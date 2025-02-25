「難以開口求助」12星座排名 他覺得欠人情很麻煩

12星座遇到需要幫助時的反應。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrew Neel）

遇到困難或需要幫助時，你能輕易開口向他人求援嗎？有些人身段軟、嘴巴甜，有些人即使處於困境，也死硬撐著不肯依賴他人，日本媒體「占TV」就分析12星座的人遇到需要幫助時的反應。

第12名：雙魚座

即使是自己能做到的事情，雙魚座也會撒嬌「拜託幫我做吧！」他們平時性格討喜，因此就算任性也能得到寬容。

第11名：天秤座

天秤座善於奉承，尤其是在長輩或上司面前，他們會巧妙地把依賴他人做為一種示好的態度，來為自己爭取支持。

第10名：巨蟹座

容易感到壓力的巨蟹座，一旦覺得有困難，會立刻向他人開口尋求幫助。

第9名：射手座

射手座性格機智，善於讓他人主動伸出援手，並巧妙地讓人心甘情願替他處理掉麻煩的事情。

第8名：獅子座

天生帶有王者氣質的獅子座，他們不是倚靠別人，而是將周圍的人都當作「工具人」，來達成自己的目標。

第7名：牡羊座

牡羊座性格堅強，即使面臨困難，他們也會堅持到底，不輕易開口求援。

第6名：天蠍座

天蠍座對自己和他人都非常嚴格，因此他們不喜歡依賴人或被人依賴。

第5名：雙子座

冷靜自持的雙子座，不喜歡與別人建立過於親密、需要依賴的關係。

第4名：金牛座

金牛座個性隨和，雖然有時會想要依賴他人，但常常在猶豫中錯過最佳的時機。

第3名：處女座

行事幹練的處女座覺得比起求助他人，不如自己處理「又快又準確」。他們認為靠別人幫忙，很難對過程或結果提出意見，光是反覆討論或改來改去，反而會浪費更多時間。因此即使很辛苦，他們也會硬著頭皮自己做。

第2名：水瓶座

水瓶座崇尚個人主義，與別人合作或仰賴他人對他們來說很不自在。他們偏向自己默默處理問題，即使遇到障礙也是如此。如果有人好意提出幫助，他們會覺得欠人情很麻煩，乾脆果斷拒絕。

第1名：摩羯座

認真且負責任的摩羯座，認為凡事應該獨立自主，向別人撒嬌求助對他們來說是不存在的事情，「依賴是可恥的！」這種想法深植於心中。無論遇到什麼情況，他們都會依靠自己的力量去解決，並且在日常生活中不斷提升自己的能力。