內不斷進行新陳代謝，製造能量和細胞，但在這過程中會產生「同型半胱胺酸」這種物質。體內同型半胱胺酸含量過高會損害神經細胞和血管，增加失智和動脈硬化風險。

花椰菜中大量的維生素B6和葉酸能將同型半胱胺酸無毒化。實際上，攝取這些營養素後，同型半胱胺酸指數下降，失智症狀也會改善。

3.高麗菜

高麗菜含有的「異硫氰酸酯」能提高肝臓解毒功能，還有強大的抗氧化作用，有助預防動脈硬化。異硫氰酸酯不只高麗菜，山葵、蘿蔔、小松菜、蕪菁、花椰菜、白花椰菜等十字花科植物都含有。

高麗菜還含有抗氧化作用強大的維生素C，以及能修復胃黏膜的甲基蛋氨酸。另外，營養價值比高麗菜更高的「結球甘藍」（維生素C約4倍，膳食纖維約3倍）也是不錯的選擇。可以整顆放進燉菜或蔬菜湯中享用。

4.芝麻菜

芝麻菜常見用於披薩、生火腿沙拉等料理，其獨特的芝麻風味和微辣口感深受歡迎。芝麻菜的辛辣來自於硫代葡萄糖苷（Glucosinolate）成分，能幫助肝臟解毒。芝麻菜也富含葉酸，能促進同型半胱胺酸無毒化，預防認知功能衰退。

此外，芝麻菜和高麗菜同屬十字花科，也含有異硫氰酸酯，具有雙重解毒效果。當肝臟功能活躍時，體內毒素不易累積。芝麻菜具有多重解毒效果，有助預防和改善阿茲海默症。現在超市等地方也能輕鬆買到芝麻菜，不妨多加利用。

5.菇類

排便是體內最大的排毒系統，能將有毒物質和新陳代謝產生的廢物排出體外。便秘的人體內毒素容易累積，罹患阿茲海默症的風險也較高。菇類含有大量的膳食纖維，有助改善便秘。攝取較多膳食纖維能促進腸蠕動，改善排便，同時也能排出更多有害物質。

此外，富含膳食纖維的食物口感較佳，需要多咀嚼，而咀嚼對預防失智和動脈硬化也有幫助，這點也是菇類值得推薦的原因。另一個值得注目的是菇類中的麩胱甘肽（Ergothioneine）。麩胱甘肽能提高記憶力和專注力，甚至有報告指出它能增加神經細胞數量。

6.生薑

阿茲海默症的成因之一是「大腦血流不佳」。體內有害物質隨血液輸送到肝臟，分解為無害物質後再送到腎臟和腸道，經由尿液和糞便排出體外。大腦血流變差時，有害物質就無法有效排出，導致阿茲海默症風險升高。

薑能促進血液循環，對排毒有一定幫助。此外，薑中含有的薑辣素和薑烯酚等辛辣成分具有強大的抗發炎作用，也有助預防動脈硬化。

7.大蒜

大蒜獨特的強烈氣味來自於含硫化合物「大蒜素」（Allicin）。大蒜素具有強大的殺菌作用，能殺死體內的黴菌和病原體。體內存在黴菌和病原體時，它們產生的毒素和慢性發炎會損害大腦，大蒜能降低這些風險。

此外，大蒜素還可以提高維生素B1的吸收率。維生素B1對糖代謝不可或缺，但容易排出體外。阿茲海默症患者常有維生素B1不足的情況，有報告指出補充維生素B1能改善症狀。

8.綠茶和咖啡

綠茶中的兒茶素已被證實具有抑制細胞癌化、預防動脈硬化等多種效果。不僅如此，綠茶也能抑制同型半胱胺酸。氧化的同型半胱胺酸會增加β-澱粉樣蛋白的毒性，因此綠茶強大的抗氧化作用有助預防失智。

東北大學 醫學院針對約1000名70歲以上長者進行研究，發現每天喝2杯以上綠茶的族群認知功能衰退較少。咖啡也有報告指出能抑制細胞癌化、緩和血糖 上升、預防認知功能衰退等功效。

歐洲一項針對約700人、為期10年的追蹤調查顯示，每天喝3杯咖啡的人認知功能衰退最少。不過也有報告指出喝超過4杯反而適得其反，因此不要喝太多。

戒除麩質、避開食品添加物

麩質是小麥中的一種蛋白質，麵包、義大利 麵、烘焙食品中大多含有麩質。麩質會引發多發於歐美人的乳糜瀉症、麩質過敏等疾病，因此在歐美逐漸形成「麩質有害」的共識，捲起一股「無麩質飲食」風潮。

美國約有5%的人口對麩質敏感，對有麩質不耐症的人來說，吃小麥時全身會發炎，尤其是大腸黏膜影響最大。發炎嚴重時會影響食物的消化吸收，導致各種不適，可能也會影響認知功能。

此外，麩質在體內分解後會轉變為類似麻醉品的物質，具有成癮性，因此不少人對麩質欲罷不能，這也是麩質的問題之一。

白澤卓二醫師表示，他在10多年前得知麩質的這些弊端後就不吃麵包了。雖然偶爾會想吃，但有了這些認知就下不了手。雖然戒除麩質成癮可能很痛苦，但不妨試著戒吃個1-2周。擺脫成癮後，對麩質的渴望就不會那麼強烈了。

只要繼續吃麩質，體內發炎就會惡化。要謹記「麩質對身體有害」，果斷戒除麩質，這是預防失智的良方。

另外，白澤卓二醫師指出，市面上有不少為了能延長保存期限，添加各種食品添加劑的「超加工食品」，吃下這些食品對於健康會造成不良影響，所以他在購買之前都會仔細檢查包裝上的成分標示，避開有過多食品添加物的商品。

生活充滿毒素難逃！日醫勸「防毒不如排毒」 大推超強8排毒食物

TVBS新聞網