她開放「在公司DIY」紓壓 每天30分鐘 員工喊：工作效率提升了

有西班牙公司為了減輕員工的壓力和焦慮，開放每天30分鐘的「DIY時間」紓壓：示意圖。（取材自pexels.com@Yaroslav Shuraev）

喝咖啡 、上廁所或抽煙都是上班族紓壓的習慣，不過西班牙有名女老闆為了進一步減輕員工的壓力和焦慮，竟每天提供30分鐘的「DIY」時間，這一措施實施後員工驚訝地發現工作效率真的有所提升、引起熱議。

每日郵報報導，在西班牙巴塞隆納經營成人娛樂公司的艾莉卡（Erika Lust）每天都提供員工「自慰30分鐘」的特殊休息時間，她表示「我在辦公室裡設立了一個私人房間，我們稱之為『自慰室』，旨在提供一個安全、舒適的自慰空間」，並強調「性與你的整體心理和身體健康密切有關，應該得到同樣的尊重和資源對待」。

至於這項措施的契機正是新冠疫情 ，當時這個疾病嚴重影響所有人的生活，員工回到辦公室後也開始變得焦躁，艾莉卡便頒布這項在2022年成為「永久政策」的措施，員工也表示紓壓後的確「降低了敵意、工作效率也提升」。

長期以來，研究表明自慰和親密關係與一系列健康益處有所關聯，包括改善心臟狀況、減輕壓力甚至改善心理健康 ，另外研究表明「長期沒有性生活的男性和女性都會出現生殖器萎縮的情況」。

每天半小時！她開放「在公司DIY」紓壓 員工曝：工作效率提升

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