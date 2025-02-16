我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘋果、Meta都參戰人形機器人 特斯拉股價恐波折

英國準備派兵保衛烏克蘭 施凱爾：這關乎歐洲存亡

她開放「在公司DIY」紓壓 每天30分鐘 員工喊：工作效率提升了

TVBS新聞網／編輯 張君堯 報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
有西班牙公司為了減輕員工的壓力和焦慮，開放每天30分鐘的「DIY時間」紓壓：示意圖。（取材自pexels.com@Yaroslav Shuraev）
有西班牙公司為了減輕員工的壓力和焦慮，開放每天30分鐘的「DIY時間」紓壓：示意圖。（取材自pexels.com@Yaroslav Shuraev）

咖啡、上廁所或抽煙都是上班族紓壓的習慣，不過西班牙有名女老闆為了進一步減輕員工的壓力和焦慮，竟每天提供30分鐘的「DIY」時間，這一措施實施後員工驚訝地發現工作效率真的有所提升、引起熱議。

每日郵報報導，在西班牙巴塞隆納經營成人娛樂公司的艾莉卡（Erika Lust）每天都提供員工「自慰30分鐘」的特殊休息時間，她表示「我在辦公室裡設立了一個私人房間，我們稱之為『自慰室』，旨在提供一個安全、舒適的自慰空間」，並強調「性與你的整體心理和身體健康密切有關，應該得到同樣的尊重和資源對待」。

至於這項措施的契機正是新冠疫情，當時這個疾病嚴重影響所有人的生活，員工回到辦公室後也開始變得焦躁，艾莉卡便頒布這項在2022年成為「永久政策」的措施，員工也表示紓壓後的確「降低了敵意、工作效率也提升」。

長期以來，研究表明自慰和親密關係與一系列健康益處有所關聯，包括改善心臟狀況、減輕壓力甚至改善心理健康，另外研究表明「長期沒有性生活的男性和女性都會出現生殖器萎縮的情況」。

每天半小時！她開放「在公司DIY」紓壓　員工曝：工作效率提升

TVBS新聞網

疫情 咖啡 心理健康

上一則

AI模型也會變老？「失智症」檢測不及格…有認知受損跡象

下一則

「哪吒2」導演棄醫學動畫不認命 啃老4年都吃這2物

熱門新聞

圖為元宵節吃湯圓示意圖。圖／AI生成

過完元宵節好運到…財神爺點名「4生肖」財源滾滾要守住

2025-02-13 14:00
四生肖被幸運之神眷顧好運連連。示意圖。（取材自pexels.com@Vija Rindo Pratama）

「幸運之神眷顧」四生肖好運連連 他智慧過人財富步步升

2025-02-16 00:15
網友分享泡麵的神仙煮法。（取材自小紅書）

泡麵神仙吃法 煮麵前一動作「神來一筆」

2025-02-08 21:15
四生肖今年事業運勢旺。（取材自pexels.com@ fauxels ）

4生肖智取財富 屬虎事業低谷翻身、他實現財富自由

2025-02-13 00:15
三星座財運愛情運勢雙豐收。示意圖。(美聯社)

情人節後3星座財運與愛情雙豐收 天秤收入倍增、他魅力無人能敵

2025-02-13 22:15
和某些星座的好友在一起，總能感到莫名安心。情境示意圖。(圖╱123RF)

值得依賴的星座朋友：金牛臨危不亂、「他」愛照顧人卻排倒數

2025-02-15 20:00

超人氣

更多 >
「幸運之神眷顧」四生肖好運連連 他智慧過人財富步步升

「幸運之神眷顧」四生肖好運連連 他智慧過人財富步步升
1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費
韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出

韓24歲「最美童星」金賽綸家中身亡 再也等不到她復出
洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名

洛縣空置房達15萬套 中國買家和華人聚居城市被點名
疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌

疑似伊波拉病毒感染 曼哈頓診所出現恐慌