12星座誰超想買房 魔羯當成肯定價值、他滿足每個家人

有的星座特別嚮往有自己的房子。（取材自unsplash.com＠Tierra Mallorca）

儘管房地產 價格高昂，但對很多人來講，拚一棟屬於自己的房子，仍是一生中的重要里程碑。日本網站「占TV」近來就分享12星座的人，哪些人最渴望能擁有屬於自己的家。

第12名 雙子座

雙子座容易感到厭倦，老是住在同個地方，會讓他們受不了。

第11名 獅子座

獅子座不喜歡遠離都市的郊區生活，與其擁有郊區自宅，他們更喜歡住在市中心。

第10名 水瓶座

個性主義的水瓶座不太喜歡與鄰里有過多互動，因此更傾向於選擇租在公寓，獨自享受自由。

第9名 射手座

射手座嚮往自由，比起考慮「買房還是租房」，他們甚至夢想能永遠住在飯店裡。

第8名 雙魚座

優柔寡斷的雙魚座，常常在「買房還是租房」之間猶豫不決，一直到老都沒下定決心買房。

第7名 天蠍座

天蠍座深謀遠慮，不僅會考慮老年生活，甚至還會思考離世後的狀況，為了給家人保障而選擇買房。

第6名 金牛座

金牛座占有慾特別強，執著於「自己的東西」，擁有屬於自己的房子，能給他們帶來滿足感。

第5名 天秤座

天秤座是出了名的派對愛好者，他們想要趁著派對，聽到賓客讚嘆「這個家真漂亮。

第4名 牡羊座

牡羊座充滿競爭和好勝心，如果聽說同事已經買了房，他們不會甘於落後，毫不猶豫地開始籌備。

第3名 處女座

處女座分析能力強，而且是現實主義者。他們會將租房和買房進行比較，並算出以長遠來看，買房可能相較於租房更為划算。節儉的他們會因此選擇購房，並開始規劃老年生活，避免讓房貸等成為負擔。

第2名 摩羯座

摩羯座重視傳統價值觀，對他們來說，擁有房子是一種成功的象徵。他們認為，買房不僅是對自己能力的肯定，也是贏得社會信任的重要標誌。能夠通過房貸審核，更讓摩羯座對自己的社會地位充滿自信。

第1名 巨蟹座

巨蟹座是12星座中最愛家的星座。他們非常注重居住環境的舒適度，為了實現心目中的理想家居，願意毫不猶豫地背房貸。他們甚至會因為有了家，而更有動力工作。對於巨蟹座來說，家不僅是避風港，隨著家庭成員增加，還會考慮擴建或改建房子，讓「家」滿足每個家人。