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化身最慘社畜 羅伯派汀森竟1人分飾18角：一直工作到死

記者陳穎／即時報導
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羅伯派汀森在「米奇17」1人分飾18角。(圖／華納兄弟提供)
羅伯派汀森在「米奇17」1人分飾18角。(圖／華納兄弟提供)

以「寄生上流」創下首位亞洲導演獲得奧斯卡最佳影片殊榮的韓國名導奉俊昊，睽違6年終於推出新片「米奇17號」，主演男星羅伯派汀森化身宇宙級最慘社畜，過著不斷工作到死、又被「列印」出來的輪迴人生，沒想到羅伯派汀森1人分飾18角，又得演出各種離奇死法，讓全場觀眾看得頭皮發麻、驚嘆聲不斷。

「米奇17號」主角米奇一旦死亡，就會被公司透過先進科技「列印」出新的米奇，名字裡的編號正代表重生次數，而羅伯派汀森在片中1人分飾18位個性不同的米奇，甚至米奇17號、米奇18號還同時出現，一起聯手反抗體制、拯救人類，讓他笑說「這絕對是我讀過最瘋狂的劇本」！對於片中有多位米奇的設定，羅伯派汀森表示這其實就像每個人內心都有不同的自我，有時渴望成長進步，有時卻停滯不前，無論如何都是自己重要的一部分，因此會更想要拯救每個米奇。

有趣的是，「米奇17號」故事改編自愛德華艾希頓的小說「米奇7號」，原本只有7個米奇，但電影卻出現17號，等於讓羅伯派汀森多死了10次！導演奉俊昊笑說「在原著小說中，米奇本來是個普通人，但我希望讓他變得更普通、更像一般的平凡人，甚至變成來自社會底層的魯蛇」，為了凸顯主角的悲慘處境，他希望讓觀眾真正感受到米奇所經歷的痛苦，因此才將片名調整為17號，導演也強調「正因為米奇不是超級英雄，而是個再普通不過的平凡人，但他卻因這場瘋狂旅程而有了改變，這是我希望觀眾能從電影中獲得的感動！」。

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