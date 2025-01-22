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金酸莓又來了 這部片入圍年度爛片等7項 成最大苦主

中央社／洛杉磯21日綜合外電報導
「小丑：雙重瘋狂」（Joker: Folie a Deux）21日入圍7項金酸莓獎（Razzies），男主角(右)瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）和女主角(左)女神卡卡（Lady Gaga）雙雙入圍金最爛男女主角獎。(美聯社)
「小丑：雙重瘋狂」（Joker: Folie a Deux）21日入圍7項金酸莓獎（Razzies），男主角(右)瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）和女主角(左)女神卡卡（Lady Gaga）雙雙入圍金最爛男女主角獎。(美聯社)

「小丑：雙重瘋狂」（Joker: Folie a Deux）21日入圍7項金酸莓獎（Razzies），成為這項諷刺意味濃厚的年度最差電影清單的最大苦主。

中央社引述法新社報導，以音樂劇形式拍攝的「小丑：雙重瘋狂」，是2019年強片「小丑」（Joker）第2章，卻在本屆金酸莓獎中入圍年度最爛電影和最爛續集片。

之前以「小丑」登上奧斯卡影帝的瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix），這次則以「小丑：雙重瘋狂」入圍金酸莓最爛男主角獎；女神卡卡（Lady Gaga）同樣以這部續集片入圍最爛女主角獎。

「小丑：雙重瘋狂」製作成本遠遠高出「小丑」，票房卻只有2億美元，約是第1集的1/5，還被影評罵得體無完膚。

去年有許多備受期待的大片淪為票房毒藥，大導演法蘭西斯柯波拉（Francis Ford Coppola）讓人看得一頭霧水的「大都會」（Megalopolis），以及女星達柯塔強生（Dakota Johnson）的超級英雄片「蜘蛛夫人」（Madame Web）在金酸莓獎也榜上有名，各入圍6項。

「雷根總統」（Reagan）和電玩改編的「邊緣禁地」（Borderlands）也都入圍6項金酸莓獎。

金酸莓獎得主是由約1200名成員投票選出。這個組織是任何電影迷都可以加入的搞怪團體，創建的目的就是故意與好萊塢一連串自我感覺良好的絢麗頒獎典禮有所區隔。

好萊塢頒獎季壓軸的奧斯卡金像獎入圍名單，即將於23日揭曉。

入圍 奧斯卡 好萊塢

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