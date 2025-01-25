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印州男冒風雪送披薩只獲2元小費 網友加碼到3萬元

記者張聲肇／即時報導
印地安納州一名20歲披薩外賣員史戴凡諾夫在雪中跋涉送餐。(取自TikTok)
印地安納州一名20歲披薩外賣員史戴凡諾夫在雪中跋涉送餐。(取自TikTok)

天寒地凍，積雪盈尺的天氣中，外賣員辛苦為你送上熱騰騰的披薩，你會給他多少小費

印地安納州雅芳(Avon)市一名警察本月10日在處理一起校車事故時，無意間拍攝到一名年輕人在雪中跋涉，詢問之下知道這位名叫史戴凡諾夫(Connor Stephanoff)的20遂年子，剛剛冒著風雪，徒步將價值約40元的披薩送到附近一處富裕社區，結果只拿到2元小費。

警員克瑞格(Richard Craig)聽到後，簡直難以置信，在這種惡劣天氣下，竟然有人只給外賣哥5%小費，直說：「驚駭莫名。路況幾乎難以通行欸！」便將這段「令人無法相信」的影像與對話公布上網。

克瑞格說，「沒開玩笑吧？簡直冷血！」「真讓我生氣。」說完，趕快跑回警車上找到錢包，掏出僅有的15元現鈔，遞給史戴凡諾夫，作為補償。

網友看到影片後也紛紛大嘆不公平， 不久便有善心人士陸續加碼。

克瑞格說，吝給小費，足以讓人洩氣，讓人不願意繼續安分守己，於是打電話給印州布朗斯伯格市搖滾明星披薩店經理，讚揚這名小夥子的工作精神，「認真的工作態度，在這種年紀的人當中實屬難得。」

史戴凡諾夫收到這突如其來的獎賞，既驚訝又興奮。「世上還是有好人，看到你的善行，給你回報的人。」殊不知，回報才開始呢。

克瑞格的影片上傳TikTok後，獲得熱烈回響，好心警察乾脆於1月12日為冒責的披薩外送小哥發起募款。目標設在500元，沒想到很快就湧進將近3萬元，令他驚訝不已。

克瑞格後來得知史戴凡諾夫是個孝順祖母的好孩子後，愈發覺得為他募款很值得。搖滾明星披薩店也感謝各界對於勤奮員工的鼓勵與贊助。

平常開著祖母車子送披薩的史戴凡諾夫，打算把民眾的善心捐款用來買輛屬於自己的車，並挪出一份給克瑞格轉贈其他慈善機構，剩下的存做將來念大學的基金。

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